Значимое значит российское

Три вопроса о новых ограничениях иностранного участия в капитале интернет-ресурсов

Доля иностранцев в таких ресурсах не может превышать 20%. Цель инициативы — повышение госконтроля за «Яндексом» и Mail.Ru, но и иностранным сервисам будет непросто — им могут запретить продавать рекламу

Фото: David Paul Morris / Bloomberg

В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях — владельцах подобных ресурсов.

На кого могут распространиться ограничения и чем это обернется для рынка, разбирался РБК.

Кто и что предложил

«Значимыми для развития информационной и коммуникационной инфраструктуры» автор инициативы — депутат «Единой России» и член комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин предлагает считать «некоторые сервисы, которые активно используют» в России и которые собирают информацию о пользователях. «Все эти компании аккумулируют огромное количество персональных данных россиян, нам важно понимать, кто стоит за этими компаниями», — пояснил РБК автор инициативы необходимость разработки законопроекта.

Решение, является ли тот или иной сайт значимым, должна принимать специальная правительственная комиссия по предложению Роскомнадзора. Служба, в свою очередь, будет оценивать количество пользователей ресурса, объем и состав накапливаемой информации, ожидаемый эффект для развития в России информационной и коммуникационной инфраструктуры и технологий обработки данных.

Основным владельцем «значимого» ресурса может выступать только россиянин или российское юридическое лицо, а доля иностранного участия не должна превышать 20% голосующих акций.

Если это условие будет нарушено, в России запрещается реклама этого ресурса и услуг, которые он оказывает, а также запрещается реклама непосредственно на ресурсе.

«Технические средства» и базы данных значимых сайтов должны находиться на территории России. Депутат объясняет это необходимостью защиты персональных данных. Сами данные запрещено передавать иностранным организациям или российским юрлицам с иностранным участием в размере более 20%.

Правительство может устанавливать ограничения для сбора и обработки информации о пользователях, находящихся на территории России, таким ресурсом, а также рекомендовать ему обеспечить равные условия доступа или непредоставления доступа к информации, собираемой с его помощью.

На кого направлен законопроект

Как отмечает Горелкин, «речь не идет о Facebook, так как это международная компания, которая не ориентирована на российский рынок, а работает по всему миру». «Речь идет о компаниях, которые имеют стратегическое значение, ориентированы на российский рынок и занимают на нем существенную долю. У меня сомнений нет, что в перечень таких организаций войдут «Яндекс», Mail.Ru Group», — заявил он, добавив, что в отдельных отраслях экономики уже есть перечень стратегических организаций.

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, проанализировавший законопроект, отмечает, что из формулировок документа следует, что под его действие попадают и иностранные ресурсы, такие как международные Google или Facebook. Представители Google и Facebook не ответили на запрос РБК.

Российские власти давно пытаются найти способ заставить Google и Facebook выполнять существующие требования российского законодательства, например о хранении данных российских пользователей на территории страны. До недавнего времени в качестве основной угрозы использовалась возможность блокировки ресурса на территории страны. Однако в начале июня глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял РБК, что до конца весенней сессии Госдумы группа «профильных» депутатов планирует внести в парламент проект закона, расширяющего список наказаний, которые могут быть применены в отношении интернет-ресурсов, нарушающих требования законодательства. Он говорил о том, что помимо блокировки ресурса-нарушителя будет предусмотрено введение крупных штрафов размером в миллионы рублей. Год назад в рамках ПМЭФ-2018 президент «Ростелекома» Михаил Осеевский предложил отменить принцип сетевой нейтральности, согласно которому доступ ко всем ресурсам в интернете осуществляется без ограничений, если они содержат легальный контент.

Какая связь между законопроектом и акциями «Яндекса»

«В случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями, — прокомментировал РБК представитель «Яндекса». — В результате пострадают конечные пользователи. Мы считаем, что законопроект в текущем виде не должен быть принят, и готовы участвовать в его обсуждении». Головная компания «Яндекса» — нидерландская Yandex N.V., акции компании торгуются на бирже NASDAQ. Аркадий Волож, владеющий пакетом около 10% акций (и почти 50% голосов), является гражданином России и Мальты.

Незадолго до появления информации о законопроекте, в пятницу, 26 июля, Yandex N.V. опубликовала результаты за второй квартал, в частности повысив прогноз по темпам роста выручки в 2019 году: показатель может увеличиться на 32–36%. Такие прогнозы инвесторов обрадовали — торги на NASDAQ открылись для компании ростом. Но после появления новостей о законопроекте рост полностью нивелировался. Ситуация торгового дня практически повторила события октября 2018 года. Тогда другая инициатива Горелкина (ее он вносил вместе с депутатами из фракций ЛДПР и «Единая Россия» Андреем Луговым, Борисом Пайкиным и Михаилом Старшиновым) — ограничить 20-процентную долю иностранного капитала в новостных агрегаторах — также сильно снизила стоимость бумаг «Яндекса».

