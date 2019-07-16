Россиянам все по борту

Сбербанк выяснил, какие самолеты предпочитают представители отечественного среднего класса

После крушения российского Superjet в Шереметьево 33% россиян заявили, что предпочли бы летать иностранными лайнерами — Airbus и Boeing. Но более половины опрошенных Сбербанком без разницы, является ли самолет российским

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На чем предпочитают летать россияне

Большинству россиян (53%) безразлично, на каком типе самолета — российского или иностранного производства — будет их полет, свидетельствует результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (у РБК есть копия). Опрос был проведен после майской катастрофы с российским самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

По данным опроса, 33% респондентов, опрошенных после этой катастрофы, ответили, что будут стараться выбирать рейсы на иностранных лайнерах — европейском Airbus или американском Boeing, а 14% — на российских самолетах. Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — единственный самолет российского производства для пассажирских среднемагистральных перевозок.

Представитель Сбербанка отказался комментировать результаты опроса, который был разработан исследовательским агентством Cint по заказу «дочки» банка Sberbank CIB. Сбербанк опубликовал только пресс-релиз об индексе потребительских настроений.

Информацию о том, что для пассажиров не важен тип самолета, РБК подтвердил топ-менеджер одной из крупных российских авиакомпаний. «Загрузка Superjet существенно не упала после катастрофы в Шереметьево. Может, даже если кому-то это (российского или иностранного производства лайнер. — РБК) и важно, то их число невелико», — сказал он.

Индекс Иванова — ежеквартальный индекс потребительской уверенности. «Условный Иванов» рассматривается как типичный представитель среднего класса. Опрос разработан исследовательским агентством Cint по поручению Sberbank CIB. Он проводится по методике, соответствующей ежеквартальным опросам Росстата и оценкам потребительской уверенности, применяемым в Евросоюзе. Исследование основано на опросе 2,3 тыс. граждан в возрасте 18–65 лет, проживающих в 164 городах России с населением более 100 тыс. человек.

На такие результаты опроса о месте производства самолетов (в России или за ее пределами) могло повлиять то, что в регионах пассажиры действительно гораздо чаще выбирают перевозку не по типу лайнера, а по стоимости билета, сказал РБК главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. «Людям в регионах важнее добраться из точки А в точку Б. У них может и не быть альтернативы. И зачем ее искать, если десятки лет жителей перевозят на отечественном лайнере, для них это надежно», — сказал он.

Большинству россиян, скорее всего, действительно все равно, каким самолетом лететь, основной фактор выбора — цена, сказал РБК заместитель директора Левада-центра Денис Волков. Он отметил, что, вероятно, в презентации опроса указаны не те вопросы, который задавались респондентам, а переформулированные для графиков реплики, но смысл именно такой — большинству респондентов не важно, является самолет российским или иностранным.

Пассажирский лайнер «Аэрофлота» SSJ100 попал в аварию 5 мая, спустя несколько минут после вылета из Шереметьево экипаж запросил экстренную посадку из-за попадания молнии. При посадке самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся, пассажиров эвакуировали из горящего лайнера по надувным трапам в носовой части лайнера. 40 из 73 пассажиров спасти не удалось, погиб также один бортпроводник. В начале июня эксперты Международного авиационного комитета (МАК) В начале июня эксперты Международного авиационного комитета (МАК) опубликовали предварительные итоги расследования, в которых не называли виновных, но указывали, что двигатели SSJ100 не были повреждены после попадания молнии в лайнер. В отчете также подробно описывались действия пилотов. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в ответ заявил , что у авиакомпании есть «много вопросов» к отчету комитета. После катастрофы министр промышленности и торговли Денис Мантуров сказал, что не существует предпосылок для того, чтобы приостановить полеты самолетов Sukhoi Superjet 100, и сокращать производство и выпуск этих машин не планируется. Зампред правительства Юрий Борисов также сообщал об отсутствии претензий к самолету.

Доверяют ли россияне лоукостерам

Исследование Сбербанка также показало, что россияне все чаще выбирают лоукостеры — авиакомпании с более низкой стоимостью базовых билетов, но и с минимумом дополнительных услуг, крупнейшая в России компания такого типа — «Победа», входящая в группу «Аэрофлот» (в 2018 году перевезла 7,2 млн человек, заняв шестое место по числу перевезенных пассажиров, обслужив 7,2 млн человек).

За год число таких респондентов увеличилось вдвое — с 8% в июне 2018 года до 16% в июне 2019-го. А на оба варианта перелета — традиционными авиакомпаниями (вроде «Аэрофлота» и Air France) и лоукостерами — согласен 31% опрошенных, на 2 п.п. больше, чем годом ранее. Но по-прежнему больше половины россиян (53% в июне 2019 года против 64% в июне 2018-го) предпочитают только традиционных перевозчиков.

Рост пассажиропотока «Победы» — одно из главных направлений стратегии «Аэрофлота», утвержденной в конце прошлого года, которая предполагает удвоение числа клиентов к 2023 году. К этому времени группа намерена перевозить 90–100 млн человек ежегодно, из них на рейсах «Победы» — 25–30 млн.

Ближневосточные конкуренты «Победы» (турецкая Pegasus Airlines, flydubai и Air Arabia) усиливают свои позиции на рынке лоукостеров, следует из результатов опроса «Индекс Иванова». По сравнению с первым кварталом 2019 года в июне число российских путешественников, пользующихся услугами этих перевозчиков, выросло на 20%, более чем до 40%. «Победой» готовы лететь свыше 55% опрошенных.