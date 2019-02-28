Карасин указал на недружественные заявления из Тбилиси в адрес Москвы

Карасин указал на недружественные заявления из Тбилиси в адрес Москвы

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин на встрече со спецпредставителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с России Зурабом Абашидзе рассказал об эмоциональных заявлениях высокопоставленных лиц Тбилиси в адрес Москвы.

По словам Карасина, не очень дружественные по отношению к России высказывания звучат из уст президента Грузии Саломе Зурабишвили и министра иностранных дел страны Давида Залкалиани.

Карасин по итогам переговоров с Абашидзе сообщил, что обсуждал с ним заявление бывшего премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили о том, что Россия является угрозой для европейской демократии, сообщает ТАСС.

«Позволил себе не согласиться с этим утверждением и сделал соответствующую аргументацию. Мы, конечно, обращаем внимание на такие заявления. Хотелось бы, чтобы их было меньше, и они носили более сдержанный характер», — сказал представитель российского дипведомства.

По словам Карасина, его следующая встреча с Абашидзе запланирована на лето текущего года.