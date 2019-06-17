МАК в отчете о сгоревшем Superjet указал на открытую в салоне дверь

МАК в отчете о сгоревшем Superjet указал на открытую в салоне дверь

В пассажирской кабине самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего при посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая, отсутствовала задняя левая дверь пассажирской кабины, она сгорела, говорится в предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета.

«Рычаг навески находится в открытом положении», — также заключили в комитете.

Пилот, который пожелал остаться неназванным, в разговоре с РБК сказал, что это может объяснить, почему так быстро сгорел салон, учитывая, что дверь заднего багажного люка была закрыта и вещи в нем абсолютно не повреждены огнем.

«Открытая дверь пассажирской кабины, безусловно, могла повлиять на распространение огня внутри салона. Но я не верю, что экипаж мог такое допустить. Скорее всего, во время паники кто-то из пассажиров стал дергать эту ручку», — говорит РБК главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.