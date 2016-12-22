ВТБ получит долю Магомедова в «Трансконтейнере»

Как стало известно РБК, долю Зиявудина Магомедова в крупнейшем операторе «Трансконтейнер» (25,07%) за долги получит ВТБ. После этого пакет выкупит стратегический инвестор — структуры Романа Абрамовича или Владимира Лисина

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Банк ВТБ на этой неделе может получить долю в крупнейшем железнодорожном контейнерном операторе «Трансконтейнер», принадлежащую компании FESCO (25,07%). Об этом РБК рассказали два источника, близких к акционерам FESCO и «Трансконтейнера». Пакет перейдет банку за долги, затем ВТБ продаст его стратегическому инвестору, сказали источники. «Структурно верно, но по скорости не знаю», — уточнил один из них.

Председатель совета директоров FESCO Лейла Маммедзаде, управляющая активами бизнесмена Зиявудина Магомедова (владеет 32,5% FESCO), заявила в интервью РБК, опубликованном в понедельник, 15 октября, что компания находится «в финальной, завершающей части» переговоров по продаже доли в «Трансконтейнере». Покупателя она не назвала, но также сказала, что вырученные от сделки средства пойдут ​на погашение долгов FESCO. «Я очень рассчитываю, что к концу 2018 года соотношение долг/EBITDA компании снизится к тем значениям, которые мы обещали банкам [ниже четырех показателей EBITDA]», — сказала она.

Пакет FESCO в «Трансконтейнере» заложен в ВТБ по сделке РЕПО с декабря 2014 года. К тому же в конце 2017 года ВТБ открыл компании кредитную линию на $680 млн, большая часть этих средств пошла на выплату держателями еврооблигаций компании ($551,7 млн). Но в феврале 2018 года компания допустила техдефолт по рублевым облигациям, не выполнив обязательства по бумагам на 6,375 млрд руб. До завершения реструктуризации задолженности компания отложила публикацию финансовой отчетности по МСФО за 2017 год (последняя опубликованная отчетность FESCO — за первое полугодие 2017 года).

Представители ВТБ и FESCO отказались от комментариев.

Магомедов с 30 марта находится под арестом по обвинению в организации преступного сообщества. Для сделки с ВТБ долю в «Трансконтейнере» оценили без дисконта, сказал один из собеседников РБК. Менеджмент FESCO представил совету директоров «несколько предложений с коммерческими условиями» по продаже доли в «Трансконтейнере», все они «строго в рынке и не предполагают никакого дисконта», — говорила РБК и Маммедзаде. Во вторник, 16 октября, 25,07% «Трансконтейнера» на Московской бирже стоили 15,7 млрд руб., или около $240 млн.

«Трансконтейнер» — крупнейший железнодорожный контейнерный оператор России. По итогам 2017 года компания перевезла 1,777 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что составляет 46% от общего объема перевозок. Чистая прибыль компании в 2017 году по стандартам МСФО составила 6,5 млрд руб., что вдвое больше, чем в 2016 году.

«Трансконтейнер» станет вторым активом Магомедова, который ВТБ забирает за долги — в начале августа он стал владельцем 22,25% Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), а 29 августа получил разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку еще 10,93%, которые также переданы в рамках урегулирования задолженности. Но в обоих случаях банк будет временным владельцем, рассказывают собеседники РБК. Основные претенденты на долю в железнодорожном операторе, по их словам, — «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, который в декабре 2017 года приобрел 24,5% «Трансконтейнера» и заявлял о намерении увеличить свой пакет, и UCL Владимира Лисина.

Представитель ПГК (входит в UCL Лисина) отказался от комментариев. Накануне он говорил РБК, что «для содержательного комментария надо знать условия сделки, они пока не известны». Представитель Invest AG Абрамова (операционный партнер в «Енисей Капитале») также не предоставил комментария.

Основные претенденты на долю FESCO в «Трансконтейнере» решили дождаться, пока этот пакет перейдет в собственность ВТБ, очевидно, чтобы не заключать сделки с компанией, аффилированной с бизнесменом, которого обвиняют по очень серьезной статье Уголовного кодекса, сказал РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. После того как пакет сменит собственника, его можно считать «чистым», свободным от каких-либо обременений, добавил он.