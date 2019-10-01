Венесуэла выплатила транш по долгу России неназванными активами

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 65,07 (+0,43) Quote, 12:46
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 70,84 (+0,13) Quote, 12:46
Прокуратура подтвердила издевательства над детьми в интернате в ЯНАО Общество, 14:15 В Магадане связали низкое положение в рейтинге по ЗОЖ с климатом Общество, 14:12 В Газете.ru cменится главный редактор Технологии и медиа, 14:02 МЧС начало всероссийскую тренировку по гражданской обороне Общество, 13:54 Венесуэла расплатилась с Россией в рублях Экономика, 13:54 СК завел дело из-за падения матери с ребенком в яму с кипятком в Сибири Общество, 13:52 Синоптик ответил на сведения о движущемся на Петербург урагане «Мортимер» Общество, 13:43 СМИ сообщили о смерти сотрудника СК после нападения в Москве Общество, 13:41 «Крылья Советов» опровергли информацию о приглашении Карреры Спорт, 13:38 Суд отказал в УДО фигуранту дела Кокорина и Мамаева Общество, 13:38 Россия обвинила США в срыве операции по спасению беженцев из «Рукбана» Политика, 13:26 В Китае сгорела крупная майнинг-ферма: ущерб превысил $10 млн Крипто, 13:25 Екатеринбургу предложили дать из бюджета более 3 млрд руб. на Универсиаду Спорт, 13:18 Венесуэла выплатила транш по долгу России неназванными активами Экономика, 13:18
Экономика ,  
0 
Венесуэла выплатила транш по долгу России неназванными активами
Размер внесенного Каракасом платежа и как именно была произведена выплата, Минфин не уточнил. Ранее сообщалось, что перевести платеж в долларах находящаяся под санкциями США Венесуэла не может
Президент Венесуэлы Николас Мадуро (Фото: Rayner Pena / EPA / ТАСС )

Власти Венесуэлы внесли новый платеж в рамках обслуживания выданного Россией кредита в $3 млрд.

«Венесуэла провела очередной платеж по долгу России», — сообщила РБК пресс-служба Минфина, отказавшись комментировать детали платежа.

В апреле 2019 года Каракас выплатил России около $100 млн, а осенью должен был, по словам первого вице-премьера и главы Минфина России Антона Силуанова, перевести еще $200. Однако в августе президент США Дональд Трамп расширил санкции в отношении Венесуэлы, внеся в санкционный список все властные структуры страны, в том числе ЦБ. По мнению опрошенных РБК специалистов, среди которых был и бывший старший советник OFAC (подразделения Минфина США по экономическим санкциям) Брайан О'Тул, это сделало практически невозможным проведение безналичного платежа в долларах.

Экономика
Супертанкеры с нефтью или две тонны наличных из Венесуэлы

Источник РБК, знакомый с историей венесуэльских выплат, ранее объяснил, что механизм платежей выработан и он подразумевает, что оплата может быть проведена не в долларах США. «Нам нет разницы, в чем [в какой валюте] получать», — отметил собеседник.

В качестве возможных вариантов проведения платежа назывались также проведение бартерной сделки, в рамках которой Венесуэла передаст России нефть или золото, и даже ввоз в Россию около 2 т наличных долларов США — примерно столько весят $200 млн в банкнотах по $100.

Международные резервы Венесуэлы на прошлой неделе снизились до $7,88 млрд, минимума с 1989 года, сообщил инвестбанк Caracas Capital. Сокращение за неделю составило $412 млн, что Caracas Capital связывает с возможной подготовкой к платежу в адрес России на $200 млн.

РБК направил запрос в Минфин по поводу валюты платежа.

Авторы: Евгений Калюков, Иван Ткачёв
Теги: Венесуэла, госдолг
Материалы по теме
Мадуро объявил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Политика
Мадуро подарил Путину копию сабли Боливара
Политика
США расширили санкции против Венесуэлы в день приезда Мадуро в Россию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter