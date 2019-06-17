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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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МАК в отчете о сгоревшем Superjet указал на открытую в салоне дверь

В пассажирской кабине самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего при посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая, отсутствовала задняя левая дверь пассажирской кабины, она сгорела, говорится в предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета.

«Рычаг навески находится в открытом положении», — также заключили в комитете.

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Пилот, который пожелал остаться неназванным, в разговоре с РБК сказал, что это может объяснить, почему так быстро сгорел салон, учитывая, что дверь заднего багажного люка была закрыта и вещи в нем абсолютно не повреждены огнем.

«Открытая дверь пассажирской кабины, безусловно, могла повлиять на распространение огня внутри салона. Но я не верю, что экипаж мог такое допустить. Скорее всего, во время паники кто-то из пассажиров стал дергать эту ручку», — говорит РБК главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

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Росавиация запросила у МАК данные об испытаниях Sukhoi Superjet

Эксперты МАКа установили, что при посадке масса самолета превышала максимально допустимую на 1600 кг, а максимально вертикальная скорость снижения почти в два раза превышала рекомендуемую (1,8 м/с при 0,76–1 м/с). Из-за приземления на переднюю опору шасси с большой скоростью и отклонения боковой ручки управления перед приземлением самолет отскочил от взлетно-посадочной полосы.

Осмотр двигателей лайнера не выявил повреждений, которые могли бы привести в их остановке во время полета.

На борту находились 78 человек, выжили 37.

Видео: РБК

Теги: Suhoi Superjet 100, Шереметьево
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