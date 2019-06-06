Глава Роскомнадзора назвал альтернативу блокировке Facebook и Twitter

По словам Александра Жарова, до конца июля в Госдуму планируется внести проект закона, меняющего систему наказаний для интернет-ресурсов, нарушающих законодательство России

Александр Жаров (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

До конца весенней сессии Госдумы (28 июля 2019 года) группа «профильных» депутатов планирует внести в парламент проект закона, расширяющего список наказаний, которые могут быть применены в отношении интернет-ресурсов, нарушающих требования законодательства. Об этом сообщил РБК глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Сейчас основная масса законов говорит о том, [что] либо компания выполняет требования законодательства, либо она должна быть заблокирована. Невозможно иметь один инструмент», — сказал он.

По его словам, законопроектом будет предусмотрено введение крупных штрафов размером в миллионы рублей.

«Я думаю, что для Facebook, Twitter, Google даже миллионы, десятки миллионов рублей не сильно страшно. Сам факт нарушения компанией закона и публичная информация о штрафах результируется в том, что котировки акций начинают колебаться. Это беспокоит акционеров», — отметил Жаров.

В апреле за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных пользователей-россиян соцсети Facebook и Twitter были оштрафованы на 3 тыс. руб. каждая. В середине апреля Жаров сообщил, что ни одна из двух компаний пока не сообщила его ведомству о готовности предоставить требуемые данные. Тогда Жаров говорил о необходимости иметь возможность до блокировки ресурсов накладывать на нарушителей оборотные штрафы.