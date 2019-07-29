Значимое значит российское

В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях — владельцах подобных ресурсов.
На кого могут распространиться ограничения и чем это обернется для рынка, разбирался РБК.
Кто и что предложил
«Значимыми для развития информационной и коммуникационной инфраструктуры» автор инициативы — депутат «Единой России» и член комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин предлагает считать «некоторые сервисы, которые активно используют» в России и которые собирают информацию о пользователях. «Все эти компании аккумулируют огромное количество персональных данных россиян, нам важно понимать, кто стоит за этими компаниями», — пояснил РБК автор инициативы необходимость разработки законопроекта.
Решение, является ли тот или иной сайт значимым, должна принимать специальная правительственная комиссия по предложению Роскомнадзора. Служба, в свою очередь, будет оценивать количество пользователей ресурса, объем и состав накапливаемой информации, ожидаемый эффект для развития в России информационной и коммуникационной инфраструктуры и технологий обработки данных.
- Основным владельцем «значимого» ресурса может выступать только россиянин или российское юридическое лицо, а доля иностранного участия не должна превышать 20% голосующих акций.
- Если это условие будет нарушено, в России запрещается реклама этого ресурса и услуг, которые он оказывает, а также запрещается реклама непосредственно на ресурсе.
- «Технические средства» и базы данных значимых сайтов должны находиться на территории России. Депутат объясняет это необходимостью защиты персональных данных. Сами данные запрещено передавать иностранным организациям или российским юрлицам с иностранным участием в размере более 20%.
- Правительство может устанавливать ограничения для сбора и обработки информации о пользователях, находящихся на территории России, таким ресурсом, а также рекомендовать ему обеспечить равные условия доступа или непредоставления доступа к информации, собираемой с его помощью.
На кого направлен законопроект
Как отмечает Горелкин, «речь не идет о Facebook, так как это международная компания, которая не ориентирована на российский рынок, а работает по всему миру». «Речь идет о компаниях, которые имеют стратегическое значение, ориентированы на российский рынок и занимают на нем существенную долю. У меня сомнений нет, что в перечень таких организаций войдут «Яндекс», Mail.Ru Group», — заявил он, добавив, что в отдельных отраслях экономики уже есть перечень стратегических организаций.
Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, проанализировавший законопроект, отмечает, что из формулировок документа следует, что под его действие попадают и иностранные ресурсы, такие как международные Google или Facebook. Представители Google и Facebook не ответили на запрос РБК.
Российские власти давно пытаются найти способ заставить Google и Facebook выполнять существующие требования российского законодательства, например о хранении данных российских пользователей на территории страны. До недавнего времени в качестве основной угрозы использовалась возможность блокировки ресурса на территории страны. Однако в начале июня глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял РБК, что до конца весенней сессии Госдумы группа «профильных» депутатов планирует внести в парламент проект закона, расширяющего список наказаний, которые могут быть применены в отношении интернет-ресурсов, нарушающих требования законодательства. Он говорил о том, что помимо блокировки ресурса-нарушителя будет предусмотрено введение крупных штрафов размером в миллионы рублей. Год назад в рамках ПМЭФ-2018 президент «Ростелекома» Михаил Осеевский предложил отменить принцип сетевой нейтральности, согласно которому доступ ко всем ресурсам в интернете осуществляется без ограничений, если они содержат легальный контент.
Какая связь между законопроектом и акциями «Яндекса»
«В случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями, — прокомментировал РБК представитель «Яндекса». — В результате пострадают конечные пользователи. Мы считаем, что законопроект в текущем виде не должен быть принят, и готовы участвовать в его обсуждении». Головная компания «Яндекса» — нидерландская Yandex N.V., акции компании торгуются на бирже NASDAQ. Аркадий Волож, владеющий пакетом около 10% акций (и почти 50% голосов), является гражданином России и Мальты.
Незадолго до появления информации о законопроекте, в пятницу, 26 июля, Yandex N.V. опубликовала результаты за второй квартал, в частности повысив прогноз по темпам роста выручки в 2019 году: показатель может увеличиться на 32–36%. Такие прогнозы инвесторов обрадовали — торги на NASDAQ открылись для компании ростом. Но после появления новостей о законопроекте рост полностью нивелировался. Ситуация торгового дня практически повторила события октября 2018 года. Тогда другая инициатива Горелкина (ее он вносил вместе с депутатами из фракций ЛДПР и «Единая Россия» Андреем Луговым, Борисом Пайкиным и Михаилом Старшиновым) — ограничить 20-процентную долю иностранного капитала в новостных агрегаторах — также сильно снизила стоимость бумаг «Яндекса».
По версии источников The Bell, инициатором законопроекта была администрация президента. «Яндекс» — главная цель законопроекта: он специально внесен в один из последних дней работы Госдумы, чтобы у властей было время провести с «Яндексом» переговоры о некой реструктуризации, которая повысит госконтроль над компанией, утверждают источники издания. Как рассказал РБК топ-менеджер одного из операторов связи, «сам факт того, что это вносится в последний день работы Госдумы, говорит о попытке прозондировать общественную реакцию на такую инициативу перед осенней сессией». «По моим данным, все это разрабатывалось в департаменте Липова (в управлении президента по развитию ИКТ и инфраструктуры связи, которое возглавляет Андрей Липов. — РБК), — отмечает собеседник РБК. — Довольно сложно говорить об этой инициативе всерьез. Помимо очевидной жертвы — «Яндекса», ради которой законопроект, вероятно, затевался в первую очередь, он решает еще и проблему контроля иностранцами сетей связи. Если убрать иностранцев из акционеров операторов связи, то возможности для неформального управления возрастут. Спецслужбы смогут просто прийти и приказать без всяких бумажек завтра, например, отключить связь на Тверской (где 27 июля запланирован несанкционированный митинг. — РБК)».
