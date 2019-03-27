Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза

Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза

Чистая прибыль группы «Трансконтейнер» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«На динамику чистой прибыли положительное влияние оказали рост объемов перевозок вагонным и контейнерным парком группы, благоприятная рыночная ситуация, эффективное управление порожними пробегами», — говорится в сообщении оператора.

Выручка оператора выросла на 17,4%, до 76,9 млрд руб., а операционные расходы группы увеличились лишь на 2,7%, до 21,2 млрд руб. На 31 декабря 2018 года у компании были в обращении два выпуска рублевых облигаций на общую сумму 11,3 млрд руб., чистый долг составил 1,77 млрд руб.

Объем контейнерных перевозок за 2018 год вырос на 6,1% и составил 1,88 млн ДФЭ (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) за счет роста международных перевозок. Сами международные перевозки оператора выросли на 14,3%, внутренние сократились на 1,9%. ​

«Трансконтейнер» — крупнейший в России железнодорожный контейнерный оператор, подконтролен РЖД (у госмонополии 50% плюс две акции).