Mail.Ru назвала неприемлемой редакцию законопроекта о значимых сайтах

В Mail.Ru Group заявили, что законопроект об ограничении контроля иностранцев над значимыми сайтами не должен быть принят в текущем виде. Об этом РБК сказали в пресс-службе компании.

«Мы считаем, что данный законопроект не может быть принят Государственной думой в текущей редакции. Mail.Ru Group планирует принять участие в обсуждении и уверена, что государство в дискуссии с рынком найдет приемлемый для всех сторон сценарий», — говорится в сообщении.

При этом в компании считают, что их законопроект не затронет. Отмечается, что Mail.Ru Group планирует принять участие в обсуждении документа. «Следовательно, изменений в существующей схеме владения компания в любом случае не потребуется — предусмотренная законопроектом правительственная комиссия сможет согласовать нынешнюю структуру», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который ограничивает 20-процентную долю иностранного контроля значимых информационных ресурсов в интернете. В случае нарушения в России будет запрещена реклама данных сайтов и их услуг. Кроме того, «технические средства» и базы данных подобных сайтов должны будут находиться на территории России.