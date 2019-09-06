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Взятка по «Дружбе»
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Газета
Взятка по «Дружбе»
Газета № 133 (3088) (0609) Бизнес,
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Взятка по «Дружбе»
Следствие добавило новые обвинения фигурантам дела о грязной нефти
Следствие по делу о грязной нефти выявило, что несколько сотрудников «дочки» «Транснефти» получали деньги за допуск в трубу разбавленной нефти. Все фигуранты дела уже уволены, «Транснефть» признана потерпевшей стороной
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Взятки за разбавленную нефть

Следствие по делу о загрязнении экспортного трубопровода «Дружба» «Транснефти» нефтью, содержащей хлорорганику, установило, что несколько сотрудников дочерних структур госкомпании получали взятки за то, что принимали в систему некачественную нефть от самарской фирмы «Нефтеперевалка». По вине менеджеров этой фирмы, по версии следствия, произошел вброс некачественной нефти в «Дружбу».

Об этом говорится в постановлении следователя по особо важным делам Следственного комитета (СК) Самарской области Андрея Родичкина от 25 июня. У РБК есть копия документа. Его подлинность подтвердили адвокат одного из фигурантов уголовного дела Романа Трушева (бывшего владельца терминала, который затем перешел «Нефтеперевалке»), управляющий партнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров, а также источник, близкий к Следственному комитету.

Информацию о взятках, изложенную в постановлении следователя, РБК также подтвердил Дмитрий Натариус, адвокат другого подозреваемого по делу — гендиректора «Нефтеперевалки» Светланы Балабай. «Факты незаконного получения денег сотрудниками «Транснефть-Дружбы» за некачественную, обводненную нефть, сдаваемую в систему, указаны в постановлении следователя по особо важным делам Андрея Родичкина, которому руководитель следственного управления Следственного комитета по Самарской области генерал-майор Валерий Самодайкин согласовал продление срока предварительного следствия до 30 сентября текущего года», — сказал он. Натариус утверждает, что Балабай была незнакома с людьми, дававшими взятки.
  • В постановлении Родичкина говорится, что начальник приемно-сдаточного пункта (ПСП) Лопатино (принадлежит «дочке» «Транснефти» «Транснефть-Дружба») Роман Гладков, допрошенный в качестве подозреваемого по делу, признался, что более двух лет, с января 2017-го по апрель 2019 года, ежемесячно получал от руководства небольшой нефтяной компании ООО «Союз-Нефть» деньги за организацию приема смеси нефти и продуктов нефтепереработки от «Нефтеперевалки» для последующей закачки в экспортный нефтепровод. Гладкову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «б» ч. 4 ст. 215.3 (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность», совершенное группой лиц по предварительному сговору») и «а», «б» ч. 4 ст. 158 (кража в особо крупном размере, совершенная группой лиц) и ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса (организация преступного сообщества). При этом на допросе в качестве обвиняемого Гладков не признал свою вину и от дачи показаний отказался, говорится в постановлении. С начала июня он находится под домашним арестом. С представителем «Союз-Нефти» РБК не удалось связаться.
  • Начальник отдела куйбышевского районного управления «Транснефть-Дружбы» по товарно-транспортным операциям Роман Якушев, которому предъявлено обвинение по тем же статьям, что и Гладкову, на допросе в качестве подозреваемого сказал, что с лета 2018 года получал по 150 тыс. руб. в месяц от замдиректора компании «Магистраль» Сергея Баландина (еще один фигурант уголовного дела о грязной нефти, признал вину), говорится в постановлении следователя. Из них 100 тыс. руб. он оставлял себе «за то, что в нефтепровод «Дружба» поступает обводненная нефть» (обводненная нефть также считается некачественной), а еще 50 тыс. передавал диспетчеру «Транснефть-Дружбы» Н.И. Рубцову (находится под домашним арестом). Этот диспетчер должен был направлять обводненную нефть на диспетчерскую станцию в Лопатино, чтобы она «не отстаивалась и не был выявлен факт превышения показателя массовой доли воды». Но на допросе в качестве обвиняемого Якушев не признал вину, он тоже находится под домашним арестом. Однако Якушев подтвердил ранее данные показания в качестве подозреваемого и добавил, что с сентября 2018-го по апрель 2019 года получал от своего начальника Романа Гладкова дополнительно от 75 тыс. до 100 тыс. руб. три раза «за предупреждение о внеплановых проверках» и за то, что на диспетчерскую станцию поступает обводненная нефть.
  • Замначальника куйбышевского районного управления «Транснефть-Дружбы» по товарно-транспортным операциям Дмитрий Никишов также получал деньги от Баландина «за бездействие» — 600 тыс. руб. с октября 2018 года по апрель 2019 года, заявил сам Никишов на допросе в качестве подозреваемого, говорится в постановлении следователя. От Гладкова он получил дополнительно еще 200 тыс. руб., говорится в документе. Никишов, которому предъявлены те же статьи, что и Гладкову, и Якушеву, находится под домашним арестом.

