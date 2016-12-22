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Зорькин сравнил Конституцию России с Mercedes
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Зорькин сравнил Конституцию России с Mercedes
Политика, 18:30
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Зорькин сравнил Конституцию России с Mercedes

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин сравнил российскую Конституцию с автомобилем Mercedes последней марки, передает ТАСС.

По словам Зорькина, в действующей Конституции «вообще все есть, если присмотреться». При этом глава КС отметил, что все зависит от того, «кто водитель, какое горючее, какие дороги».

Также он назвал Конституцию «великим инструментом»

Путин впервые не запланировал отдельной встречи с КС в День Конституции
Политика

В 2018 году отмечается 25-летие Конституции России. Она была принята 12 декабря 1993 года. В 1994 году День Конституции — 12 декабря — объявили государственным праздником. С 2005 года этот день причислен к памятным датам.

Как ранее в декабре РБК сообщили источники, близкие к Кремлю, в этом году президент Владимир Путин не запланировал отдельной встречи с судьями КС по случаю Дня Конституции. Они проводились регулярно с 2003 года.

Теги: Конституция , Конституционный суд
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