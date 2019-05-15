Цена «Трансконтейнера» перед приватизацией оказалась на 20% ниже биржевой

РЖД предложили начать торги по приватизации контрольного пакета «Трансконтейнера», на который претендуют структуры Романа Абрамовича и Владимира Лисина, с 36,1 млрд руб. Это почти на 20% ниже цены акций на Московской бирже

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Российские железные дороги (РЖД) определили начальную цену «Трансконтейнера» на торгах (50% плюс две акции) в размере 36,1 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Это подтвердил РБК источник, знакомый с материалами оценки.

В среду, 15 мая, капитализация «Трансконтейнера» на Московской бирже составила 88,9 млрд руб., то есть контрольный пакет стоил около 44,5 млрд руб. Таким образом, его начальная цена, предложенная РЖД, оказалась на 19% ниже биржевой. По итогам торгов в среду бумаги оператора подешевели на 1,69%.

36,1 млрд руб. — это нижняя граница оценки пакета, сделанная осенью 2018 года аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers, рассказал собеседник «Интерфакса». Другой источник агентства уточнил, что совет директоров РЖД намерен рассмотреть эту оценку в конце мая.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов 12 апреля подписал директиву правительства о продаже госдоли в «Трансконтейнере». Ранее заместитель гендиректора РЖД Андрей Старков говорил, что компания может продать контроль в операторе уже летом 2019 года. Вице-премьер Максим Акимов говорил в интервью РБК при этом, что по «оптимистичному» сценарию сделка может состояться осенью 2019 года.

Газета «Коммерсантъ» сообщала, что, согласно директиве правительства, в аукционе смогут принять участие компании, чьи бенефициары являются гражданами России, не аффилированые с федеральными или местными властями, без убытков за 2018 год, не находящиеся под контролем морских контейнерных линий. Кроме того, покупатель должен быть профессиональным участником рынка, который владеет не менее 5 тыс. вагонов или контейнерным терминалом на 50 тыс. 20-футовых контейнеров, либо владеть не менее 20% в «Трансконтейнере». Источники издания подчеркивали, что под этот список подпадают как минимум 40 компаний.