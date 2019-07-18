Вячеслав Володин сформировал правительственное предложение

Зачем председатель Госдумы хочет изменить российскую Конституцию

Вячеслав Володин предложил позволить Думе влиять на состав правительства. В идеях спикера Госдумы, как изменить Конституцию, эксперты увидели продолжение дискуссии о транзите власти и его попытку усилить свои позиции

Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Что предлагает Володин

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин раскрыл суть изменений, которые, по его мнению, должны быть внесены в Конституцию. Этому вопросу посвящена его статья, которую в среду публикует «Парламентская газета».

Речи об изменении или пересмотре «базовых положений» Конституции в этом смысле, заверил Володин, не идет: «Эти нормы незыблемы». Однако вместе с этим, считает он, «необходимо говорить о том, как добиться максимально качественной реализации» этих положений, и о том, как адаптировать их «к новым вызовам и требованиям времени».

Главная идея Володина — новое положение в Конституции, которое позволило бы нижней палате парламента участвовать в формировании правительства. Сегодня этим занимается премьер-министр, на основе представлений которого президент принимает решение о кабинете. Дума только утверждает решение главы государства. Таким образом, кандидатуры на пост министров президент утверждает «без возможности опереться на альтернативную позицию», подчеркивает спикер нижней палаты. «Было бы правильно», чтобы Госдума «как минимум участвовала в консультациях» при назначении членов правительства, считает Володин.

В статье он назвал успешной появившуюся в 2008 году обязанность министров ежегодно отчитываться перед депутатами и предложил в дальнейшем «детализировать нормы отчета», в том числе дать Думе право оценивать деятельность отдельных министерств.

Участие Думы в консультациях при назначении министров обеспечит «более высокий уровень ответственности в работе членов кабмина» и повысит эффективность реализации конституционных полномочий президента «по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти», заключил спикер нижней палаты.

Анализа, по мнению Володина, также заслуживает ст. 7 Основного закона, в которой говорится, что политика России как социального государства «направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». За 25 лет существования Конституции наполнение этих понятий, которые «не имеют четкого теоретического и правового описания», совершенно изменилось, уверен Володин. «Требования выше. Стандарты современнее», — пояснил он.

Реализацию норм Конституции нужно учитывать не только в действующем законодательстве, но и в том, которое будет «разработано в ближайшие годы». «Речь идет, например, о цифровизации, больших данных, искусственном интеллекте, цифровой безопасности, генных и биотехнологиях и робототехнике», — пояснил глава палаты.

Зачем это Володину и Кремлю

Инициативы Володина, скорее всего, связаны с запуском Кремлем дискуссии о том, как будет выглядеть политическая система после 2024 года, прокомментировал РБК политолог Олег Игнатов. Он добавил, что сам факт такой дискуссии не значит, что идеи Володина будут реализованы. В ее рамках будут обсуждаться разные сценарии построения политической системы, и Дума будет лишь одним из участников этого процесса, считает Игнатов.

Володин последовательно настаивает на пересмотре баланса законодательной и исполнительной власти, в частности участии Думы в назначении ключевых заместителей правительства, отметила политолог Екатерина Курбангалеева. Предложения Володина, по ее мнению, можно рассматривать в контексте возможного перехода к парламентской республике. Впрочем, пока активной поддержки такого сценария не ощущается, считает она.

В Кремле пока не стали комментировать идею Володина. «Это же новая инициатива. Какой-либо позиции на этот счет нет — ни официальной, ни неофициальной», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Игнатов думает, что тактически и ситуативно Володину выгоден сам факт подобных разговоров, который усиливает статус спикера Думы. Но даже если роль парламента и усилится, речь будет идти скорее о новом составе парламента, который будет переизбран в 2021 году. И не факт, что в кампании-2021 будет выбран консервативный сценарий и не произойдут серьезные кадровые изменения, указал политолог.

Статья спикера — очередной этап в обсуждении возможных изменений в конструкции государства, в котором участвуют элиты и общество, считает политолог Николай Миронов.

В середине июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Кремль рассматривает возможность парламентской реформы, чтобы президент Владимир Путин остался у власти после окончания срока полномочий в 2024 году. По информации источника агентства, Путин после выборов 2024 года может стать премьером «с расширенными полномочиями» и лидером «Единой России». Источники Bloomberg также утверждали, что Кремль рассматривает сценарий со снижением числа депутатов Госдумы, избираемых по партийным спискам, до 25% и увеличением доли одномандатников. Опрошенные РБК эксперты назвали такой сценарий одним из возможных, акцентируя внимание на том, что вряд ли Кремль принял окончательное решение.

Другой вероятный мотив активного обсуждения Володиным возможного изменения Конституции — стремление усилить институциональную значимость Думы, чтобы использовать ее как площадку для сохранения своих позиций «в условиях устаревания режимной конструкции и ее ключевых бенефициаров», считает политолог Евгений Иванов. Эта работа ведется спикером после того, как он утратил позиции в Кремле, где был первым замруководителя администрации президента, курирующим внутреннюю политику, отмечает эксперт.

Володин активизировался в последнее время, констатировал Иванов: он отчитывает министра экономического развития Максима Орешкина, комментирует внешнеполитические события, например призывает ввести санкции против Грузии, работает над повышением парламентской дисциплины и восстановлением функции парламентского контроля.

Кто еще допускает изменение Конституции

Дискуссия о возможных поправках в Основной закон страны активно идет в последний год. Это уже не первый раз, когда спикер Госдумы предлагает провести переоценку положений Конституции. Впервые на эту тему Володин высказался в декабре прошлого года. В январе он предложил «уточнить и детализировать отчетность правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Государственной думой, в том числе по вопросам правоприменения». А 6 апреля выступил с инициативой допустить Госдуму к формированию правительства.

В октябре прошлого года о том, что в Конституции есть недостатки, которые можно исправить точечными изменениями, заявил глава Конституционного суда Валерий Зорькин. В декабре внесение поправок в Основной закон допустил председатель правительства Дмитрий Медведев.

Впрочем, в Кремле, комментируя возможные изменения, в конце 2018 года утверждали, что «пока позиция на этот счет не сформулирована и каких-либо работ в этом контексте не производится».

Отрицательно к идее поправок отнеслись в Совете Федерации, который неформально конкурирует с нижней палатой, в том числе за влияние в общественно-политическом поле. Председатель комитета верхней палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас после очередного заявления Володина о необходимости повысить влияние Думы на правительство заявил, что для этого не нужны изменения в Основной закон. «Дума, безусловно, вправе обсуждать персональный состав правительства с кандидатом на должность премьера при его утверждении, — сказал Клишас. — Мы не первый раз слышим из Госдумы предложения об изменении Конституции, но до сих пор не видели соответствующего законопроекта».