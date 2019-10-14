В очередь к «Трансконтейнеру» выстроились трое

Кому достанется контрольный пакет крупнейшего оператора железнодорожных перевозок

Компания Владимира Лисина подала ходатайство об участии в аукционе по продаже контрольного пакета акций «Трансконтейнера». В конце августа ФАС разрешила участвовать в нем структуре Романа Абрамовича с партнерами

Фото: Епанчинцев Евгений / ТАСС

Кто борется за «Трансконтейнер»

Первая грузовая компания (ПГК), подконтрольная Fletcher Group Владимира Лисина, решила участвовать в приватизации контрольного пакета (50% плюс две акции) крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер», принадлежащего РЖД. Лисин занимает вторую строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes, оценка его состояния — $21,3 млрд.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ПГК об участии в этом аукционе, сообщил РБК представитель ведомства. Но служба выдала предписание — обеспечить недискриминационный доступ к терминалам, платформам и контейнерам перевозчика. В пресс-службе ПГК отказались от комментариев.

В августе было одобрено ходатайство компании «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, которой принадлежит 24,5% оператора, отметил представитель ФАС. По данным Forbes, состояние Абрамовича — $12,4 млрд (десятое место в рейтинге), Абрамова — $6,2 млрд (20-е место).

Еще один претендент на «Трансконтейнер» — группа «Дело» Сергея Шишкарева, ее ходатайство также получило одобрение ФАС. Шишкарев не входит в рейтинг 200 богатейших бизнесменов Forbes.

«При поступлении заявок от других претендентов ФАС оперативно рассмотрит их в целях обеспечения реальной конкуренции за акции «Трансконтейнера» на аукционе, проводимом РЖД», — говорится в сообщении службы. Приватизация контрольного пакета «Трансконтейнера», на который уже есть три официальных претендента, должна состояться 27 ноября.

Стартовая цена контрольного пакета, согласно оценке, которую по заказу РЖД проводила PwC, — 36,159 млрд руб. Заявки будут приниматься до 15 ноября. 11 октября доля РЖД в «Трансконтейнере» на Московской бирже стоила 58,6 млрд руб.

В середине апреля гендиректор ПГК Сергей Каратаев сообщил журналистам, что компания рассматривает возможность участия в приватизации «Трансконтейнера». «В любом случае финальное решение о покупке принимается на совете директоров или на собрании акционеров. Пока такое решение не принято», — отметил Каратаев. Сам Лисин сказал в марте РБК, что до него этот вопрос «еще не дошел».

«Трансконтейнер» — интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в стране парком контейнеров (74,1 тыс. шт.) и фитинговых платформ (27,8 тыс. шт.). За 2018 год чистая прибыль компании по МСФО выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Выручка оператора увеличилась на 17,4%, до 76,9 млрд руб. На 31 декабря 2018 года у компании были в обращении два выпуска рублевых облигаций на общую сумму 11,3 млрд руб., чистый долг составил 1,77 млрд руб.

У кого больше шансов выиграть аукцион

Помимо РЖД и «Енисей Капитала» у «Трансконтейнера» есть третий акционер — ВТБ, который в конце 2018 года приобрел около 25% оператора у группы FESCO Зиявудина Магомедова (в 2018 году арестован по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. и организации преступного сообщества). ВТБ называл себя временным владельцем пакета. Источники РБК, близкие к разным акционерам оператора, сказали, что покупателем его доли может стать «Енисей Капитал». В январе 2019 года банк провел трех представителей этой компании в совет директоров «Трансконтейнера», так что она получила пять из 11 мест. В 2018 году генеральным директором оператора назначили Вячеслава Сараева, возглавлявшего УК «Межегейуголь», которое входит в угольный дивизион группы Evraz, крупнейшие акционеры которого — Абрамович и Абрамов.

13 марта Абрамович, Абрамов и их партнеры продали часть акций «Норильского никеля» за $550 млн, а затем дважды, в марте и июне, продавали акции Evraz. Они получили от этих сделок около 60 млрд руб. Весной Абрамов затруднился ответить на вопрос РБК, на что пойдут вырученные деньги.

Если «Енисей Капитал» не выиграет на аукционе, то он может продать свою долю в «Трансконтейнере» победителю, говорил РБК источник, близкий к одному из акционеров оператора. В этом случае победитель выкупит и пакет ВТБ, уточнил он. В пресс-службе ВТБ отказались от комментариев. РБК направил запросы представителю Millhouse Абрамовича и в Invest AG Абрамова.

Конкуренция за контрольный пакет «Трансконтейнера» будет достаточно агрессивная, сказал РБК гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Стоимость пакета, по его оценкам, значительно вырастет по сравнению со стартовой ценой — примерно на 40%, до 50 млрд руб.

«Среди претендентов много достойных игроков, не только участники списка Forbes (Лисин, Абрамович и Абрамов), но и компания «Дело», у которой может получиться вместе с «Трансконтейнером» интересная синергия», — утверждает эксперт. В 2018 году группа «Дело» вышла на федеральный уровень, купив за $250 млн пакет акций Global Ports — крупнейшего в России контейнерного портового оператора. Ранее газета «Коммерсантъ» назвала владельца группы «Дело» Сергея Шишкарева соратником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, вместе они работали в Морской коллегии при правительстве. По данным газеты, именно Рогозин пролоббировал назначение бизнесмена в Морскую коллегию. В 2018 году Шишкарев из состава коллегии вышел.