Компания Лисина подтвердила интерес к покупке «Трансконтейнера»

Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина подтвердила интерес к приватизации 50,1% «Трансконтейнера». Еще один претендент на этот пакет — «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Первая грузовая компания (ПГК), подконтрольная UCL Holding Владимира Лисина, подтвердила интерес к приватизации 50% плюс две акции крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер», которые находятся под контролем РЖД. Об этом журналистам сообщил гендиректор ПГК Сергей Каратаев, передает корреспондент РБК.

«Мы рассматриваем все M&A (сделки по слияниям и поглощениям. — РБК) на рынке, и «Трансконтейнер» тому не исключение, но в любом случае финальное решение о покупке принимается на совете директоров или на собрании акционеров. Пока такое решение не принято», — сказал Каратаев. Лисин, отвечая на вопрос РБК о готовящейся приватизации «Трансконтейнера», в марте сказал: «Я пока об этом не думал».

Каратаев не уточнил, готова ли ПГК в случае сделки покупать контрольный пакет акций самостоятельно или с партнером. «Вопрос о финансировании сделки вторичен по отношению к самому решению о приобретении. Но с точки зрения финансирования данной транзакции проблем не вижу», — добавил Каратаев.

О том, что ПГК проявляет интерес к покупке контроля в компании, еще в 2016 году сообщал президент РЖД Олег Белозеров. Среди ее потенциальных партнеров назывался контейнерный оператор Mediterranean Shipping Company. Но тогда приватизация не состоялась.

В пятницу, ​12 апреля, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов подписал директиву правительства о продаже госдоли в «Трансконтейнере». Ранее заместитель гендиректора РЖД Андрей Старков сообщал, что госмонополия может продать контроль в операторе уже летом 2019 года.