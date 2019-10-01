Венесуэла выплатила транш по долгу России неназванными активами

Размер внесенного Каракасом платежа и как именно была произведена выплата, Минфин не уточнил. Ранее сообщалось, что перевести платеж в долларах находящаяся под санкциями США Венесуэла не может

Президент Венесуэлы Николас Мадуро (Фото: Rayner Pena / EPA / ТАСС )

Власти Венесуэлы внесли новый платеж в рамках обслуживания выданного Россией кредита в $3 млрд.

«Венесуэла провела очередной платеж по долгу России», — сообщила РБК пресс-служба Минфина, отказавшись комментировать детали платежа.

В апреле 2019 года Каракас выплатил России около $100 млн, а осенью должен был, по словам первого вице-премьера и главы Минфина России Антона Силуанова, перевести еще $200. Однако в августе президент США Дональд Трамп расширил санкции в отношении Венесуэлы, внеся в санкционный список все властные структуры страны, в том числе ЦБ. По мнению опрошенных РБК специалистов, среди которых был и бывший старший советник OFAC (подразделения Минфина США по экономическим санкциям) Брайан О'Тул, это сделало практически невозможным проведение безналичного платежа в долларах.

Источник РБК, знакомый с историей венесуэльских выплат, ранее объяснил, что механизм платежей выработан и он подразумевает, что оплата может быть проведена не в долларах США. «Нам нет разницы, в чем [в какой валюте] получать», — отметил собеседник.