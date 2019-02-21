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«Яндекс», Mail.Ru Group и Avito: самые дорогие компании в Рунете

Российская версия журнала Forbes выпустила традиционный рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Его лидерами, так же как и в прошлом году, стали «Яндекс», Mail.Ru Group и Avito. Кто еще вошел в топ-10 — в фотогалерее РБК
1. «Яндекс», гендиректор Аркадий Волож
Фото: Петр Ковалев / Интерпресс / ТАСС

Сфера деятельности: медиа, интернет-поиск, сервисы такси и доставки еды

Стоимость: $10,724 млрд

Сделки в 2018 году: объединение «Яндекс.Такси» и Uber в нескольких странах, в том числе в России, покупка приложения со скидками «Едадил» и приобретение 83,3% в сервисе ужинов по подписке «Партия еды»

2. Mail.Ru Group, гендиректор Борис Добродеев
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Сфера деятельности: медиа, сервисы, социальные сети

Стоимость: $5,362 млрд

Сделки в 2018 году: покупка киберспортивного холдинга ESforce и приобретение около 18% акций агрегатора такси «Ситимобил»

3. Avito, гендиректор Владимир Правдивый
Фото: Стоян Васев / ТАСС

Сфера деятельности: бесплатные интернет-объявления

Стоимость: $3,85 млрд

Сделки в 2018 году: покупка 29,1% акций Avito фондом Naspers
4. Wildberries, гендиректор Татьяна Бакальчук
Фото: Владислав Шатило / РБК

Сфера деятельности: онлайн-торговля одеждой, косметикой, товарами для дома

Стоимость: $1,2 млрд

5. Ozon Group, гендиректор Александр Шульгин
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Сфера деятельности: онлайн-торговля

Стоимость: $694 млн

Сделки в 2018 году: увеличение доли МТС в Ozon Group до 16,66%​

6. HeadHunter, гендиректор Михаил Жуков
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Сфера деятельности: рекрутинг

Стоимость: $299 млн

7. «Ситилинк», гендиректор Михаил Славинский
Фото: Валерий Титиевский / «Коммерсантъ»

Сфера деятельности: онлайн-торговля электроникой

Стоимость: $245 млн

8. 2ГИС, гендиректор Александр Сысоев
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Сфера деятельности: справочник

Стоимость: $243 млн

9. Lamoda, гендиректор Флориан Янсен
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сфера деятельности: онлайн-торговля одеждой, обувью, аксессуарами

Стоимость: $226 млн​
10. ivi.ru, гендиректор Олег Туманов
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сфера деятельности: онлайн-кинотеатр

Стоимость: $204 млн

Теги: мультимедиа, Forbes рейтинг, «Яндекс», Avito, Wildberries
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