Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,73 64,85 EUR Нал. 71,80 70,90 USD Бирж. 65,27 +0,40 EUR Бирж. 71,39 +0,72 USD ЦБ. 65,07 +0,43 EUR ЦБ. 70,84 +0,13 EUR/USD 1,09 +0,00 BTC/USD Бирж. 8210,30 -234,50 IMOEX 2758,83 +0,42% RTSI 1329,37 -0,34% Brent 59,30 -2,61% DJIA 26573,04 -1,28% Nasdaq 7908,69 -1,13%
Каракас сменил валюту
Лента новостей
Хостелы в жилых домах вопреки запрету оказались доступны для бронирования 09:00, Бизнес Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой 08:57, Общество Ущерб от паводка в Хабаровском крае увеличился почти до 2 млрд руб. 08:49, Общество Есть ли у вас способности к бизнесу. Тест 08:36, РБК и HUAWEI В Тыве 12-летний мальчик потерялся в лесу во время сбора шишек 08:31, Общество Депутаты в Нидерландах потребовали изучить роль Украины в гибели MH17 08:28, Политика Зеленский подшутил над своим пресс-секретарем 08:12, Общество Четыре госкомпании не перейдут на онлайн-контроль со стороны налоговиков 08:00, Экономика От Калви до «Сколково». Как российские бизнесмены судятся из-за опционов 07:58, PRO В ДТП с автобусом на юге Перу погибли 23 человека 07:45, Общество СМИ узнали о смене владельца принадлежавшего Glencore партнера «Роснефти» 07:34, Бизнес Как операторов 5G заставляют работать на российских серверах 07:00, PRO Секрет фудтеха: как правильно продавать продукты по интернету 07:00, РБК и SAP Операторов 5G переведут на российские серверы 07:00, Технологии и медиа Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter 06:32, Технологии и медиа Гик-инвестиции: как заработать на тех, кто делает процессоры и винчестеры 06:22, Quote Япония выразила протест из-за запуска баллистических ракет КНДР 06:13, Политика Торгующая иностранными акциями биржа изучит переезд в российский офшор 06:00, Финансы «Коммерсантъ» узнал о подготовленных «Ростехом» вариантах развития ОАК 05:56, Бизнес Во Владивостоке неизвестный до смерти избил кондуктора трамвая 05:27, Общество Осознанный бизнес на фудтраке: кейсы и советы реальных владельцев 05:11, РБК и ГАЗ СМИ узнали об успешных испытаниях российских комплексов С-500 в Сирии 05:11, Политика Роскомнадзор ограничил доступ к сайту информагентства «Фергана» 05:01, Общество Волкер и экс-посол США на Украине согласились дать показания в конгрессе 04:44, Политика В России сократился трудовой стаж для получения гражданства специалистами 04:27, Общество Редактор «РИА Новости» сообщил о побоях на курсах для военных репортеров 04:07, Общество Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии 03:26, Общество «Ведомости» узнали о присвоении Чемезову звания Героя России 03:09, Технологии и медиа
Газета
Каракас сменил валюту
Газета № 151 (3106) (0210) Экономика,
0
Каракас сменил валюту
Венесуэла провела платеж по российскому госкредиту в рублях
Из-за американских санкций Венесуэле, занявшей у России в долларах США, пришлось впервые провести платеж по долгу в рублях. Российскую валюту Венесуэла могла получить в обмен на золото или нефть, предполагают эксперты
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Плановую выплату по выданному Россией кредиту на $3,15 млрд Венесуэла произвела в российских рублях. «Мы такое право и такую возможность предоставляем всем дебиторам. Это их выбор», — сообщил РБК заместитель министра финансов Сергей Сторчак. О перечислении Венесуэлой очередного транша в счет обслуживания долга ранее сообщила пресс-служба Минфина, но без уточнения деталей.

