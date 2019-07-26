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Alphabet $1 385 (+10,56%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,09%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Mail.Ru назвала неприемлемой редакцию законопроекта о значимых сайтах

В Mail.Ru Group заявили, что законопроект об ограничении контроля иностранцев над значимыми сайтами не должен быть принят в текущем виде. Об этом РБК сказали в пресс-службе компании.

«Мы считаем, что данный законопроект не может быть принят Государственной думой в текущей редакции. Mail.Ru Group планирует принять участие в обсуждении и уверена, что государство в дискуссии с рынком найдет приемлемый для всех сторон сценарий», — говорится в сообщении.

При этом в компании считают, что их законопроект не затронет. Отмечается, что Mail.Ru Group планирует принять участие в обсуждении документа. «Следовательно, изменений в существующей схеме владения компания в любом случае не потребуется — предусмотренная законопроектом правительственная комиссия сможет согласовать нынешнюю структуру», — сообщили в пресс-службе.

Технологии и медиа
Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который ограничивает 20-процентную долю иностранного контроля значимых информационных ресурсов в интернете. В случае нарушения в России будет запрещена реклама данных сайтов и их услуг. Кроме того, «технические средства» и базы данных подобных сайтов должны будут находиться на территории России.

Значимым для развития информационной и коммуникационной инфраструктуры ресурсами предлагается считать «некоторые сервисы, которые активно используют пользователи» в России и которые собирают информацию о пользователях. Определять эти сайты будет правительственная комиссия по предложению Роскомнадзора. По словам автора законопроекта, депутата Антона Горелкина, это коснется «Яндекса» и Mail.Ru Group.

Теги: Mail.Ru
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Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами
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