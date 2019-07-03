Совет Федерации укрепляет дипломатический компонент

Григорий Карасин станет сенатором

Заместитель министра иностранных дел России 69-летний Григорий Карасин будет выдвинут в Совет Федерации от Сахалина. У куратора украинского вопроса в МИДе заканчивается предельный срок работы на госслужбе

Григорий Карасин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Почему высокопоставленный дипломат переходит в Совет Федерации

Врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко выдвинет кандидатом в Совет Федерации статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел Григория Карасина. Об этом РБК рассказали два источника в верхней палате Федерального собрания.

Карасин имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Поэтому на него не распространяется «ценз оседлости» — требование, согласно которому выдвиженцы в Совет Федерации от региона должны прожить в нем пять лет, непосредственно предшествующих выдвижению, либо в совокупности 20 лет.

Григорию Карасину в августе исполняется 70 лет, и он на пять лет превысит предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе. Последние четыре года срок его пребывания на госслужбе продлевался указом президента. Согласно закону «О государственной службе», это возможно до 70 лет.

Выборы главы Сахалина должны состояться в единый день голосования 8 сентября. В ходе регистрации кандидаты обязаны назвать трех претендентов на сенаторский пост. Победивший на выборах кандидат выдвигает одного из тройки в Совет Федерации. Сейчас место представителя главы Сахалина в верхней палате пустует. Занимавший его Дмитрий Мезенцев в мае был назначен послом России в Белоруссии.

В МИДе отказались комментировать кадровые назначения. РБК направил запрос представителю Лимаренко. Днем 2 июля врио губернатора подтвердил выдвижение Карасина. «Уверен, его работа в интересах Сахалинской области станет важным знаком для соседей и подчеркнет: территориальная целостность наших (Курильских) островов незыблема», — написал Валерий Лимаренко.

Руководство верхней палаты хочет активизировать межпарламентскую дипломатию, считает политолог Александр Пожалов. Карасин, как опытный дипломат и бывший посол, вероятно, может усилить вес верхней палаты на этом направлении. Кроме того, палата в очередной раз стала местом для «политической пенсии» бывших федеральных чиновников.

Для Лимаренко — при его уровне федеральной административной поддержки — не так уж важно, чтобы в Совфеде его представлял сенатор с разветвленными федеральными связями, такой, как Карасин, уверен Пожалов. «Фигура Карасина ничего не принесет Лимаренко с точки зрения поддержки на выборах», — считает политолог.

Чего Карасин добился в МИДе

Григорий Карасин в должности заместителя министра иностранных дел работает с 2005 года, до этого в течение пяти лет был послом России в Великобритании. В его послужном списке работа в центральном аппарате МИДа, посольствах в Австралии и Сенегале. Последние 14 лет в ведении Карасина — взаимодействие со странами СНГ; таким образом, именно на него приходится выстраивание по линии дипломатических ведомств отношений с Украиной, Грузией, Белоруссией, Молдавией и другими странами, входящими и уже не входящими в содружество.

В последнее десятилетие пространство СНГ стало ареной частых конфликтов. Одним из первых тестов стал военный конфликт в Южной Осетии в августе 2008 года, признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, выход Грузии из СНГ. Следующим кризисом стал украинский — отношения между странами развивались неровно и при президенте Викторе Януковиче. После присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе российская дипломатия занялась выстраиванием новых переговорных форматов в «нормандском формате» и Трехсторонней контактной группе в Минске. В Центральной Азии, которая также входит в сферу контроля замминистра, в последние годы в некоторых странах прошел транзит власти: в 2016 году после смерти президента Ислама Каримова Узбекистан возглавил Шавкат Мирзиёев, в этом году в Казахстане ушел с поста президента Нурсултан Назарбаев.

Оценивая политику России в СНГ, нужно понимать объективные пределы возможностей российского влияния, связанные как с внутренними экономическими ограничениями, так и с сильными конкурентами — США, Евросоюзом и региональными державами, отметил в разговоре с РБК доцент РГГУ, эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин. В украинской ситуации до 2014 года были просчеты со стороны Москвы, в частности в работе с элитами, а не с гражданским обществом, но последующая политика — адекватна сложившейся ситуации, в частности в строгой привязке к минским соглашениям, отмечает эксперт. То, что на украинском направлении до 2014 года были недоработки в плане работы с узким кругом элит, российские политики признавали и на официальном уровне.

Вместе с тем есть и немало положительных примеров работы, продолжает Гущин: созданная после 2008 года и работающая до сих пор комиссия Григорий Карасин — Зураб Абашидзе (по отношениям с Грузией) и недавний пример нахождения выхода из тупика в Молдавии, где при посредничестве России, ЕС и США было сформировано новое правительство, а правившая Демпартия перешла в оппозицию. Есть и серьезные продвижения в Центральной Азии — новые руководители Узбекистана, Киргизии, Казахстана показали, что Россия остается для них важным центром притяжения.

Лимаренко назвал Карасина глыбой отечественной дипломатии. Он — один из ключевых людей в сфере политики России в СНГ, причем на протяжении многих лет, отмечает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. «Ситуация в СНГ тяжелая, но она тяжелая по объективным причинам, винить в сложившейся ситуации МИД было бы несколько странным», — продолжает он. Среди факторов, влияющих на нее, эксперт называет незаконченность процесса развала СССР, сохранение нерешенных проблем, активное продвижение своей мягкой силы со стороны ЕС, США, Польши, Румынии, Венгрии, Китая и Турции в отдельных странах содружества, а также в целом проблемы привлекательности российского образа жизни, который формирует не внешнеполитическое ведомство.