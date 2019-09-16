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Дело «Югры» подорожало на 283 миллиарда
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Газета
Дело «Югры» подорожало на 283 миллиарда
Газета № 139 (3094) (1609)
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Дело «Югры» подорожало на 283 миллиарда
Объем инкриминируемой Алексею Хотину растраты стал рекордным для России
СКР возбудил новое дело в отношении бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, вменив ему растрату в общей сложности 290 млрд руб. Юристы называют сумму рекордной — она превышает суммарный объем выданных «Югрой» кредитов
Алексей Хотин (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Рекордный ущерб

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, сообщил в пятницу, 13 сентября, следователь в Басманном суде Москвы. Заявление было сделано на судебном заседании, где было удовлетворено ходатайство о продлении банкиру домашнего ареста по ранее возбужденному делу о растрате 7,5 млрд руб.

«С момента последнего продления меры пресечения было возбуждено новое уголовное дело об ином преступлении — по факту растраты средств ПАО Банк «Югра» на сумму около 283 млрд руб. [ч. 4 ст. 160 УК]», — заявил представитель Следственного комитета (СКР). По делу предстоит допросить более ста человек и провести комплекс сложных экспертиз, уточнил он.

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Новое дело было возбуждено 10 июля, следует из документов, которые были представлены судье Наталии Дударь на заседании. Ранее Хотину и еще двоим обвиняемым, экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась растрата 7,5 млрд руб. Совокупный ущерб по двум делам превысил 290 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило к фигурантам дела гражданский иск на эту сумму, следует из оглашенных в суде материалов дела. РБК направил запрос в АСВ.

Объединенное дело передано в производство генерал-майору Сергею Чернышову, который ранее расследовал дело «полковника-миллиардера» МВД Дмитрия Захарченко и руководил следствием по делу о гибели подлодки «Курск».

«Сумму можно назвать рекордной. Но часто, когда дела доходят до суда, суммы сокращаются. Иногда от первоначального ущерба ничего не остается», — сказал РБК партнер адвокатской коллегии Pen & Paper Алексей Добрынин.

Письмо Набиуллиной

После отзыва летом 2017 года лицензии у «Югры» ЦБ несколько раз обращался в правоохранительные органы, но безрезультатно. Сразу после введения временной администрации за проблемный банк вступалась Генпрокуратура, заявившая, что банк не нарушал обязательных нормативов и является «финансово устойчивой кредитной организацией». Банк был признан банкротом через год после отзыва лицензии, а уголовное дело против Хотина, Нефедова и Шиляева было возбуждено только весной 2019 года, после того как глава Центробанка Эльвира Набиуллина написала письмо Владимиру Путину, писали СМИ.

Содержание письма не раскрывалось, к делу также было приложено письмо конкурсного управляющего «Югры» (Агентства по страхованию вкладов) в ФСБ, в котором описывалась сделка с выдачей кредитов на 7 млрд руб. нефтяному бизнесу Хотина, сопровождавшаяся подменой залогов. Всех троих задержали в апреле, банк признан потерпевшим по делу.

Сумма ущерба по новому делу совпадает с объемом всех выданных рухнувшим банком кредитов, который оценивался в 270 млрд руб. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов в письмах в Госдуму отмечал, что практически все заемщики после отзыва лицензии перестали платить по кредитам и что большинство прокредитованных бизнесов связано с собственниками банка. Временной администрации «Югры», а затем и АСВ пришлось вести в арбитраже более сотни процессов в связи с тем, что заемщики банка начали организованно банкротиться и ликвидироваться, писал РБК.

АСВ давало другую оценку: 98% всех кредитов (около 240 млрд руб.) «Югры» направлялись на финансирование бизнеса Алексея Хотина, говорила директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева. Хотин приобретал активы за счет денег, полученных в разных банках, затем закладывал их в обеспечение долга, а кредиты гасились деньгами вкладчиков «Югры», объясняла Медведева.

Отзыв лицензии у «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в истории российского банковского сектора. АСВ оценило объем страховых выплат вкладчикам в рекордные 174,7 млрд руб. По данным ЦБ, справедливая стоимость активов банка составляла 51 млрд руб. при обязательствах в 199,3 млрд руб.

Комендантский час для банкиров

У всех троих обвиняемых по делу «Югры» необычные условия домашнего ареста — они не могут выходить из дома только в ночное время, с 22:00 до 06:00. Тем не менее Хотин заявил, что не может ходить на работу и это затрудняет процесс банкротства «Югры» и выплаты в адрес 35 тыс. вкладчиков-«превышенцев», каждый из которых держал в «Югре» больше застрахованной суммы в 1,4 млн руб. По словам Хотина, это довод в пользу того, чтобы смягчить меру пресечения и дать ему возможность работать. Такие мягкие ограничения применяются в рамках домашнего ареста нечасто, заявил РБК адвокат Добрынин.

Защита Шиляева попросила отпустить его под залог в 2 млн руб. Следователь возразил, что это несопоставимо с суммой ущерба по делу. Экс-президент банка Нефедов, отвечая на заявление следствия о наличии у него значительных финансовых средств, которые он может использовать, чтобы скрыться, заявил: «На моем счету только 50 тыс. руб.».

Через неделю после задержания и домашнего ареста Хотина были задержаны бывшие и действующие сотрудники банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Им вменили получение взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс. и мошенничество на 490 млн руб., связанное с отъемом доли в компании у потерпевшего по одному из уголовных дел. Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в госсобственность имущества Черкалина на 6,3 млрд руб.

Хотин дал показания на сотрудников управления «К», сообщали источники РБК. Защитник Хотина Игорь Мардиросов эту информацию опровергал.

Другие дела против банкиров

В сентябре 2019 года СКР возбудил уголовное дело о растрате и легализации средств Промсвязьбанка, принадлежавшего Алексею и Дмитрию Ананьевым. У временной администрации банка к бывшим владельцам претензии на сумму до 282 млрд руб. В уголовном деле речь пока идет о меньших суммах: братьям вменяется растрата и отмывание 66 млрд руб. и $575 млн. Также с выводом средств из Промсвязьбанка связано дело по факту растраты 102 млрд руб., в котором братья не фигурируют, заявлял следователь.

Против бывшего председателя правления банка Евгения Данкевича также возбуждено уголовное дело, ущерб по нему оценивается в 34 млрд руб. Банк «Открытие» подавал к бывшему крупнейшему акционеру и топ-менеджерам банка иск на сумму 289,5 млрд руб.

Бывшая председатель правления Внешпромбанка Лариса Маркус в 2017 году получила девять лет колонии за хищение из банка 113,5 млрд руб.

Авторы: Маргарита Алехина, Павел Казарновский.
Теги: Алексей Хотин , «Югра» , ФСБ
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