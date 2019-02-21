«Яндекс», Mail.Ru Group и Avito: самые дорогие компании в Рунете

Российская версия журнала Forbes выпустила традиционный рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Его лидерами, так же как и в прошлом году, стали «Яндекс», Mail.Ru Group и Avito. Кто еще вошел в топ-10 — в фотогалерее РБК
Сфера деятельности: медиа, интернет-поиск, сервисы такси и доставки еды
Стоимость: $10,724 млрд
Сделки в 2018 году: объединение «Яндекс.Такси» и Uber в нескольких странах, в том числе в России, покупка приложения со скидками «Едадил» и приобретение 83,3% в сервисе ужинов по подписке «Партия еды»
Сфера деятельности: медиа, сервисы, социальные сети
Стоимость: $5,362 млрд
Сделки в 2018 году: покупка киберспортивного холдинга ESforce и приобретение около 18% акций агрегатора такси «Ситимобил»
Сфера деятельности: бесплатные интернет-объявления
Стоимость: $3,85 млрдСделки в 2018 году: покупка 29,1% акций Avito фондом Naspers
Сфера деятельности: онлайн-торговля одеждой, косметикой, товарами для дома
Стоимость: $1,2 млрд
Сфера деятельности: онлайн-торговля
Стоимость: $694 млн
Сделки в 2018 году: увеличение доли МТС в Ozon Group до 16,66%
Сфера деятельности: рекрутинг
Стоимость: $299 млн
Сфера деятельности: онлайн-торговля электроникой
Стоимость: $245 млн
Сфера деятельности: справочник
Стоимость: $243 млн
Сфера деятельности: онлайн-торговля одеждой, обувью, аксессуарамиСтоимость: $226 млн
Сфера деятельности: онлайн-кинотеатр
Стоимость: $204 млн