После того как США ввели санкции против органов власти Венесуэлы, проведение платежей в безналичных долларах стало практически невозможным. В американский санкционный список были внесены все властные структуры страны, в том числе Центробанк. Эксперты предполагали, что Каракас может провести платеж в другой валюте либо использовать бартер, рассчитавшись с Россией нефтью или золотом.

Опция по замене валютных платежей на рублевые при публичных расчетах по госдолгу реализуется впервые. «Это первый такой ставший известным случай [перевода валюты платежа по госкредиту в рубли], и это может стать прецедентом, — сказал РБК начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. — Но не думаю, что это будет иметь далеко идущие последствия».

Супертанкеры с нефтью или две тонны наличных из Венесуэлы
Экономика

Объем платежа, по словам первого вице-премьера Антона Силуанова, должен был составить $200 млн. Предыдущую выплату по долгу в размере $100 млн Каракас произвел в апреле 2019 года с опозданием на полмесяца, но без последствий в виде штрафа.

В пересчете на рубли процентный платеж Венесуэлы, приходившийся на 30 сентября, должен был составить 12,9 млрд руб. по курсу Банка России. Средства должны поступить в бюджет по статье «Проценты по государственным кредитам, предоставленным Российской Федерацией правительствам иностранных государств» (на 24 сентября по этой статье поступил 51 млрд руб.).

Международные резервы Венесуэлы за последнюю неделю сентября снизились на $387 млн и по состоянию на 27 сентября 2019 года составили $7,9 млрд, показывают данные Центробанка Боливарианской Республики. Инвестбанк Caracas Capital Markets сообщил в записке для клиентов (есть у РБК), что снижение резервов могло быть связано с подготовкой к выплате России $200 млн. РБК направил запрос в правительство Венесуэлы.

Часть более широкой схемы

Предполагается, что рубли для осуществления процентного платежа не пересекали границу России, но Венесуэла должна была продать России какой-то ликвидный актив, чтобы получить собственность на эти рубли. Это могло быть венесуэльское золото или, что менее вероятно, нефть, сказал РБК начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

«Пока сложно представить, как детально эта схема будет выглядеть. Вероятно, Венесуэла будет расплачиваться по долгам в рублях по текущему рыночному курсу. Возможно, что будет осуществлена некая схема бартера: Венесуэла может расплатиться нефтью за ранее выданный кредит», — предполагает Авакян. «В принципе для России нет особой разницы, в какой валюте выплачивается долг, лишь бы в ликвидной и свободно конвертируемой», — добавляет он.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что в российском оборонном Промсвязьбанке за три месяца по 1 июля 2019 года неожиданно появилось более 8 т золота на сумму более 23 млрд руб. Эта информация подтверждалась финансовой отчетностью банка по МСФО, которую он 20 августа сначала опубликовал, затем удалил и перевыпустил уже без информации о драгоценных металлах на балансе. Также другой госбанк, ВТБ, за август нарастил объем золота на балансе на 52,9 млрд руб., что в самом банке объяснили сезонным фактором.

На конец августа Центральный банк Венесуэлы держал запасы золота на $4,6 млрд (данных за сентябрь еще нет), следует из клиентской записки Caracas Capital. Получается, что в июле-августе Центробанк не продавал золота из своих резервов, делает вывод инвестбанк.

В 2011 году Россия предоставила Венесуэле госкредит на сумму до $4 млрд для финансирования поставок вооружений. После этого кредит трижды был реструктурирован, в последний раз погашение основного долга было передвинуто на 2027 год. Сейчас Каракас платит только проценты по этому долгу.

В июне 2019 года вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами говорил, что Каракас создал платежный механизм для выполнения обязательств перед Россией в рублях, цитировали его «РИА Новости». В июле Bloomberg сообщил, что Венесуэла изучает возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений, управляемой Банком России, на случай отключения от международной системы SWIFT.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: Венесуэла
Материалы по теме
Супертанкеры с нефтью или две тонны наличных из Венесуэлы Экономика
Венесуэла выплатила транш по долгу России неназванными активами Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter