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Украина примеряет формулу
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Газета
Украина примеряет формулу
Газета № 152 (3107) (0310) Политика,
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Украина примеряет формулу
Оппозиция раскритиковала Владимира Зеленского за принятое Трехсторонней контактной группой соглашение
Украинская оппозиция объявила подписание «формулы Штайнмайера» сдачей интересов страны. Владимир Зеленский настаивает, что это не капитуляция. Однако формула — только один из элементов «дорожной карты» урегулирования в Донбассе
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Как украинская оппозиция отреагировала на подписание «формулы Штайнмайера»

После того как 1 октября стало известно о подписании «формулы Штайнмайера» всеми представителями Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, политические оппоненты Владимира Зеленского раскритиковали этот шаг. По их мнению, он является капитуляцией. Их претензии к «формуле» сводятся к тому, что она предлагает политическое урегулирование в виде выборов и введения особого статуса Донбасса без решения актуальных проблем безопасности.

Вечером 1 октября у офиса президента собрались несколько сотен человек, выступающих против подписания «формулы», однако протест быстро закончился. Партия «Европейская солидарность» прежнего украинского лидера Петра Порошенко, имеющая 27 мандатов в Раде, заявила, что, согласившись на «формулу Штайнмайера», Украина отказалась от собственной «дорожной карты» выполнения минских соглашений. В партии настаивают, что сначала должны быть решены вопросы безопасности и только потом — политические. «Менять эти блоки местами — это ловушка, которая может вольно или невольно вывести на путь капитуляции», — отметили в партии.

«Формула» обсуждалась с 2015 года, напомнил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Порошенко, будучи президентом, ее поддерживал.

По мнению главы располагающей 24 депутатскими мандатами «Батькивщины» Юлии Тимошенко, «формула Штайнмайера» заморозит конфликт в Донбассе по типу приднестровского. Партия «Голос» Святослава Вакарчука, также имеющая фракцию в Раде, потребовала проведения закрытого заседания, на котором президент должен объяснить, какой документ подписан в Минске и на какие уступки готов пойти Киев.

Все эти выступления не свидетельство кризиса, а здоровая демократическая игра, уверен украинский политолог Вадим Карасев. «Оппозиция должна критиковать. Пусть арифметически она не очень внушительна, но она громкая и имеет медийные ресурсы», — пояснил он. А 73% поддержавших Зеленского на выборах, напоминает эксперт, — это серьезный аргумент против того, чтобы прогнозировать массовое недовольство. «Есть общая усталость от состояния «ни мира, ни войны», — заключил он.

По данным опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 21–25 сентября, 60% опрошенных граждан Украины не смогли оценить «формулу Штайнмайера», 23% высказались против нее, а 18% поддерживают. Опрос проводился до согласования «формулы» в Минске.

Как видят дальнейшее развитие событий в ДНР и ЛНР

Вечером 1 октября Владимир Зеленский на специальном брифинге объяснил, что подразумевает «формула»: предоставление неподконтрольным Киеву районам Донецкой и Луганской областей особого статуса сначала на временной основе, потом проведение там местных выборов по украинским законам. Затем, если наблюдатели из ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам организации, в силу вступит закон об особом статусе Донбасса. «Это означает, что никаких выборов под дулом автоматов не будет и не может быть», — подчеркнул украинский лидер. До выборов, по его словам, Киев должен установить контроль над границей с Россией. Зеленский также сообщил, что украинский парламент разработает и примет новый постоянный закон об особом статусе Донбасса (нынешний истекает 31 декабря). «Там не будет никакой капитуляции», — обещал он.

Контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера»
Политика

Утром 2 октября Зеленский провел совещание с депутатами фракции его партии «Слуга народа», имеющей большинство в Раде. «Нашей фракции [Зеленский] озвучил то же, что и вчера на брифинге, возможно, более эмоционально, — заявил РБК собеседник в «Слуге народа». — Все под контролем, причин для беспокойства нет». Представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук сообщила, что новый закон об особом статусе Донбасса будет обсуждаться парламентом только после саммита «нормандской четверки».

В тот же день лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник выпустили совместное заявление, в котором подписание «формулы Штайнмайера» интерпретируется как признание «права народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы». «И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению», — говорится в заявлении. В нем также отмечается, что президент Украины не будет диктовать республикам свои условия: «Никакого контроля над границей киевская власть не получит».

К каким решения может прийти «нормандская четверка»

Владимир Зеленский уже заявил, что после того как контактная группа согласовала «формулу» и развод сил (два главных требования Москвы для проведения саммита в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина), были устранены все препятствия для начала переговоров. Помощник российского президента Владислав Сурков в среду сказал, что дата саммита будет назначена после подтверждения отвода войск в Петровском и Золотом.

Теперь лидерам «нормандской четверки» предстоит согласовать «дорожную карту» по урегулированию ситуации. И хотя стороны приняли «формулу», базовые проблемы остаются неразрешенными, отметил в разговоре с РБК украинский политолог Владимир Фесенко. «Сама по себе эта «формула» ничего не решает. Если не будут прекращены военные действия, если не удастся реализовать и закрепить отвод войск, о чем сейчас договорились, если не будет решен вопрос о безопасности во время выборов, кто и как ее будет обеспечивать, что невозможно без введения миротворцев, «формула» не заработает», — считает он.

По мнению Фесенко, в споре о контроле над границей есть компромиссный вариант: во время выборов его будет осуществлять ОБСЕ, а после — Украина. Кроме того, продолжает эксперт, надо решить, кто будет организовывать выборы — Украина категорически не согласится, чтобы это делали власти ДНР и ЛНР, плюс Киев никогда не примет имитацию выборов.

«В самом идеальном виде лидеры «четверки» на ближайшем саммите смогут выйти на подписание «дорожной карты». Но более реалистичный сценарий заключается в том, что они рассмотрят предложения, выявят проблемы и дадут поручения помощникам продолжить работу, чтобы уже на следующей встрече выйти на подписание «карты», — предполагает Фесенко. — С нашей стороны повод для оптимизма заключается в том, что Зеленский настроен на компромиссы в отличие от Порошенко».

Без решения всех перечисленных проблем провести новый закон об особом статусе Донбасса через парламент будет очень сложно, даже во фракции «Слуга народа» у него будет много противников, резюмирует Фесенко. В Верховной раде у президентский партии 251 место; для внесения изменений в Конституцию необходимо 300 голосов.

Подписание Украиной «формулы Штайнмайера» — символический жест, и пока рано говорить о каких-то серьезных подвижках в диалоге Киева и Москвы, утверждает внештатный эксперт Московского центра Карнеги Татьяна Становая. «Это маленький шаг, который Украина предприняла, чтобы открыть дорогу к проведению саммита «нормандской четверки», но дальше предстоит более тяжелый торг», — пояснила она РБК. По мнению Становой, еще предстоит определить элементы особого статуса, а тут позиции пока существенно расходятся, а также решить, в каких условиях и как будут проводиться выборы — в чьих руках будет избирательный процесс и каковы будут гарантии его легитимности. «Россия хотела бы перешагнуть эти вопросы и перейти к проведению подготовки к кампании, сохраняя статус-кво на территориях, контролирующийся пророссийскими ополченцами, но Украина видит это совсем иначе», — резюмировала аналитик.

Автор: Александр Атасунцев.
При участии: Елизавета Антонова, Евгений Пудовкин.
Теги: Штайнмайер , Владимир Зеленский , Владислав Сурков , Донбасс , Минские договоренности ...
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