Как «Аэрофлот» решил увеличить число пассажиров до 100 млн

Удвоение «Аэрофлота»
Гендиректор крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев представил президенту Владимиру Путину новую стратегию развития группы (пока не утверждена советом директоров), которая предполагает увеличение пассажиропотока с 50,1 млн в 2017 году до 90–100 млн человек в 2023 году. Стенограмма встречи размещена на сайте Кремля.
Около половины этого объема (52 млн человек) перевезет сам «Аэрофлот» (в 2017 году обслужил 33 млн человек, план на 2018 год — 36 млн человек), больше головную компанию «нагружать не стоит», потому что она работает в премиальном сегменте, сказал Савельев.
А лоукостер «Победа», который в 2017 году перевез 4,6 млн человек, покажет «очень яркий» темп роста, увеличив число клиентов до 25–30 млн. «Куда бы она ни приходила, цены падают моментально на 25%. «Победа» ведет себя жестко, но все губернаторы хотят, чтобы «Победа» летала, потому что все-таки для населения, у которого нет денег на более серьезные компании», — пояснил топ-менеджер. По его данным, средняя загрузка самолетов этой авиакомпании составляет 94%, чистая прибыль — 3,5 млрд руб.
Савельев рассказал, что инвестиции в «Победу» составили всего $50 млн, хотя бизнес-план предполагал в два раза больше. «Две оценки, прямое сравнение и математическая модель, которую сделали эксперты, показывают, что она стоит $612 млн», — добавил он.
Свой вклад в общий рост должны внести и две региональные компании группы «Аэрофлот» — «Россия» и «Аврора», ориентированная на Дальний Восток. «Россия», по словам Савельева, займет роль «социальной компании», потому что она использует «не очень новые самолеты», которые ей достались в наследство от «Трансаэро», прекратившей полеты в конце 2015 года. «Конкурировать такими машинами на рынке сейчас очень сложно. <...> Мы их сейчас полностью модернизировали», — уточнил он.
По прогнозу «Аэрофлота», российский авиарынок вырастет к 2023 году до 189 млн человек, в 2017 году российские авиакомпании перевезли 105 млн человек, а с учетом иностранных компаний — 124 млн человек. «189 млн — это вполне реальная цифра. Как раз поэтому мы и претендуем хотя бы на половину — чтобы не иметь больше контрольного пакета», — сказал Савельев. В случае если доля группы превысит 50% рынка, это может вызвать претензии Федеральной антимонопольной службы, которая предупреждала об ограничении конкуренции еще в конце 2016 года, когда обсуждалась продажа «Трансаэро» «Аэрофлоту». Тогда глава ФАС Игорь Артемьев говорил, что крупнейшую российскую авиакомпанию могут обязать продать часть маршрутов — внутрироссийских и международных.
Росавиация не дает прогноз по росту авиаперевозок в России через пять лет. Но по итогам 2018 года рынок вырастет на 10%, достигнув 115 млн человек, а с учетом иностранных компаний — 200 млн человек, сказал РБК представитель ведомства.
Рынок авиаперевозок в России продолжит консолидацию, более слабые игроки будут уходить, «Аэрофлот», очевидно, станет основным бенефициаром, говорит партнер группы, пожелавший сохранить анонимность. Для этого у него есть все составляющие — финансы, господдержка и планы развивать региональные хабы, перечисляет он. Группа «Аэрофлот» уже сейчас контролирует более 50% рынка, а к 2023 году эта доля может вырасти до 70%, добавляет собеседник РБК. «Это нормальная мировая практика, например, немецкая Lufthansa доминирует на европейском рынке, но это не отменяет наличие лоукостеров», — указывает он.
Новые хабы
Аэропорты Сочи, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска могут стать новыми региональными хабами «Аэрофлота», рассказал Савельев Путину. Глава «Аэрофлота» отметил, что компания хочет постепенно «перемещаться» из Москвы, поскольку в какой-то момент просто не сможет далее развиваться с опорой на один лишь аэропорт Шереметьево.
«Мы успешно развиваемся, и Шереметьево развивается. Но все равно мы видим, что когда-то там будет для нас предел. Мы хотим рассматривать четыре точки: это Сочи, где мы будем базироваться, а не просто летать, Екатеринбург, где мы будем базироваться, Новосибирск и Красноярск», — сказал Савельев.
По его словам, продолжаются переговоры с аэропортами этих городов. «У нас есть основания полагать, что [хаб появится] либо в Красноярске, либо в Екатеринбурге: это как раз [половина] расстояния от Китая, где мы будем подхватывать [туристов из Китая] — <...> и дальше в Европу», — отметил гендиректор.
Помимо этого компания намерена продолжать развивать аэропорты Дальнего Востока. «Владивосток мы продолжаем развивать — это будет хаб, мы его будем двукратно увеличивать и будем развивать Хабаровск», — пояснил Савельев.
О намерении создать сеть региональных хабов Савельев рассказывал еще на годовом собрании акционеров «Аэрофлота», которое прошло в конце июня. Тогда он не уточнял, какие именно города рассматриваются. В мае Путин поручил к 2024 году довести долю региональных перевозок во внутренних перелетах до 50%, а в сентябре стало известно, что для реализации этого указа Росавиация попросит 166 млрд руб. только на реконструкцию региональных аэропортов.
Конкурент «Аэрофлота»
ВТБ и Сбербанк собираются создать региональную авиакомпанию, которая позволит совершать перелеты между городами, минуя Москву, заявил на прошлой неделе в интервью «РИА Новости» предправления ВТБ Андрей Костин. По его словам, сама идея принадлежит главе Сбербанка Герману Грефу, а он ее «активно поддержал». Инвестиции в этот проект он оценил в сумму не менее $1 млрд. На эти деньги банки закупят самолеты, которые предоставят через лизинг операторам. Новый перевозчик может быть создан на базе одной из действующих компаний. «Аэрофлот» уже отказался от этого дела», — признался Костин.
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев 23 октября заявил, что новая компания никак не повлияет на работу группы. «Если они смогут эту сеть поднять, мы получим больше пассажиров на фидерных (рейсы с пересадкой. — РБК) рейсах и на магистральных», — заметил он.