Заняться реструктуризацией придется и Mail.Ru Group: ее головная компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах, ее бумаги торгуются на Лондонской бирже. Среди крупных акционеров — африканская Naspers и китайская Tencent. Представитель пресс-службы Mail.Ru Group считает, что законопроект не может быть принят Госдумой в текущей редакции. «Mail.Ru Group планирует принять участие в обсуждении и уверена, что государство в дискуссии с рынком найдет приемлемый для всех сторон сценарий», — сказал он.
Представитель компании уверен, что Mail.Ru Group законопроект не затронет. «На данный момент под контролем российских акционеров находится значительно превышающий контрольную долю процент голосов Mail.Ru Group, — напомнил он. — Следовательно, изменений в существующей схеме владения в любом случае не потребуется».
Можно ли реализовать инициативу Горелкина
Карен Казарян считает, что подобный законопроект не сможет заработать по ряду причин: «Во-первых, невозможно разработать критерии, которые определяли бы «значимость» интернет-ресурса. По крайней мере, Роскомнадзор уже несколько лет не может определить подобную методологию в части подсчета аудитории». Кроме того, по его словам, с технической точки зрения нельзя заблокировать возможность размещения на каком-либо ресурсе рекламы — таких способов в принципе пока не существует.
«Яндекс» и Mail.Ru Group являются ключевыми игроками на отечественном рынке интернет-рекламы. Рекламная выручка «Яндекса» в 2018 году достигла 102,7 млрд руб., Mail.Ru — 31,9 млрд руб., общие затраты на рекламу в Рунете составили, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, 203 млрд руб. Таким образом, доля «Яндекса» приблизилась к 51%, Mail.Ru Group — к 16%. Зарубежные интернет-компании Google и Facebook свои доходы в России не раскрывают. Директор по маркетинговым технологиям рекламной OMD OM Group Сергей Ефимов оценивает долю Google (с учетом контекстной рекламы в поисковике, видеорекламы на YouТube и др.) примерно в 15%, Facebook — 5–7%. В российском офисе Dentsu Aegis Network долю Google на российском рынке интернет-рекламы оценивают в 20–25%, Facebook — 3%.
Кроме того, продолжает Казарян, уже есть законы о критической информационной инфраструктуре и о стратегических отраслях: если «Яндекс» признать стратегическим предприятием, то к нему можно применить те же требования по владению, что указаны в законопроекте Горелкина. «Совершенно неясно, зачем придумывать новые механизмы», — пояснил Казарян.
По мнению управляющего партнера Коллегии медиаюристов Федора Кравченко, предложенный депутатом документ представляет собой реинкарнацию закона «О популярных блогерах», который был принят в 2014 году. Он вводил особое регулирование в отношении интернет-сайтов с аудиторией «свыше 3 тыс. пользователей в сутки». «Этот закон оказался настолько неудачным, что в 2017 году Госдума приняла поправки, фактически полностью его отменившие», — отметил Кравченко. Но, по его словам, в новом законе не приведены вообще никакие критерии отнесения интернет-ресурсов к «значимым» и очевидно, что любое решение правкомиссии по этому вопросу будет «абсолютно волюнтаристским».
Сотовым операторам тоже нужно готовиться
В разговоре с РБК Антон Горелкин не исключил, что действие законопроекта может быть распространено на крупнейших операторов сотовой связи. «Все эти компании аккумулируют огромное количество персональных данных россиян, нам важно понимать, кто стоит за этими компаниями», — пояснил Горелкин.
Среди крупнейших сотовых операторов ограничения могут распространиться на МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). У МТС 44,35% акций компании торгуются на Нью-Йоркской и Московской фондовых биржах. 100% «ВымпелКома» (бренд «Билайн») принадлежит компании Veon Ltd, которая зарегистрирована на Бермудских островах и имеет штаб-квартиру в Нидерландах. Владельцами «МегаФона» являются USM Group Алишера Усманова, которой принадлежит 70,32% оператора, и 100-процентная «дочка» компании «МегаФон Финанс». Контролирующим акционером «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) является офшор Tele2 Russia Holding AB, которым владеют ВТБ, структуры Алексея Мордашова и банка «Россия» (10%) Юрия Ковальчука.
В «МегаФоне» сейчас данные российских граждан надежно защищены, отмечают в компании. «Но можем и должны отметить: текущая версия проекта «сыровата», а ее реализация в данном виде может привести к дискриминации в первую очередь российских компаний, обрабатывающих большие данные, — считает представитель оператора. — При этом иностранные интернет-компании, чья деятельность находится вне российской юрисдикции, и так продолжат обрабатывать данные о гражданах, а российские компании будут в этом значительно ограничены в правах. Это может привести к обвалу формирующегося сейчас рынка больших данных в России».