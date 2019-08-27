Реджеп Эрдоган записался на авиашоу

Зачем президент Турции срочно прилетает в Москву

Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Damir Sagolj / Reuters)

Что происходит в идлибской зоне деэскалации

На фоне обострения ситуации в идлибской зоне деэскалации в Сирии президент Турции Реджеп Эрдоган во вторник, 27 августа, приедет со срочным визитом в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Два лидера встретятся на площадке Международного авиационно-космического салона (МАКС), который в этот день откроется в Жуковском. О визите Путин и Эрдоган договорились в телефонном разговоре в пятницу, 23 августа.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, «акцент будет сделан на сирийских делах». «Ситуация в Идлибе продолжает оставаться весьма и весьма напряженной», — отметил он. В конце прошлой недели сирийская армия в ходе наступления на севере страны взяла под контроль город Хан-Шейхун, расположенный в идлибской зоне деэскалации, за которую отвечает Анкара. При этом один из 12 турецких наблюдательных пунктов, в городе Мурак, оказался на захваченной Дамаском территории. Анкара при этом заявила, что ее наблюдатели не намерены покидать этот наблюдательный пункт.

Москва продвижение правительственных войск вглубь идлибской зоны поддерживает. «Такие вот победы, победы локальные или более значимые победы над такими группировками можно только приветствовать», — отреагировал на взятие Хан-Шейхуна Песков. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что действия правительственных войск не нарушают никаких договоренностей с Турцией.

В результате продвижения сирийской армии вглубь идлибской зоны на прошлой неделе произошли два серьезных инцидента, которые могли привести к прямому боевому столкновению сирийской и турецкой армий. 19 августа сирийские правительственные войска обстреляли трассу Дамаск — Алеппо на пути турецкого конвоя, который двигался на юг зоны, а 22 августа сирийские силы обстреляли турецкий пост в районе города Маарет-Нааман.

Чего хочет добиться Эрдоган

Образование зоны деэскалации в Идлибе было согласовано Россией, Турцией и Ираном в мае 2017 года. Эта зона стала местом эвакуации из других районов Сирии членов умеренных оппозиционных группировок и их семей, однако наряду с ними убежище использовали и террористы. К лету этого года, по оценкам российских властей, контроль над регионом перешел к террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (входит в запрещенную в России группировку «Джабхат ан-Нусра»). В сентябре прошлого года лидеры России и Турции в Сочи согласовали меморандум об урегулировании кризиса в Идлибе. Путин и Эрдоган договорились, что нужно разделить умеренную оппозицию и террористов, а также создать демилитаризованную зону по периметру неподконтрольного Дамаску региона — полосу шириной 15–20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск и вооруженной оппозиции. Размежеванием радикальных и умеренных группировок должна была заняться Анкара. Однако с тех пор процесс застопорился.

Из четырех зон деэскалации в Сирии, созданных в 2017 году при посредничестве России, Турции и Ирана, сегодня действует только одна — в провинции Идлиб и частях соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама. Остальные три зоны (в Восточной Гуте рядом с Дамаском, к северу от Хомса и на юге Сирии в приграничных с Иорданией районах) перешли в этом году под контроль сирийской армии. В зонах деэскалации огонь можно открывать только по представителям террористических группировок, признанных таковыми Советом Безопасности ООН.

Режим прекращения огня никогда не распространялся на действия против террористических группировок, например « Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра» — отделение «Аль-Каиды» в Сирии, все запрещены в России), отметил в разговоре с РБК эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Антон Мардасов. Боевики этой группировки, а также отряды вооруженной оппозиции, объединенные во Фронт национального освобождения, и удерживали Хан-Шейхун. Эксперт не считает, что целью продвижения правительственных сил является установление контроля над зоной деэскалации — Дамаск в первую очередь заинтересован в том, чтобы обеспечить работу главных для страны трасс Дамаск — Алеппо (М5) и Алеппо — Латакия (М4). Этого же хочет и Москва, добавляет Мардасов. По его мнению, можно предположить, что Путину и Эрдогану удастся договориться об отводе турецких войск.

Ни один из участников конфликта не заинтересован в том, чтобы он вылился в межгосударственную плоскость, считает директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков. «Чтобы предотвратить это, Эрдоган достаточно экстренно едет в Москву», — полагает он. И для России, и для Турции двусторонние отношения во время сирийского конфликта крайне важны, продолжает эксперт. Москве важно сохранить созданную вместе с Анкарой и Тегераном систему безопасности в регионе. «Кроме того, мы заинтересованы во взаимодействии в военной сфере: поставках российских систем ПВО С-400, возможной поставке Турции Су-35 и т.д.», — сказал эксперт РБК. То, что вопросы сотрудничества в военно-технической сфере будут в повестке переговоров президентов России и Турции, подтвердила пресс-служба Кремля.

У Анкары также есть свои интересы, связанные с созданием буферной зоны на севере Сирии, добавляет Аватков. Накануне поездки в Москву Эрдоган заявил, что вооруженные силы Турции собираются войти на территорию зоны деэскалации — но не для того, чтобы пойти на юг, а чтобы подготовиться к операции на восточном берегу Евфрата, который находится под контролем курдов. «Наши беспилотники, вертолеты уже действуют в зоне безопасности в Сирии. В ближайшее время ожидаем, что туда войдут и наши наземные силы», — сказал он. В начале августа Турция и США договорились о совместных действиях по созданию зоны безопасности восточнее Евфрата — зона шириной от 30 до 40 км вдоль сирийско-турецкой границы будет контролироваться Турцией в координации с США, члены курдских формирований должны будут покинуть эту территорию и сдать тяжелое вооружение.