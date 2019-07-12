Bloomberg описал сценарий с «расширенным премьерством» Путина с 2024 года

Bloomberg описал сценарий с «расширенным премьерством» Путина с 2024 года

Путин после выборов 2024 года может стать премьером «с расширенными полномочиями» и лидером «Единой России». Таким образом, он останется во власти, сообщили агентству источники. Перемены могут начаться к следующим думским выборам

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Помощники и советники президента Владимира Путина работают над тем, чтобы найти способ продлить его нахождение во власти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, участвующие в этом процессе.

Кремль рассматривает сценарий со снижением числа депутатов Госдумы, избираемых по партийным спискам, до 25% и увеличением доли одномандатников, рассказали агентству два источника, осведомленные о подготовке таких изменений. В 2016 году половину Думы избрали по партийным спискам, половину — по одномандатным округам.

Это позволит Кремлю сохранить контроль над нижней палатой в условиях падения популярности «Единой России», говорится в статье. Перемены могут вступить в силу к выборам 2021 года. Единороссы, продолжают источники агентства, в таком случае пойдут на выборы как формально независимые одномандатники.

Изменения позволят Путину «получить полный контроль над новым парламентом» за три года до истечения его президентских полномочий, говорит один из источников, на фоне падения рейтингов партии власти.