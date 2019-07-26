Министры приняли вызов

Кто вошел в новое правительство премьера Великобритании Бориса Джонсона

Борис Джонсон назначил на ключевые позиции в кабинете своих твердых сторонников. РБК изучил биографии главных членов правительства, вызовы, с которыми они столкнутся, и их отношение к России

Борис Джонсон (Фото: Toby Melville / Reuters)

В четверг, 25 июля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел первое заседание кабинета после масштабных перестановок в нем. После того как Джонсон в среду вступил в должность премьера, свои посты покинули 17 министров — 11 были отправлены в отставку, еще шесть ушли по собственному желанию. Это рекордные по численности перестановки в правительстве (при переходе премьерского поста к представителю той же партии) в послевоенной истории Британии. Так, когда в 2016 году Тереза Мэй сменила в должности премьера Дэвида Кэмерона, своих постов лишились 13 министров, а когда в 2007-м лейборист Гордон Браун сменил лейбориста Тони Блэра — 11.

В общей сложности в кабинет Бориса Джонсона войдут 33 человека, среди них министры, а также лидер палаты общин Джейкоб Рис-Могг и отвечающий за дисциплину в парламентской фракции партии Марк Спенсер. Среди 33 членов кабинета восемь женщин и шесть представителей этнических меньшинств. Все члены кабинета поддерживают готовность Джонсона выйти из Евросоюза без предварительного соглашения, если Брюссель не предоставит Лондону выгодных условий.

В четверг Джонсон также впервые обратился к палате общин, назвав подготовку к Brexit без соглашения приоритетом его правительства. Он заявил, что Британия стоит «на пороге золотого века» своей истории и что к 2050 году королевство станет самой процветающей страной в Европе.

Команда Джонсона крайне лояльна ему и поддерживает его политический курс, в частности по Brexit, сказал РБК эксперт клуба «Валдай», член Академии общественных наук Британии Дэвид Лэйн. «Это отличает его от Мэй, чья команда была более разнородной», — пояснил он.

Кого Джонсон назначил на ключевые посты в кабинете и на какие вызовы министрам предстоит ответить — в материале РБК.

Саджид Джавид, канцлер Казначейства (министр финансов), прежде глава МВД

Джавид — первый в британской истории представитель этнических меньшинств на посту канцлера Казначейства. Он вырос в семье водителя автобуса, учился в Эксетерском университете на юго-западе Британии, а затем работал банкиром в лондонском Сити. Джавид считается сторонником ускорения в Британии рыночных реформ и снижения налоговой нагрузки. В числе сфер, на которые, по его мнению, государству нужно тратить больше средств, Джавид называл полицейский бюджет. На референдуме в 2016 году Джавид поддержал членство в ЕС, но потом выступал за Brexit и готов к выходу из союза без соглашения.

Главный вызов: реализация бюджетной повестки Джонсона

В ходе своей кампании перед выборами лидера консерваторов Джонсон обещал снизить налоги для среднего класса, что будет стоить казне около £20 млрд каждый год. Кроме того, новый премьер также хочет увеличить траты на полицию и школы. Однако Brexit без сделки приведет к снижению инвестиций в Британию и созданию новых торговых барьеров, отмечала в своем докладе британская Служба бюджетной ответственности. Из-за этого британская казна потеряет как минимум £30 млрд в год, говорилось в документе. Ранее Джавид утверждал, что Британия сможет выдержать ущерб из-за Brexit без соглашения.

Доминик Рааб, министр иностранных дел, прежде член парламента, ранее министр по делам Brexit

Рааб — сын беженца из Чехословакии, бежавшего в Британию перед Второй мировой войной. Рааб окончил Оксфордский и Кембриджский университеты, после чего работал юристом. Он известен как один из самых жестких и последовательных сторонников Brexit в кабинете, агитировал за выход из ЕС в 2016 году, а потом покинул кабинет Мэй из-за ее уступок на переговорах с Брюсселем.

Рааб критиковал лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина за мягкую позицию в отношении России. Он, в частности, высмеял Корбина за предложение передать Москве образец отравляющего вещества, которым в английском городе Солсбери были «отравлены» Сергей и Юлия Скрипаль.