По версии источников The Bell, инициатором законопроекта была администрация президента. «Яндекс» — главная цель законопроекта: он специально внесен в один из последних дней работы Госдумы, чтобы у властей было время провести с «Яндексом» переговоры о некой реструктуризации, которая повысит госконтроль над компанией, утверждают источники издания. Как рассказал РБК топ-менеджер одного из операторов связи, «сам факт того, что это вносится в последний день работы Госдумы, говорит о попытке прозондировать общественную реакцию на такую инициативу перед осенней сессией». «По моим данным, все это разрабатывалось в департаменте Липова (в управлении президента по развитию ИКТ и инфраструктуры связи, которое возглавляет Андрей Липов. — РБК), — отмечает собеседник РБК. — Довольно сложно говорить об этой инициативе всерьез. Помимо очевидной жертвы — «Яндекса», ради которой законопроект, вероятно, затевался в первую очередь, он решает еще и проблему контроля иностранцами сетей связи. Если убрать иностранцев из акционеров операторов связи, то возможности для неформального управления возрастут. Спецслужбы смогут просто прийти и приказать без всяких бумажек завтра, например, отключить связь на Тверской (где 27 июля запланирован несанкционированный митинг. — РБК)».

Заняться реструктуризацией придется и Mail.Ru Group: ее головная компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах, ее бумаги торгуются на Лондонской бирже. Среди крупных акционеров — африканская Naspers и китайская Tencent. Представитель пресс-службы Mail.Ru Group считает, что законопроект не может быть принят Госдумой в текущей редакции. «Mail.Ru Group планирует принять участие в обсуждении и уверена, что государство в дискуссии с рынком найдет приемлемый для всех сторон сценарий», — сказал он.

Представитель компании уверен, что Mail.Ru Group законопроект не затронет. «На данный момент под контролем российских акционеров находится значительно превышающий контрольную долю процент голосов Mail.Ru Group, — напомнил он. — Следовательно, изменений в существующей схеме владения в любом случае не потребуется».

Можно ли реализовать инициативу Горелкина

Карен Казарян считает, что подобный законопроект не сможет заработать по ряду причин: «Во-первых, невозможно разработать критерии, которые определяли бы «значимость» интернет-ресурса. По крайней мере, Роскомнадзор уже несколько лет не может определить подобную методологию в части подсчета аудитории». Кроме того, по его словам, с технической точки зрения нельзя заблокировать возможность размещения на каком-либо ресурсе рекламы — таких способов в принципе пока не существует.

«Яндекс» и Mail.Ru Group являются ключевыми игроками на отечественном рынке интернет-рекламы. Рекламная выручка «Яндекса» в 2018 году достигла 102,7 млрд руб., Mail.Ru — 31,9 млрд руб., общие затраты на рекламу в Рунете составили, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, 203 млрд руб. Таким образом, доля «Яндекса» приблизилась к 51%, Mail.Ru Group — к 16%. Зарубежные интернет-компании Google и Facebook свои доходы в России не раскрывают. Директор по маркетинговым технологиям рекламной OMD OM Group Сергей Ефимов оценивает долю Google (с учетом контекстной рекламы в поисковике, видеорекламы на YouТube и др.) примерно в 15%, Facebook — 5–7%. В российском офисе Dentsu Aegis Network долю Google на российском рынке интернет-рекламы оценивают в 20–25%, Facebook — 3%.

Кроме того, продолжает Казарян, уже есть законы о критической информационной инфраструктуре и о стратегических отраслях: если «Яндекс» признать стратегическим предприятием, то к нему можно применить те же требования по владению, что указаны в законопроекте Горелкина. «Совершенно неясно, зачем придумывать новые механизмы», — пояснил Казарян.

По мнению управляющего партнера Коллегии медиаюристов Федора Кравченко, предложенный депутатом документ представляет собой реинкарнацию закона «О популярных блогерах», который был принят в 2014 году. Он вводил особое регулирование в отношении интернет-сайтов с аудиторией «свыше 3 тыс. пользователей в сутки». «Этот закон оказался настолько неудачным, что в 2017 году Госдума приняла поправки, фактически полностью его отменившие», — отметил Кравченко. Но, по его словам, в новом законе не приведены вообще никакие критерии отнесения интернет-ресурсов к «значимым» и очевидно, что любое решение правкомиссии по этому вопросу будет «абсолютно волюнтаристским».