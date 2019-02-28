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Карасин указал на недружественные заявления из Тбилиси в адрес Москвы

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин на встрече со спецпредставителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с России Зурабом Абашидзе рассказал об эмоциональных заявлениях высокопоставленных лиц Тбилиси в адрес Москвы.

По словам Карасина, не очень дружественные по отношению к России высказывания звучат из уст президента Грузии Саломе Зурабишвили и министра иностранных дел страны Давида Залкалиани.

Карасин по итогам переговоров с Абашидзе сообщил, что обсуждал с ним заявление бывшего премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили о том, что Россия является угрозой для европейской демократии, сообщает ТАСС.

«Позволил себе не согласиться с этим утверждением и сделал соответствующую аргументацию. Мы, конечно, обращаем внимание на такие заявления. Хотелось бы, чтобы их было меньше, и они носили более сдержанный характер», — сказал представитель российского дипведомства.

По словам Карасина, его следующая встреча с Абашидзе запланирована на лето текущего года.

Встречи Карасина и Абашидзе —единственный прямой переговорный формат между Тбилиси и Москвой, который был создан в 2012 году. Традиционно на этих встречах стороны обсуждают практические шаги по развитию двустороннего сотрудничества.

В ноябре прошлого года избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Русской службе Би-би-си назвала «фейк ньюс» данные о том, что на своем посту она собирается взаимодействовать с Россией и сохранять «баланс в отношениях с Европой и Москвой».

По ее мнению, перейти к сотрудничеству с Москвой грузинские власти «сегодня не могут». Сотрудничество будет невозможным, «пока Россия ведет себя так на линии оккупации, где каждый день похищают людей, и пока эта линия, эта постоянная угроза движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси», — отмечала Зурабишвили. 
 









 

Теги: Россия - Грузия, Карасин
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