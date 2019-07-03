8 часов без воздуха

Почему были приостановлены рейсы российских авиакомпаний в Прагу

Чехия отозвала разрешения российским компаниям на полеты между странами из-за запрета Москвы на транссибирские перелеты Czech Airlines. После вмешательства российских властей авиасообщение было возобновлено, но лишь до 7 июля

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Что произошло с рейсами в Чехию

Ранним утром (около 4:00 мск) во вторник, 2 июля, «Аэрофлот» сообщил об отмене нескольких рейсов из Москвы в Прагу и обратно, объяснив, что власти Чехии аннулировали выданные разрешения. Кроме того, были отозваны разрешения на рейсы лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») из Москвы в Карловы Вары, а также «Уральских авиалиний» из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) и подмосковного Жуковского в Прагу.

Как рассказали источники РБК, близкие к российскому правительству и одной из авиакомпаний, таким образом Чехия выразила недовольство ситуацией с транссибирскими маршрутами (полетами из Европы в Азию через воздушное пространство России). 30 июня Минтранс России не согласовал полеты для чешской национальной авиакомпании Czech Airlines из Праги в Сеул. А 2 июля у нее истекло временное разрешение на такие полеты, рассказал один из собеседников РБК. Чехия запрашивала для своего перевозчика разрешение на полеты из Праги в Сеул на постоянной основе, в ответ Россия попросила увеличить частоту полетов Москва — Прага для российских авиакомпаний, но получила отказ, добавил источник в авиационных властях. В Минтрансе Чехии подтвердили, что проблемы возникли из-за отказа Москвы согласовать полеты чешского перевозчика в Корею через Россию.

Перелеты над Сибирью Транссибирский маршрут — кратчайший путь из Западной Европы в Японию и страны Юго-Восточной Азии. Система компенсационных платежей за пользование транссибирским маршрутом возникла в 1970-е годы, основным получателем средств от западных авиакомпаний является «Аэрофлот». Компенсационные платежи (роялти) в пользу авиакомпании возросли с нескольких десятков миллионов долларов в год в 1970-е годы до $200–300 млн сейчас. Около $80 млн из них «Аэрофлот» перечисляет Росавиации, сообщил РБК представитель авиакомпании.

Российский Минтранс позже заявил, что чешские власти нарушили соглашение о воздушном сообщении между странами, но официально причину разногласий не назвал. «Продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями», — сообщили в пресс-службе ведомства. Около 12:00 мск Минтранс Чехии сообщил, что Москва и Прага вновь дали авиакомпаниям разрешения на полеты, но временные — до воскресенья, 7 июля. Источник РБК, близкий к авиационным властям, предположил, что «конфликт может разрешиться до дедлайна, поскольку направление «Аэрофлота» до Праги — одно из самых прибыльных для перевозчика».

Сколько российских туристов посещают Чехию

В 2018 году в отелях Чехии, согласно данным Чешского статистического офиса, останавливались 544 тыс. россиян. В июле Чехию в среднем посещает до 50 тыс.: в июле 2018-го в чешских отелях останавливались чуть больше 46 тыс. туристов из России.

В летний период наибольшим спросом пользуются экскурсионные туры в Прагу, а также поездки на курорты Чехии — Карловы Вары, Марианске-Лазне. В среднем туры в Чехию бронируются на три-семь ночей, глубина продаж по направлению достигает октября 2019 года, сообщили РБК в пресс-службе туроператора Tez Tour. «Чехия пользуется круглогодичным спросом у клиентов туроператора, однако в летний сезон он традиционно ниже, чем в высокие периоды март—май и сентябрь—декабрь», — сообщил представитель туроператора.

Как решались проблемы пассажиров

«Аэрофлот» предлагал пассажирам отмененных рейсов другие рейсы в Прагу с пересадкой, возврат стоимости билета без сборов или же посещение другого европейского города без взимания штрафа за изменение билета. Авиакомпания «своевременно предупредила» пассажиров об отмене рейсов, в результате, сообщили РБК в пресс-службе «Аэрофлота», в базовом аэропорту перевозчика Шереметьево не было скопления пассажиров. В пресс-службе «Победы» на момент публикации не ответили РБК о предложенных вариантах пассажирам отмененных рейсов.