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин сказал РБК, что по делу о грязной нефти проходит всего семь бывших сотрудников госкомпании, включая упомянутых в постановлении следователя, — все они уже уволены. РБК направил запрос в пресс-службу СК.

Бывшим сотрудникам структуры «Транснефти» сначала предъявили обвинения по статье «приведение трубопроводов в негодность», и они согласились с ними только в той их части, что закрывали глаза на превышение содержания воды в нефти, пояснил РБК Сергей Егоров, адвокат бывшего владельца терминала «Нефтеперевалки» Романа Трушева. По его словам, обвинения в участии в преступном сообществе им были предъявлены позднее, а факты получения и дачи взяток служат обоснованием для этих обвинений. «В понимании уголовного законодательства ежемесячное вознаграждение такого рода называется коммерческим подкупом. Но в данном случае соответствующие обвинения сотрудникам «Транснефти» не были предъявлены», — подчеркнул адвокат.

Выводы по итогам загрязнения «Дружбы»

Демин не стал комментировать выводы о взятках, которые, по версии следствия, получали бывшие сотрудники «Транснефти», фигурирующие в деле. По его словам, в дочерних компаниях усилены регламентирующий контроль и исполнительская дисциплина. При этом в службе безопасности «Транснефти» сделаны выводы по итогам инцидента с загрязнением «Дружбы» и принимаются меры для исключения его повторения, подчеркнул он. «В «Транснефти» работают более сотни тысяч человек. Попадаются и такие, кто считает, что могут нечестно заработать, нарушая не только корпоративные правила, но и Уголовный кодекс», — сказал Демин. В июне, когда стало известно, что сотрудники компании стали фигурантами дела о загрязнении нефтепровода, он говорил РБК, что это «оборотни на трубе» (по аналогии с сотрудниками правоохранительных органов, совершившими преступления). «Транснефть» признана потерпевшей стороной по этому уголовному делу, напоминал тогда Демин, а следствие разбирается с организацией мошеннической схемы, результатами применения которой стали загрязнение нефти и порча нефтепровода.

Кто проходит по делу о грязной нефти

Фигурантами по уголовному делу о загрязнения нефти «Дружбы» сейчас проходят 14 человек. 13 из них задержаны, 12 находятся в СИЗО либо под домашним арестом. Тринадцатый фигурант — бывший бенефициар «Нефтеперевалки» Роман Ружечко — задержан в Литве и просит политического убежища. Еще один фигурант — Роман Трушев, ранее владевший терминалом «Нефтеперевалки», — также находится за границей и арестован заочно.

О загрязнении «Дружбы» впервые стало известно в апреле 2019 года от белорусского концерна «Белнефтехим». После этого Белоруссия, Украина, Германия и Польша приостановили поставки сырой нефти из России по этому нефтепроводу. Поставки удалось возобновить полностью только 1 июля. Президент Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым назвал этот инцидент «очень серьезным экономическим, материальным и имиджевым ущербом» для России. Клиенты российских компаний до сих пор не подсчитали ущерб от этого инцидента. «Транснефть» предложила передать под ее управление все пункты приема нефти в России, часть из которых сейчас принадлежит частным лицам, как, например, «Нефтеперевалка».

Авторы: Людмила Подобедова, Дмитрий Серков.
Теги: нефтяное загрязнение , следствие , фигуранты дела , «Транснефть»
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