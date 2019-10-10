Алексею Навальному нашли заграничное финансирование

Три вопроса о признании ФБК иностранным агентом

После обысков в филиалах Фонда борьбы с коррупцией по делу об отмывании денег Минюст признал его иностранным агентом. Это может существенно осложнить отчетность для организации, но вряд ли ударит по имиджу ФБК, считают эксперты

Алексей Навальный (Фото: Zuma / ТАСС)

Как Минюст мотивировал признание ФБК иноагентом

Министерство юстиции России внесло некоммерческую организацию «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Главное управление министерства по Москве в рамках «текущего контроля» работы ФБК обнаружило, что она «соответствует признакам НКО, выполняющей функции иноагента», следует из официального сообщения ведомства.

«Установлено осуществление политической деятельности, а также получение денежных средств из иностранных источников: от иностранных организаций Испании и США», — заявили в министерстве. Как уточнил «Интерфаксу» и.о. департамента по делам НКО Владимир Титов, фонд «пытался оказывать влияние на органы госвласти и организовывал митинги на иностранное финансирование». По данным Минюста, фонд получил два транша из Испании и один из США на общую сумму более 140 тыс. руб.

Как говорится на сайте Минюста, иностранными источниками финансирования ФБК были Роберто Фабио Монда Карденас из Испании и Star-Doors.сom из США. Star-Doors.сom — магазин дверей для шкафов во Флориде. Сотрудник компании заявила изданию «Медуза», что владелец Star-Doors.сom — гражданин России, он жертвовал деньги ФБК как частное лицо.

Директор ФБК Иван Жданов в Twitter подчеркнул, что организация получает деньги исключительно от россиян и никакого «иностранного финансирования фонд никогда не получал». Внесение ФБК в реестр иноагентов он назвал очередной попыткой властей «задушить» фонд, деятельность которого прозрачна, а отчеты о ней регулярно сдаются в Минюст. «Мы требуем, чтобы Минюст публично объяснил всем и предоставил доказательства того, что ФБК получил хоть одну копейку иностранных денег, — написал Алексей Навальный. — Действия абсолютно незаконны и, очевидно, по прямому приказу Путина». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что Кремль не выносит подобных решений, это прерогатива Минюста.

Официального уведомления Минюст пока не прислал, сказала РБК пресс-секретарь Алексея Навального и ФБК Кира Ярмыш.

ФБК был зарегистрирован Навальным в сентябре 2011 года. Согласно публичной отчетности фонда, он финансируется за счет пожертвований. В 2018 году ФБК получил от сторонников 58 млн руб., расходы фонда составили 65,3 млн руб. Средний размер пожертвования составил 720 руб., фонд отчитался более чем о 16 тыс. жертвователей в 2018 году.

В середине сентября в 31 российском городе прошли обыски у сотрудников ФБК. Следственные действия начались после заведения дела об отмывании организацией 1 млрд руб. в 2016–2018 годы. Это дело в отношении руководителей фонда было возбуждено Следственным комитетом в начале августа. В течение лета ФБК активно участвовал в протестных мероприятиях, посвященных недопуску на выборы в Мосгордуму кандидатов от оппозиции, в том числе директора фонда Ивана Жданова и юриста ФБК Любови Соболь (городскую избирательную комиссию не удовлетворило качество собранных ими подписей).

Чем грозит фонду новый статус

Закон об НКО — иностранных агентах был принят в 2012 году. С 2014 года организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа, в принудительном порядке включаются в соответствующий реестр Минюста. Правозащитники критиковали нормы закона об НКО-иноагентах за размытые формулировки, под которым политической деятельностью признавали, например, работу социологов (Левада-центра) или организацию больных сахарным диабетом. В ноябре 2018 года был принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами СМИ, получающие финансирование из-за рубежа.

Фактически закон ставит одно исключительно «техническое» ограничение — организация обязательно должна отразить в своих материалах то, что выполняет функции иностранного агента, пояснил РБК адвокат Национальной юридической службы «Амулекс» Дмитрий Томко.

Кроме того, НКО — иностранный агент должна раз в полгода представлять отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, ежеквартально — документы о целях расходования денежных средств, в том числе от иностранных источников, ежегодно — аудиторское заключение.

За отсутствие на материалах НКО маркировки о ее статусе иноагента, согласно ст. 19.34 КоАП, должностных лиц штрафуют вплоть до 300 тыс. руб., юридических — до 500 тыс. руб. По закону об НКО-иноагентах уклонение от подачи документов, необходимых для включения организации в реестр, наказывается штрафом до 300 тыс. руб. или сроком вплоть до двух лет лишения свободы.

На практике у внесенных в список НКО сильно усложняется процесс предоставления отчетности, заявил РБК Василий Вайсенберг, эксперт правозащитной организации «Голос», которая также признана иноагентом. Для ФБК, который собирает миллионы небольшими пожертвованиями по 500–700 руб., — это огромный пласт работы, фонду потребуется серьезный штат бухгалтеров, чтобы сдавать такой объем отчетности.

Глава юридического департамента фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров полагает, что в ФБК работа бухгалтерии поставлена достаточно профессионально, чтобы сдавать необходимую отчетность вовремя. По мнению Федярова, новый статус не ударит и по имиджу фонда, «поскольку из-за повального признания правозащитных организаций иноагентами в последние годы для НКО не носить этот статус становится «некомильфо». Он приводит в пример «Русь сидящую», которая, несмотря на получение такого статуса, все равно активно контактирует с чиновниками на разных уровнях.

Еще одна норма в федеральном законе о выборах запрещает иностранцам и НКО-иноагентам участвовать в выборах, но из-за размытой формулировки на практике это положение не применялось, отметил Вайсенберг.

Повлияет ли решение Минюста на репутацию ФБК

ФБК объявлен иностранным агентом, поскольку на фоне снижения рейтингов и размывания «крымского консенсуса» власти перестали воспринимать фонд как сугубо маргинальную оппозиционную силу, считает политолог Алексей Макаркин. По его словам, если в 2014 году у либерального кандидата, обвиненного властями в работе на Запад и непризнании присоединения Крыма, на выборах не было бы шансов, то в связи со сложной экономической ситуацией последних лет, повышением пенсионного возраста и другими непопулярными реформами отношение к оппозиционерам стало иным.

При этом, по мнению Макаркина, если в столице статус иноагента сторонники оппозиции и колеблющиеся избиратели воспринимают с сарказмом, то в регионах решение Минюста может осложнить работу ФБК. Там местные чиновники и силовики будут воспринимать сотрудников фонда как «шпионов», прогнозирует эксперт.