Зорькин сравнил Конституцию России с Mercedes

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин сравнил российскую Конституцию с автомобилем Mercedes последней марки, передает ТАСС.

По словам Зорькина, в действующей Конституции «вообще все есть, если присмотреться». При этом глава КС отметил, что все зависит от того, «кто водитель, какое горючее, какие дороги».

Также он назвал Конституцию «великим инструментом»

В 2018 году отмечается 25-летие Конституции России. Она была принята 12 декабря 1993 года. В 1994 году День Конституции — 12 декабря — объявили государственным праздником. С 2005 года этот день причислен к памятным датам.

Как ранее в декабре РБК сообщили источники, близкие к Кремлю, в этом году президент Владимир Путин не запланировал отдельной встречи с судьями КС по случаю Дня Конституции. Они проводились регулярно с 2003 года.