Главные вызовы

Переговоры с Евросоюзом

До выхода из ЕС Рааб будет взаимодействовать с коллегами из 27 стран Евросоюза по вопросам международной повестки, а также по Brexit. Если Лондон и Брюссель договорятся о соглашении, то Рааб будет вести переговоры о будущем формате дипломатического сотрудничества Британии и ЕС. Механизм backstop обязывает Соединенное Королевство находиться в единой таможенной зоне с союзом, пока стороны не договорятся об альтернативных способах сохранить прозрачной границу между Северной Ирландией и Ирландией. Рааб и Джонсон считают необходимым избавиться от него. Ранее Рааб утверждал, что почти уговорил Брюссель избавиться от backstop, но ему помешала команда Мэй.

Иранский вопрос

19 июля иранские катера задержали британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе. Британские власти сочли действия Ирана неоправданными и пригрозили «серьезными последствиями». Аналитики назвали действия Ирана ответом на задержание в начале июля Британией иранского танкера Grace 1 в водах Гибралтара, предположительно, перевозившего нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС. Чтобы разрешить конфликт, Британия и Иран должны прежде всего обменяться экипажами, которые были задержаны на танкерах, в качестве гуманитарного жеста, считает аналитик Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмей.

Отношения с США и реформа МИДа

10 июля посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку. Это решение он объяснил стремлением положить конец скандалу, разразившемуся после того, как в СМИ попали копии его сообщений Форин-офису, в которых Дэррок критически отзывался о действиях администрации Дональда Трампа.

Одним из первых решений нового главы внешнеполитического ведомства должно стать назначение нового посла в Вашингтоне. В четверг, 25 июля, комитет палаты общин по иностранным делам опубликовал доклад, в котором дал правительству рекомендации, как преодолеть последствия скандала с Дэрроком и избежать подобных инцидентов впредь. Во-первых, законодатели выразили желание, чтобы кандидат на пост следующего посла в США перед вступлением в должность выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам. Во-вторых, депутаты указали на необходимость реформировать систему коммуникаций Форин-офиса, чтобы избежать попадание в публичное пространство депеш дипломатов. В-третьих, отметили члены комитета, стоит жестче наказывать тех, кто передает закрытую дипломатическую информацию в СМИ.

Бэн Уоллес, министр обороны, прежде министр по делам безопасности

Уоллес окончил военную академию Сандхёрст, которую оканчивали Уинстон Черчилль и принц Гарри. Затем он провел восемь лет на военной службе. На референдуме в 2016 году по Brexit Уоллес поддержал членство в ЕС и ранее утверждал, что Brexit без соглашения нанесет ущерб безопасности страны. Несмотря на прежние расхождения во взглядах с Джонсоном по Brexit, Уоллес — один из самых близких друзей нового премьера и поддерживал его в ходе кампании на внутрипартийных выборах лидера консерваторов в 2016 году, когда в итоге победила Мэй.

Ранее Уоллес утверждал, что с ним пытались войти в контакт члены палаты лордов, которые были связаны с россиянами. В частности, рассказывал Уоллес, с ним хотел встретиться лорд Грегори Баркер, который является председателем совета директоров компании En+, ранее принадлежавшей Олегу Дерипаске. Баркер хотел поговорить с Уоллесом об антироссийских санкциях, но Уоллес ему отказал. Уоллес также жестко критиковал Россию после покушения на Скрипалей. Он выступил против проведения совместного расследования инцидента с Москвой. «Это то же самое, что просить Аль Капоне проверить свою налоговую отчетность», — говорил он.

Главный вызов: увеличение оборонного бюджета

Два предшественника Уоллеса — Гэвин Уильямсон и Пенни Мордант — в соответствии с приоритетами консерваторов указывали на необходимость увеличить расходы на оборону. Оборонный бюджет страны составлял (*.pdf) в прошлом финансовом году £36,9 млрд. Ранее комитет палаты общин по финансовому контролю призвал правительство увеличить инвестиции в оборону на £15 млрд в течение следующих десяти лет. Дополнительные средства необходимы для закупок нового вооружения.