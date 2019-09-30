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Финансы ,  
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Банк ВТБ увеличил запасы золота до рекордного уровня

ВТБ значительно увеличил свои запасы золота, доведя общую стоимость принадлежащего ему драгметалла до исторического рекорда — 139,8 млрд руб., следует из отчетности банка, опубликованной на сайте ЦБ. За август объем золотого запаса ВТБ вырос на 52,9 млрд руб., что стало рекордным показателем для всех российских банков, обратил внимание Forbes.

В самом банке увеличение запасов золота объяснили сезонным фактором.«В связи с суровыми климатическими условиями в регионах добычи драгоценных металлов основной объем их добычи и последующая реализация банку ВТБ (ПАО) приходятся на летний период (2-й и 3-й кварталы). На данном счете отражается увеличение транзитных остатков в хранилище», — заявили Forbes в пресс-службе ВТБ.

Собеседник издания отметил, что у банка риски, связанные с золотом, отсутствуют, так как оно продано в рамках форвардных контрактов.

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В Минфине объяснили накопление золота на счетах оборонного банка

В августе при публикации полугодовой отчетности оборонного Промсвязьбанка (ПСБ) выяснилось, что за три месяца в нем накопилось порядка 8 т золота: вложения ПСБ в этот драгметалл увеличились на 23 млрд руб. Однако вскоре после публикации банк удалил отчетность, вернув ее с купюрами: данные о накоплении золота пропали. В Минфине резкий рост вложений в золото банка, находящегося под риском санкций, объяснили как «поиск рыночной ниши».

С 1 января по 30 сентября 2019 года мировые цены на золото выросли примерно на 16%, в настоящее время унция этого драгоценного металла стоит примерно $1494.

Теги: ВТБ, золото, банки
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