Первый самолет «Аэрофлота» во вторник прилетел в Прагу только в 12:55 мск, самолет «Уральских авиалиний» вылетел из аэропорта Жуковского с задержкой в два часа (в 12:52 мск).

Как закрывают небо для иностранных перевозчиков 2014 год Россия грозила запретить транзитные полеты европейских авиакомпаний из Европы в Азию через свою территорию в ответ на санкции Евросоюза против лоукостера «Добролет», летавшего в только что присоединенный Крым. Угроза не была реализована, а на базе «Добролета» была создана новая компания-лоукостер «Победа», которая не летает на полуостров. Октябрь 2015 года Россия запретила украинским авиакомпаниям пользоваться российским воздушным пространством. Это было сделано в ответ на запрет на полеты для российских перевозчиков, в том числе транзитные, после того как в 2014 году над Донбассом был сбит Boeing «Малайзийских авиалиний». В начале апреля 2019 года власти Украины ввели запрет и на нерегулярные рейсы с Россией, после чего Росавиация предложила перейти к переговорам. Ноябрь 2015 года Россия прекратила авиасообщение с Египтом после катастрофы с самолетом А321 авиакомпании «Когалымавиа», вылетевшим из аэропорта Шарм-эш-Шейха. В результате взрыва в воздухе, который был признан терактом, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Полеты в Египет разрешили в 2018 году, но только в столицу страны Каир. Авиасообщения с курортами до сих пор нет. Москва также вводила запрет на чартерные перевозки в Турцию в конце 2015 года после того, как в Сирии турецким истребителем был сбит российский военный самолет Су-24. Мораторий был снят в августе 2016 года. 2017 год Москва угрожала закрыть воздушное пространство для самолетов авиакомпании KLM, базирующейся в Нидерландах. Предполагалось, что это станет ответной мерой на то, что аэропорт Амстердама аннулировал слоты крупнейшей российской грузовой авиакомпании Air Bridge Cargo (ABC). Через несколько дней российский Минтранс заявил, что стороны смогли договориться.

Как развиваются отношения России и Чехии

Президент Чехии Милош Земан известен в Европейском союзе как один из самых пророссийских политиков. Он выступает за развитие связей с Москвой, критикует антироссийские санкции. Но его возможности во внешней политике ограничены, так как Чехия — парламентская республика. Пост премьер-министра с декабря 2017 года занимает лидер партии АNO (Акция недовольных граждан), один из самых состоятельных людей страны Андрей Бабиш. Его также называет чешским Трампом.

Правительство Бабиша, хотя и критикуется Европейским союзом (самого премьера чешская полиция подозревает в махинациях при получении субсидий из ЕС), поддерживает проевропейский курс. В марте 2019 года в знак солидарности с Великобританией после скандала с отравлением разведчика Сергея Скрипаля Чехия выслала трех российских дипломатов. Этот шаг спровоцировал ответную реакцию российского МИДа и недовольство президента Земана. Он назвал это решение «немного излишним», но отметил, что дипломаты «со временем вернутся». Тогда же не пустили в Чехию члена российской правительственной делегации, которую возглавлял министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Личная позиция президента Милоша Земана не играет роли. Внешнюю политику все же определяет правительство, а между МИДами двух стран вялотекущий конфликт идет уже около полугода, практически с момента назначения в Чехии министром иностранных дел молодого, ориентированного на Евросоюз министра Томаша Петржички», — рассказал РБК эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. Он напомнил, что Чехия и Россия часто конфликтуют из-за авиаперелетов, но раньше пассажиры от этого не страдали. «Южнокорейцы — одни из самых частых гостей в Праге, и чехи хотели бы получить постоянное разрешение на трансконтинентальные полеты ради них и китайских туристов. Чешские власти явно посчитали, что интересы Czech Airlines, которая уже много лет находится в предбанкротном состоянии, важнее», — сказал Преображенский.