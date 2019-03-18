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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+44,79%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Абрамович с партнерами выставил на продажу второй пакет акций за неделю
Крупнейшие акционеры Evraz Роман Абрамович, Александр Абрамов и их партнеры выставили на продажу 1,8% компании. Это вторая за неделю крупная сделка с их участием — 13 марта они продали 1,7% «Норильского никеля» за $550 млн
Роман Абрамович (Фото: Rebecca Naden / FA Bobo / PIXSELL / PA Images / ТАСС)

Структуры основных акционеров Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и их партнера Евгения Швидлера выставили на продажу на бирже 25,4 млн акций металлургической компании или около 1,8% капитала. Об этом в понедельник, 18 марта сообщила Evraz. Evraz — одна из крупнейших сталелитейных компаний России. По итогам торгов на Лондонской бирже в понедельник этот пакет стоил 160,02 млн фунтов стерлингов или $212,67 млн.

Около половины пакета (45,25%) продаст Greenleas International Holdings Абрамовича, 33,35% — Abiglaze Limited Абрамова, 16,65% — Crosland Global Limited Фролова, а оставшиеся 4,75% — Toshi Holdings Ltd. Швидлера.

Размещение проходит по процедуре ускоренного сбора заявок (accelerated bookbuild), продавцы берут на себя обязательство в течение двух месяцев дополнительно не продавать акции Evraz. Точно так же на прошлой неделе, 13 марта, Абрамович, Абрамов и Фролов продали 1,7% «Норильского никеля» на Московской бирже на общую сумму $551 млн. Тогда соруководитель управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Дмитрий Болясников отмечал, что эта сделка стала крупнейшим размещением акций в горно-металлургическом секторе в 2019 году, а также крупнейшим размещением бумаг российской компании со времен ускоренного сбора заявок на акции «Магнита» в ноябре 2017 года.

На следующий день Абрамов заявил РБК, что партнеры пока не планируют больше продавать акции «Норникеля». На дальнейшую продажу действует такое же ограничение, как и в случае с Evraz, — 60 дней. «[Высокая] цена», — так Абрамов ответил на вопрос о причинах продажи акций «Норникеля». Он затруднился ответить, на что пойдут деньги от этой сделки: «Нет такого конкретного плана»

Представитель Абрамовича Джон Манн в понедельник отказался комментировать, зачем бизнесмен и его партнеры продают акции Evraz.

До сентября 2018 года Абрамович, Абрамов и Фролов контролировали Evraz через компанию Lanebrook Ltd, у которой было 62,74% ее акций. Но затем Lanebrook была ликвидирована и партнеры разделили свои пакеты. По данным на конец декабря Абрамовичу принадлежало 30,52%, Абрамову — 20,69%, Фролову — 10,33%.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: Абрамович, Александр Абрамов
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