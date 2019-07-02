Минтранс обвинил власти Чехии в нарушении соглашения с Россией

Действия чешских авиавластей, аннулировавших разрешения на полеты для российских авиакомпаний, нарушают соглашения о воздушном сообщении между странами, заявил Минтранс

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Минтранс России обвинил чешские авиавласти в нарушении соглашения между странами. Сообщение пресс-службы ведомства поступило в РБК.

«Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями продолжается.

Ранее «Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу и обратно из-за аннулирования властями Чехии разрешений. Разрешение для «Победы» на рейсы в Карловы Вары также было отозвано. «Уральские авиалинии» сообщили, что приостановили вылеты в Прагу из аэропорта Кольцово и подмосковного Жуковского, однако позднее перевозчик заявил, что рейсы из Екатеринбурга в Прагу и обратно возобновлены — самолеты 2 июля вылетят с задержкой из-за ожидания разрешения на вылет. При этом об изменениях в ситуации с вылетами из Жуковского пока не сообщается.

Источники РБК сообщили, что причиной ограничений на полеты в Чехию стало недовольство чешской стороны условиями транссибирских маршрутов для национального перевозчика. Источник в авиакомпании пояснял, что российский Минтранс не согласовал полеты Czech Airlines по маршруту Москва — Сеул.