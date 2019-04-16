Компания Лисина подтвердила интерес к покупке «Трансконтейнера»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,20 -0,06 EUR Бирж. 72,60 -0,03 Brent 71,12 +0,03% USD Нал. 64,72 63,93 EUR Нал. 73,17 72,37 USD ЦБ 64,25 -0,27 EUR ЦБ 72,70 -0,14 EUR/USD 1,1309 +0,0006 BTC/USD Бирж. 5 088,00 +35,90 IMOEX 2 552,59 +0,29% RTSI 1 252,71 +0,46% DJIA 26 384,77 -0,10% Nasdaq 7 976,01 -0,10%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,96%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,96%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 64,25 (-0,27) Quote, 15 апр, 13:30
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 72,7 (-0,14) Quote, 15 апр, 13:30
Минкультуры рассмотрит возможность сбора пожертвований для Нотр-Дама Общество, 10:48 Тренер Свечникова ответил словами «тошнит от этого» на драку с Овечкиным Общество, 10:38 ОЭСР оценила замедление роста мировой торговли из-за «войны» США и Китая Экономика, 10:33 Двое полицейских и пожарный пострадали при тушении Нотр-Дама Общество, 10:29 Уберизаторы мусора: как энтузиасты приучают россиян сортировать отходы Зеленая экономика, 10:24  Компания Лисина подтвердила интерес к покупке «Трансконтейнера» Бизнес, 10:16 Точно в цель: как большие данные меняют рекламный рынок РБК и МегаФон, 10:13 Семья Бернара Арно и LVMH пожертвуют €200 млн на реконструкцию Нотр-Дама Общество, 10:09 Пять препятствий на пути городского авиатранспорта Pro, 10:06 В Красноярске уволили ударившую двух восьмиклассниц учительницу Общество, 10:03 Московский арбитраж утвердил оценку акций из уголовного дела Калви Финансы, 10:00 Bitcoin начал дешеветь: капитализация рынка сократилась на $4 млрд Крипто, 09:58 Мужчина захватил заложницу на станции метро «Технопарк» Общество, 09:44 В США умерла актриса сериала «Все любят Рэймонда» Джорджия Энджел Общество, 09:33
Бизнес ,  
0 
Компания Лисина подтвердила интерес к покупке «Трансконтейнера»
Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина подтвердила интерес к приватизации 50,1% «Трансконтейнера». Еще один претендент на этот пакет — «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Первая грузовая компания (ПГК), подконтрольная UCL Holding Владимира Лисина, подтвердила интерес к приватизации 50% плюс две акции крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер», которые находятся под контролем РЖД. Об этом журналистам сообщил гендиректор ПГК Сергей Каратаев, передает корреспондент РБК.

«Мы рассматриваем все M&A (сделки по слияниям и поглощениям. — РБК) на рынке, и «Трансконтейнер» тому не исключение, но в любом случае финальное решение о покупке принимается на совете директоров или на собрании акционеров. Пока такое решение не принято», — сказал Каратаев. Лисин, отвечая на вопрос РБК о готовящейся приватизации «Трансконтейнера», в марте сказал: «Я пока об этом не думал».

Каратаев не уточнил, готова ли ПГК в случае сделки покупать контрольный пакет акций самостоятельно или с партнером. «Вопрос о финансировании сделки вторичен по отношению к самому решению о приобретении. Но с точки зрения финансирования данной транзакции проблем не вижу», — добавил Каратаев.

О том, что ПГК проявляет интерес к покупке контроля в компании, еще в 2016 году сообщал президент РЖД Олег Белозеров. Среди ее потенциальных партнеров назывался контейнерный оператор Mediterranean Shipping Company. Но тогда приватизация не состоялась.

В пятницу, ​12 апреля, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов подписал директиву правительства о продаже госдоли в «Трансконтейнере». Ранее заместитель гендиректора РЖД Андрей Старков сообщал, что госмонополия может продать контроль в операторе уже летом 2019 года.

Вице-премьер Максим Акимов говорил в интервью РБК, что по «оптимистичному» сценарию сделка может состояться осенью. По итогам торгов на Московской бирже 15 апреля 50% плюс две акции «Трансконтейнера» стоили 37,6 млрд руб.

Помимо ПГК одним из претендентов на покупку контрольного пакета в «Трансконтейнере» является «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, которому уже принадлежит 24,5% оператора. В марте Абрамов заявлял, что намерен участвовать в приватизации госпакета. Представители Millhouse Абрамовича и Invest AG Абрамова вечером в понедельник, 15 апреля, не ответили на запросы РБК.

Еще один совладелец «Трансконтейнера» — ВТБ (24,84%). Эту долю банк купил в конце 2018 года у группы FESCO (ее крупнейший владелец — группа «Сумма» Зиявудина Магомедова). Но тогда пресс-служба банка сообщала, что он является временным владельцем пакета. В ноябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство от претендента на покупку доли ВТБ, но имя покупателя не раскрывается из-за грифа секретности документа, сообщал РБК представитель ФАС. Источники РБК допускали, что покупателем может быть также «Енисей Капитал».

Автор: Мария Кокорева
Теги: «Трансконтейнер», контейнер, РЖД
Материалы по теме
Силуанов подписал директиву о продаже доли РЖД в «Трансконтейнере»
Бизнес
«Коммерсантъ» выяснил условия продажи контроля в «Трансконтейнере»
Бизнес
Кандидат из компании сына Абрамовича выдвинут в совдир «Трансконтейнера»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter