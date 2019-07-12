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Политика ,  
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Bloomberg описал сценарий с «расширенным премьерством» Путина с 2024 года
Путин после выборов 2024 года может стать премьером «с расширенными полномочиями» и лидером «Единой России». Таким образом, он останется во власти, сообщили агентству источники. Перемены могут начаться к следующим думским выборам
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Помощники и советники президента Владимира Путина работают над тем, чтобы найти способ продлить его нахождение во власти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, участвующие в этом процессе.

Кремль рассматривает сценарий со снижением числа депутатов Госдумы, избираемых по партийным спискам, до 25% и увеличением доли одномандатников, рассказали агентству два источника, осведомленные о подготовке таких изменений. В 2016 году половину Думы избрали по партийным спискам, половину — по одномандатным округам.

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Это позволит Кремлю сохранить контроль над нижней палатой в условиях падения популярности «Единой России», говорится в статье. Перемены могут вступить в силу к выборам 2021 года. Единороссы, продолжают источники агентства, в таком случае пойдут на выборы как формально независимые одномандатники.

Изменения позволят Путину «получить полный контроль над новым парламентом» за три года до истечения его президентских полномочий, говорит один из источников, на фоне падения рейтингов партии власти.

Два близких к Кремлю источника и законодатель из «Единой России» также сказали агентству, что эти перемены позволят Владимиру Путину остаться во власти после 2024 года, «удерживая власть как глава правящей партии и как премьер-министр с расширенными конституционными полномочиями в ущерб президентским». Сейчас председателем партии является глава правительства Дмитрий Медведев.

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РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову в связи с публикацией Bloomberg.

«Скорее всего, речь идет лишь о некоторых прикидках, дискуссии без окончательных решений», — прокомментировал РБК политолог Николай Миронов идею парламентской реформы. Он считает, что каждый сценарий конституционных реформ несет риски, в том числе с точки зрения устойчивости политической системы и ослабления института президентства. «Не думаю, что в ближайшее время этот институт решатся всерьез ослабить. Пока у власти Путин, это не так критично, но, когда придут его преемники, может возникнуть дисбаланс в системе управления», — заключил эксперт.

В преддверие начала большого политического цикла рассматриваются разные варианты формирования Госдумы, считает политолог Екатерина Курбангалеева. По ее мнению, власти исходят из ситуации снижения рейтингов «Единой России» и других партий, что может быть аргументом в пользу мажоритарной системы формирования парламента. С другой стороны, избрание одномандатников более затратно в финансовом и организационном плане. По мнению эксперта, власти пока просчитывают разные варианты и многое покажет опыт грядущих выборов в Мосгордуму, где все 45 округов одномандатные.

В конце марта агентство писало про другой сценарий с сохранением Путина у власти после 2024 года: объединение России и Белоруссии. Песков назвал этот материал «вольными упражнениями» и сказал, что в Кремле подобное не обсуждают.

В мае 2018 года Путин отвечал на вопрос журналистов о том, оставит ли он президентское кресло после окончания срока. «Сейчас у меня второй срок подряд — не более двух сроков подряд», — ответил на это Путин.

Авторы: Андрей Гатинский, Владимир Дергачев
При участии: Наталья Галимова
Теги: Владимир Путин, президентский срок, Выборы в Госдуму
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