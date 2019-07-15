Реджеп Эрдоган вступил в зону санкционного риска

Как США могут отреагировать на поставки в Турцию российских С-400

Россия начала поставки в Турцию зенитных ракетных комплексов С-400, которые могут спровоцировать санкции США. РБК разбирался, какие ограничения может ввести администрация Дональда Трампа и к чему это приведет

ЗРК С-400 (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

В пятницу, 12 июля, Россия начала поставки в Турцию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Факт доставки систем подтвердили в Министерстве обороны Турции, а кадры с прибытием самолета и транспортировкой компонентов на грузовиках показывали в прямом эфире турецкого телевидения. Доставки компонентов для С-400 будут продолжаться в течение следующих дней, а вопрос о том, как использовать зенитную ракетную систему (ЗРС), будет решаться после ее приема на вооружение, заявили в турецком ведомстве.

Таким образом Турция стала первым членом НАТО, которая закупила у России С-400. ЗРК С-300 состоят на вооружении в Болгарии, Словакии и Греции. Но в случае Греции комплексы были закуплены у России не напрямую, а были переданы ей Кипром.

В НАТО в пятницу сообщили об обеспокоенности началом доставки ЗРК. Собеседник нескольких иностранных агентств в альянсе отметил, что, несмотря на то что страны — члены НАТО самостоятельно решают, какое оборудование им покупать, в блоке «обеспокоены потенциальными последствиями решения Турции приобрести систему С-400». Ранее представители США (член НАТО) указывали на невозможность интеграции российских систем с системами альянса. Заявления о несовместимости С-400 с вооружением НАТО не соответствует действительности, считает главный редактор «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский. «Достаточно вспомнить, что член НАТО Греция использует С-300 и «Тор», которые включены в единую систему ПВО и НАТО», — отметил он. Каждый дивизион С-400 может работать автономно, в составе полка или быть включенным с систему ПВО Турции и НАТО, отмечает Мураховский.

Анкара и Москва подписали соглашение о поставках С-400 в декабре 2017 года. Сумма контракта на поставку четырех дивизионов составила $2,5 млрд.

Какие американские санкции нарушает Турция

Санкции могут быть применены в соответствии с двумя разделами подписанного Трампом «Закона о противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA) — 231 и 235. Раздел 231 предусматривает наложение санкций на физические и юридические лица, которые проводят «существенные транзакции» с разведывательными или оборонными секторами правительства Российской Федерации. При этом президент США наделен правом делать исключения или откладывать введение санкций в интересах национальной безопасности.

Санкции могут включать: запрет на получение кредитов со стороны Экспортно-импортного банка США, запрет на выдачу лицензий на экспорт из США в интересах попавшей под санкции структуры, запрет на предоставление кредитов от американских финансовых институтов (на сумму более $10 млн), запрет на банковские транзакции в американской юрисдикции.

Кроме того, в конгрессе и администрации США неоднократно заявляли: если Турция закупит С-400, она не сможет рассчитывать на поставки американских истребителей F-35. Помощник главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер утверждала, что С-400 представляет угрозу для реализации договоренностей по истребителям F-35, так как российские военные смогут получить данные о них, если у Турции появятся и С-400, и F-35. В конце июня постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон отмечала, что вопрос о поставках F-35 в Турцию и совместное производство этих истребителей Анкара и Вашингтон обсуждали неоднократно, однако так и не пришли к консенсусу. «Позиция Соединенных Штатов остается твердой: нельзя иметь на вооружении такую российскую систему, как С-400, близко к месту, где мы размещаем F-35 и ремонтируем их. Сильная сторона F-35 в том, что их сложно обнаружить, так что нельзя допустить, чтобы российская система ЗРК могла научиться их распознавать», — говорила она.

Президент Турции Реджеп Эрдоган называл возможный отказ США от поставок F-35 «грабежом».

