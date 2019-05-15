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American Express $140 (+19,15%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
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Бизнес ,  
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Цена «Трансконтейнера» перед приватизацией оказалась на 20% ниже биржевой
РЖД предложили начать торги по приватизации контрольного пакета «Трансконтейнера», на который претендуют структуры Романа Абрамовича и Владимира Лисина, с 36,1 млрд руб. Это почти на 20% ниже цены акций на Московской бирже
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Российские железные дороги (РЖД) определили начальную цену «Трансконтейнера» на торгах (50% плюс две акции) в размере 36,1 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Это подтвердил РБК источник, знакомый с материалами оценки.

В среду, 15 мая, капитализация «Трансконтейнера» на Московской бирже составила 88,9 млрд руб., то есть контрольный пакет стоил около 44,5 млрд руб. Таким образом, его начальная цена, предложенная РЖД, оказалась на 19% ниже биржевой. По итогам торгов в среду бумаги оператора подешевели на 1,69%.

36,1 млрд руб. — это нижняя граница оценки пакета, сделанная осенью 2018 года аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers, рассказал собеседник «Интерфакса». Другой источник агентства уточнил, что совет директоров РЖД намерен рассмотреть эту оценку в конце мая.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов 12 апреля подписал директиву правительства о продаже госдоли в «Трансконтейнере». Ранее заместитель гендиректора РЖД Андрей Старков говорил, что компания может продать контроль в операторе уже летом 2019 года. Вице-премьер Максим Акимов говорил в интервью РБК при этом, что по «оптимистичному» сценарию сделка может состояться осенью 2019 года.

Газета «Коммерсантъ» сообщала, что, согласно директиве правительства, в аукционе смогут принять участие компании, чьи бенефициары являются гражданами России, не аффилированые с федеральными или местными властями, без убытков за 2018 год, не находящиеся под контролем морских контейнерных линий. Кроме того, покупатель должен быть профессиональным участником рынка, который владеет не менее 5 тыс. вагонов или контейнерным терминалом на 50 тыс. 20-футовых контейнеров, либо владеть не менее 20% в «Трансконтейнере». Источники издания подчеркивали, что под этот список подпадают как минимум 40 компаний.

Одним из претендентов на покупку контрольного пакета в «Трансконтейнере» является «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, которому уже принадлежит 24,5% компании. В марте Абрамов заявлял, что намерен участвовать в приватизации госпакета. Представители Millhouse Абрамовича и Invest AG Абрамова вечером в среду, 15 мая, не ответили на запросы РБК. Еще один потенциальный претендент на актив — Первая грузовая компания (ПГК), подконтрольная UCL Holding Владимира Лисина.

Помимо РЖД и «Енисей Капитал» третьим совладельцем «Трансконтейнера» является ВТБ (24,84%). Эту долю банк купил в конце 2018 года у группы FESCO (ее крупнейший владелец — «Сумма» Зиявудина Магомедова). Однако тогда пресс-служба банка заявляла, что он является временным владельцем пакета. В ноябре 2018 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство от претендента на покупку доли ВТБ, но имя покупателя не раскрывала из-за грифа секретности документа, сообщал РБК представитель ведомства. Источники РБК предполагали, что покупателем может быть также «Енисей Капитал».

Авторы: Тимофей Дзядко, Мария Кокорева
Теги: «РЖД», «Трансконтейнер»
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