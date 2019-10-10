«Яндекс» заявил об угрозе для России от закона о значимых информресурсах

Законопроект о значимых информационных ресурсах может нанести вред инвестиционному климату в России. Об этом на заседании профильного комитета Госдумы по информационной политике заявила гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина, передает ТАСС.

«Если закон принять именно в той формулировке, что есть сейчас, инвестиционный климат пострадает для всех компаний страны в целом. Это важно не только для IT, а для всех смежных областей», — сказала Бунина.

Она напомнила, что российские IT-компании привлекают значимые инвестиции из-за рубежа. Законопроект, который предлагает ограничить долю иностранного владения значимыми информационными ресурсами на уровне 20%, угрожает их бизнесу и ставит их в ущемленное положение по сравнению с иностранными IT-гигантами. «Россия уникальна, в России есть конкуренты этим гигантам. Есть «ВКонтакте» против Facebook, есть «Яндекс» против Google... есть ivi против Netflix. Важно, чтобы мы это не потеряли», — отметила она.

Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях — владельцах подобных ресурсов, внесли в Госдуму в июле. Согласно позиции авторов законопроекта, доля владения иностранцев не может превышать 20%. С критикой этого законопроекта выступал глава Минкомсвязи.