Какое решение примет администрация Трампа

Сценарий 1: Трамп введет санкции в отношении Турции

Вероятность: высокая

В Совете национальной безопасности и Казначействе США ведется обсуждение, как наказать Турцию за решение приобрести С-400, сообщало агентство Bloomberg в конце июня. По информации агентства, в американской администрации склоняются к тому, чтобы ввести санкции в отношении ключевых оборонных предприятий Турции. Если ограничения будут введены, эти предприятия будут изолированы от финансовой системы США, что ограничит их способность торговать с Америкой. Как сообщали источники Bloomberg в администрации, ограничения могут быть введены в кратчайшие сроки после получения Турцией компонентов С-400.

Скорее всего, против Турции будут введены те же санкции, которые были введены против Китая за закупку С-400, сказал РБК аналитик консалтинговой компании AKE Group по вопросам политических рисков Максимилиан Хесс. В сентябре 2018 года под санкции попали Департамент развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его директор Ли Шанф. Их активы в юрисдикции США были заблокированы, китайскому оборонному ведомству было запрещено поставлять продукцию и технологии американского происхождения, ему закрыли доступ к валютным операциям в американской юрисдикции.

Военный совет Китая участвовал в закупке С-400, так что США применяли санкции в точечном ключе, отметил аналитик Джарод Тэйлор в заметке для аналитического центра Института исследований международной политики. «Применение ограничений CAATSA в отношении Турции будет таким же точечным», — считает он. При этом Турция понесет больше ущерба от американских санкций, чем Китай, констатирует Тэйлор: «В отличие от Китая Турция имеет с Соединенными Штатами договоры — например, о совместном производстве компонентов для истребителей F-16, а также вертолетов CH-47 и UH-60. Сокращение двустороннего сотрудничества обернется существенными потерями для турецкого военно-промышленного комплекса».

Вдобавок санкции США могут дестабилизировать валюту Турции. В этом году лира упала на 14% по отношению к доллару. А когда в прошлом году США ввели санкции против Турции из-за ареста американского пастора Эндрю Брансона, это привело к обвалу лиры на 30%.

Сценарий 2: Трамп будет тянуть время

Вероятность: средняя

Трамп может отложить реализацию санкций. Это предусмотрено пунктом «c» раздела 231 CAATSA. Американский президент может отложить выполнение ограничений, если Турция продемонстрирует, что снижает зависимость от российских вооружений. Однако вероятность этого снизилась, учитывая, что вопрос покупки Турцией систем С-400 уже решен, полагает директор программы Ближнего Востока в Институте исследований международной политики Аарон Штейн. Это лишает Трампа аргумента о необходимости дополнительных переговоров с Эрдоганом, чтобы убедить его пересмотреть решение о закупках С-400.

В июле прошлого года конгресс утвердил коррективы в параметры реализации CAATSA, чтобы позволить администрации США не вводить санкции против союзников, которые закупают вооружения у России. В качестве примеров таких союзников приводились Индия, Индонезия и Вьетнам. В то же время на сегодняшний день иммунитета от американских санкций для сделок с Россией не получила ни одна страна.

Сценарий 3: Трамп сделает для Турции исключения и выведет ее из-под санкций

Вероятность: низкая

Согласно положениям CAATSA, президент может не применять ограничения за транзакции с Россией, если такой шаг не соответствует национальным интересам США. По мнению Хесса, Трамп хотел бы воспользоваться этими полномочиями и вывести Анкару из-под санкций, однако опасается, что это может привести к ответным действиям конгресса. Законодатели, в частности, способны инициировать отдельный законопроект, включающий жесткие санкции против Турции. По этой причине Трамп вряд ли решится идти на конфронтацию с законодателями.

Эрдоган уверен, что Трамп не подпишет санкционный указ. «Наши отношения с Трампом очень отличаются от отношений с теми, кто ниже его. Поэтому я даю нулевую вероятность того, что санкции будут предприняты», — говорил он 20 июня. Позже он обращал внимание на то, что у него «никогда не складывалось впечатления на встречах с Трампом, что могут быть санкции». Президент Турции напоминал о значительных вложениях его страны в военное и гражданское сотрудничество с США: за поставки F-35 Анкара заплатила около $1,4 млрд, в июне стало известно о планах Турции заключить контракт на закупку 100 самолетов Boeing на сумму до $44 млрд. Хотя в Пентагоне указывали на возможность выкупа у Турции оплаченных F-35, которые пока находятся на территории США.