Bloomberg описал сценарий с «расширенным премьерством» Путина с 2024 года

Два близких к Кремлю источника и законодатель из «Единой России» также сказали агентству, что эти перемены позволят Владимиру Путину остаться во власти после 2024 года, «удерживая власть как глава правящей партии и как премьер-министр с расширенными конституционными полномочиями в ущерб президентским». Сейчас председателем партии является глава правительства Дмитрий Медведев.
РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову в связи с публикацией Bloomberg.
«Скорее всего, речь идет лишь о некоторых прикидках, дискуссии без окончательных решений», — прокомментировал РБК политолог Николай Миронов идею парламентской реформы. Он считает, что каждый сценарий конституционных реформ несет риски, в том числе с точки зрения устойчивости политической системы и ослабления института президентства. «Не думаю, что в ближайшее время этот институт решатся всерьез ослабить. Пока у власти Путин, это не так критично, но, когда придут его преемники, может возникнуть дисбаланс в системе управления», — заключил эксперт.
В преддверие начала большого политического цикла рассматриваются разные варианты формирования Госдумы, считает политолог Екатерина Курбангалеева. По ее мнению, власти исходят из ситуации снижения рейтингов «Единой России» и других партий, что может быть аргументом в пользу мажоритарной системы формирования парламента. С другой стороны, избрание одномандатников более затратно в финансовом и организационном плане. По мнению эксперта, власти пока просчитывают разные варианты и многое покажет опыт грядущих выборов в Мосгордуму, где все 45 округов одномандатные.
В конце марта агентство писало про другой сценарий с сохранением Путина у власти после 2024 года: объединение России и Белоруссии. Песков назвал этот материал «вольными упражнениями» и сказал, что в Кремле подобное не обсуждают.
В мае 2018 года Путин отвечал на вопрос журналистов о том, оставит ли он президентское кресло после окончания срока. «Сейчас у меня второй срок подряд — не более двух сроков подряд», — ответил на это Путин.