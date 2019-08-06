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Трамп ввел санкции против активов властей Венесуэлы в США
Новые ограничения Трамп ввел «в свете продолжения узурпации власти Николасом Мадуро». Под активами властей Венесуэлы имеется в виду в том числе имущество PDVSA и ЦБ этой страны
Фото: Carolyn Kaster / AP

Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, подразумевающих блокировку активов правительства этой страны, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.

«Все имущество и имущественные интересы правительства Венесуэлы, находящиеся на территории США, заблокированы и не могут быть переданы, оплачены, экспортированы, изъяты или иным образом обработаны», — говорится в документе.

Под правительством Венесуэлы в указе понимается любое политическое подразделение, ведомство или его структуры, к которым США отнесли венесуэльский ЦБ и государственную нефтегазовую компанию PDVSA.

В документе Трамп отмечает, что новые санкции вводятся в свете того, что власти Венесуэлы пытаются помешать обявившему себя временным президентом Хуану Гуаидо (США считают легитимным главой государства его, а не Мадуро). Президент США также указывает, что Николас Мадуро и связанные с ним лица продолжают «узурпировать власть» и нарушать права человека, в том числе проводят незаконные аресты и задержания, вмешиваются в свободу выражения мнений и работу СМИ.

Материал дополняется.

Автор: Константин Нагаев
Теги: американские санкции, Венесуэла, Дональд Трамп
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