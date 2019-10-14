«Яндекс» получил первое парламентское предупреждение

Почему рухнули котировки ведущей российской интернет-компании

Всего за сутки «Яндекс» потерял более 15% в цене на фоне обсуждения в Госдуме законопроекта о значимых информресурсах. Перед этим российский интернет-холдинг предупреждал о губительном влиянии этого закона на инвестклимат

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

По итогам торгов на американской бирже NASDAQ в пятницу, 11 октября, стоимость акций Yandex N.V., головной компании российского «Яндекса», упала на 15,66% по сравнению с предыдущим днем торгов, до $29,99. Капитализация компании составила $9,8 млрд. В течение дня падение котировок превышало 18%.

Сразу несколько опрошенных РБК аналитиков связали падение с законопроектом о значимых информационных ресурсах (поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). Почему новость имела такой негативный эффект на стоимость интернет-компании, разбирался РБК.

Чем законопроект грозит «Яндексу»

Поправки были внесены в Госдуму еще в июле. Они предполагают ограничение на долю владения иностранными компаниями и физлицами в подобных ресурсах в 20%. Если это условие будет нарушено, в России будет запрещена реклама подобного ресурса и услуг, которые он оказывает, а также реклама на самом ресурсе. Право на принятие решения о том, считать ли ресурс значимым, предлагается отдать правительственной комиссии. Однако автор законопроекта, депутат Антон Горелкин, в числе потенциальных кандидатов на этот статус называл «Яндекс» и Mail.Ru Group.

Капитал Yandex N.V. разделен на акции класса А и В. Значительная часть акций первого класса A торгуется на NASDAQ и Московской бирже. Меньшая часть — это акции класса В, которые распределены между топ-менеджерами и членами совета директоров, но дают больше голосов. На 15 февраля 2019 года основатель компании Аркадий Волож, члены ее совета директоров и один из старейших сотрудников Владимир Иванов в сумме владели 14,15% акций класса B, которые соответствовали 54,92-процентной голосующей доле. Голосующая доля Воложа составляет 48,41%, но помимо российского он имеет гражданство Мальты.

Накануне в профильном комитете Госдумы по информационной политике прошло обсуждение этого законопроекта. «Если закон принять именно в той формулировке, что есть сейчас, инвестиционный климат пострадает для всех компаний страны в целом. Это важно не только для ИТ, но и для всех смежных областей», — говорила в ходе обсуждения гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина.

Почему рынок отреагировал с задержкой

Вечером в четверг проект The Bell со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента оказывает давление на правительство, настаивая на поддержке поправок в законодательство. Ранее против законопроекта Горелкина выступала Минкомсвязь. Глава ведомства Константин Носков называл инициативу «закручиванием гаек» и заявлял, что она вредит ИТ-компаниям, которые являются национальным достоянием страны.

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов считает, что падение акций «Яндекса» связано с публикацией издания The Bell о том, что сотрудники администрации президента требуют от чиновников правительства и различных министерств поддержать законопроект Антона Горелкина. Публикация вышла поздно вечером, и поэтому рынок не успел отреагировать до сегодняшнего дня, указал он. Сами слушания по этому законопроекту, прошедшие 10 октября, с меньшей вероятностью могли отразиться на цене акций интернет-компании, так как там не было сказано ничего нового, что не было бы известно инвесторам раньше, пояснил Беспалов.

«Рынок опасается в первую очередь спекуляций на фоне того, что иностранные инвесторы, возможно, будут вынуждены выйти из капитала компании», — считает инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. По его мнению, опасения инвесторов подогрели обновленные слухи о том, что администрация президента просит участников обсуждения поддержать законопроект и воздержаться от резкой критики. «Это вместе с негативной оценкой законопроекта рынком спровоцировало такую реакцию», — говорит аналитик.

Возможно, новости из Госдумы еще раз напомнили инвесторам о рисках, что отразилось на падении акций, предположил аналитик «Уралсиба» Константин Белов. «Учитывая, что большая часть инвесторов «Яндекса» — это иностранцы, то для них возможность вступления в силу этого законопроекта несет серьезные риски вплоть до выхода из компании. И пусть в рамках обсуждения в Госдуме не прозвучало никаких новых фактов и позиции как участников рынка, так и государства были известны еще летом, рынок все равно реагирует сильно», — говорит аналитик.

Как падала капитализация Yandex

Год назад появилась информация о том, то российские власти не устраивает, что в капитале «Яндекса» присутствует много иностранцев. Как сообщали тогда «Ведомости» и The Bell, Сбербанк вел переговоры о покупке не менее 30% интернет-компании, считая себя «возможным спасителем» от прямого госконтроля над компанией. В день публикации новость обрушила котировки Yandex на NASDAQ на 18%, за два дня капитализация снизилась на $2,77 млрд, до $9,005 млрд.

Спустя несколько дней Аркадий Волож заявил, что не планирует продавать акции компании, после чего акции начали дорожать, но затем появилась информация о том, что депутаты Андрей Луговой, Борис Пайкин, Антон Горелкин и Михаил Старшинов внесли в Госдуму законопроект о запрете для иностранцев владеть более 20% в новостных агрегаторах. Это вновь спровоцировало падение котировок.

День, когда в Госдуму был внесен законопроект об ограничениях для иностранцев на владение значимыми сайтами, обещал быть позитивным для инвесторов Yandex — компания опубликовала сильные финансовые результаты, объявила о том, что «Яндекс.Такси» впервые получила прибыль — 423 млн руб. до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. Но рост котировок в начале торгового дня сменился падением после появления новостей из Госдумы.

«У «Яндекса» есть ряд нерешенных вопросов, связанных со структурой акционеров. Пока эти проблемы не будут устранены, давление на акции компании вряд ли спадет, хотя фундаментальная их стоимость выше существующей. По нашим подсчетам, в перспективе 12 месяцев прогнозная цена бумаг «Яндекса» составляет $50 за акцию», — указал Владимир Беспалов.