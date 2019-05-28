Политика , 15:24
0
В Совфеде нашли замену уезжающему послом в Минск главе комитета
Глава комитета по экономической политике Дмитрий Мезенцев был назначен послом в Белоруссии. Вместо него комитет возглавит Андрей Кутепов, узнал РБК
Дмитрий Мезенцев
Главой комитета Совета Федерации по экономической политике станет возглавлявший до последнего времени комитет по регламенту сенатор Андрей Кутепов. Об этом РБК сказали два источника в верхней палате.
Председателем комитета по экономической политике сейчас является Дмитрий Мезенцев, которого в конце апреля президент Владимир Путин назначил послом России в Белоруссии.
Завтра на пленарном заседании с Мезенцева снимут полномочия и назначат Кутепова, уточнил собеседник РБК.Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.