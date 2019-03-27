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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 05.11.18 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,27%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
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Бизнес ,  
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Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза

Чистая прибыль группы «Трансконтейнер» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«На динамику чистой прибыли положительное влияние оказали рост объемов перевозок вагонным и контейнерным парком группы, благоприятная рыночная ситуация, эффективное управление порожними пробегами», — говорится в сообщении оператора.

Выручка оператора выросла на 17,4%, до 76,9 млрд руб., а операционные расходы группы увеличились лишь на 2,7%, до 21,2 млрд руб. На 31 декабря 2018 года у компании были в обращении два выпуска рублевых облигаций на общую сумму 11,3 млрд руб., чистый долг составил 1,77 млрд руб.

Объем контейнерных перевозок за 2018 год вырос на 6,1% и составил 1,88 млн ДФЭ (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) за счет роста международных перевозок. Сами международные перевозки оператора выросли на 14,3%, внутренние сократились на 1,9%. ​

«Трансконтейнер» — крупнейший в России железнодорожный контейнерный оператор, подконтролен РЖД (у госмонополии 50% плюс две акции).

В начале февраля правительство поручило начать приватизацию этого пакета. По словам вице-премьера Максима Акимова, курирующего в правительстве транспорт, сделка может пройти в конце 2019 года. «Вышло мое поручение с графиком подготовки сделки. В течение года мы планируем ее закрыть», — сказал Акимов в интервью РБК 12 февраля. Он тогда отметил, что «умеренно оптимистичный» прогноз на завершение продажи акций «Трансконтейнера» — осень 2019 года.

Компания «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, которой уже принадлежит 24,74% «Трансконтейнера», намерена участвовать в приватизации госпакета, заявил РБК Абрамов в середине марта. Другой потенциальный претендент на актив — владелец Первой грузовой компании Владимир Лисин сказал тогда, что «не думал на эту тему», отвечая на вопрос про приватизацию.

До конца 2017 года основным претендентом на «Трансконтейнер» считался Зиявудин Магомедов, владевший 25,1% оператора через группу FESCO. Но в конце марта 2018 года Магомедова арестовали по обвинению в организации преступного сообщества, спустя полгода FESCO продала свой пакет в операторе банку ВТБ, который заявил, что является временным владельцем доли. Источники РБК говорили, что конечным покупателем — владельцем этого пакета может стать «Енисей Капитал».

Теги: «Трансконтейнер», РЖД, Роман Абрамович
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