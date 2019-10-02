Каракас сменил валюту

Венесуэла провела платеж по российскому госкредиту в рублях

Из-за американских санкций Венесуэле, занявшей у России в долларах США, пришлось впервые провести платеж по долгу в рублях. Российскую валюту Венесуэла могла получить в обмен на золото или нефть, предполагают эксперты

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Плановую выплату по выданному Россией кредиту на $3,15 млрд Венесуэла произвела в российских рублях. «Мы такое право и такую возможность предоставляем всем дебиторам. Это их выбор», — сообщил РБК заместитель министра финансов Сергей Сторчак. О перечислении Венесуэлой очередного транша в счет обслуживания долга ранее сообщила пресс-служба Минфина, но без уточнения деталей.

После того как США ввели санкции против органов власти Венесуэлы, проведение платежей в безналичных долларах стало практически невозможным. В американский санкционный список были внесены все властные структуры страны, в том числе Центробанк. Эксперты предполагали, что Каракас может провести платеж в другой валюте либо использовать бартер, рассчитавшись с Россией нефтью или золотом.

Опция по замене валютных платежей на рублевые при публичных расчетах по госдолгу реализуется впервые. «Это первый такой ставший известным случай [перевода валюты платежа по госкредиту в рубли], и это может стать прецедентом, — сказал РБК начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. — Но не думаю, что это будет иметь далеко идущие последствия».