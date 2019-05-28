В Совфеде нашли замену уезжающему послом в Минск главе комитета

В Совфеде нашли замену уезжающему послом в Минск главе комитета

Глава комитета по экономической политике Дмитрий Мезенцев был назначен послом в Белоруссии. Вместо него комитет возглавит Андрей Кутепов, узнал РБК

Дмитрий Мезенцев (Фото: Дмитрий Мезенцев / РИА Новости)

Главой комитета Совета Федерации по экономической политике станет возглавлявший до последнего времени комитет по регламенту сенатор Андрей Кутепов. Об этом РБК сказали два источника в верхней палате.

Председателем комитета по экономической политике сейчас является Дмитрий Мезенцев, которого в конце апреля президент Владимир Путин назначил послом России в Белоруссии.

Завтра на пленарном заседании с Мезенцева снимут полномочия и назначат Кутепова, уточнил собеседник РБК.

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