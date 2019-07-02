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Samsung возвращается в зенит
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Samsung возвращается в зенит
Газета № 097 (3052) (0207) Технологии и медиа,
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Samsung возвращается в зенит
Южнокорейский бренд восстановил позиции на российском рынке смартфонов
Компания Samsung восстановила лидерство на российском рынке, опередив бренд Honor китайской Huawei. Во II квартале, по данным «М.Видео-Эльдорадо», смартфоны Samsung были лидерами продаж и в денежном, и в количественном выражении
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

По итогам первого полугодия 2019 года южнокорейская Samsung вернула себе лидерство на российском рынке, опередив китайский бренд Honor (принадлежит компании Huawei) и заняв 30% рынка смартфонов. Об этом сообщил РБК представитель группы «М.Видео-Эльдорадо».

Еще в первом квартале 2019 года Honor занимал 27,1%, опережая Samsung. Как пояснил РБК директор по закупкам объединенной компании «Связной-Евросеть» Михаил Комков, Samsung восстановила лидерство по количеству проданных смартфонов уже во втором квартале 2019-го, второе и третье места по объему продаж занимали Honor и Apple. «В денежном выражении лидирует Samsung, следом расположились Apple и Honor», — сказал он.

В период с января по июнь продажи смартфонов в России возросли на 6% и составили 13,5 млн устройств, объем этого рынка увеличился на 12%, до 216 млрд руб., оценили в «М.Видео-Эльдорадо». Таким образом, средняя цена смартфона составила около 16 тыс. руб.

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Совокупная суммарная доля Huawei и Honor в первом полугодии 2019 года достигла 33% в количественном выражении. По данным источника в другой сети, продающей смартфоны, Honor занимает долю 25% рынка. Другие производители из пятерки лидеров — Apple и Xiaomi — 10 и 9% соответственно. В денежном выражении Apple лидирует на российском рынке — 31%. На втором месте — Samsung с долей 30%, на третьем — Honor (20%). Доля Huawei составляет 8%, а Xiaomi — 6%.

Представитель «М.Видео-Эльдорадо» отметил, что рынок продолжает концентрироваться вокруг лидеров — совокупная доля пяти ведущих производителей смартфонов в денежном выражении составила 92%, а в количественном — 82%. Для сравнения: в первом полугодии 2018-го общая доля лидеров рынка составляла 65%, в 2017 году — 51%.

«Российские покупатели отдают предпочтение уже известным брендам, которые имеют высокий уровень доверия, предлагают широкий выбор моделей в различных ценовых сегментах, а также качественное сервисное обслуживание. Наиболее активно среди лидеров растет влияние китайских производителей — Huawei, Honor и Xiaomi, которые гибко подходят к ценообразованию, активно инвестируют в маркетинговую поддержку и предлагают функциональные устройства со всеми необходимыми техническими решениями», — отметил руководитель департамента «Мобильная техника» группы «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

Видео: РБК

Смена лидера на фоне проблем Huawei

Второй квартал 2019 года для Huawei был непростым. Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в стране режима чрезвычайной ситуации для защиты коммуникационных сетей. Указ расширил полномочия властей и позволил им блокировать транзакции между американскими компаниями и их иностранными поставщиками. В результате руководство Google заявило об отказе сотрудничества с Huawei. Президент Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что американские санкции могут привести к потере около $30 млрд выручки и остановке роста. Однако на саммите G20 Дональд Трамп оговорился, что американские компании все же смогут продавать свое оборудование китайской Huawei, если такие сделки не представляют угрозы для национальной безопасности США. «Наши компании были очень расстроены. Это отличные компании, вы их знаете», — прокомментировал он свое заявление.

Новые модели Samsung

По мнению экспертов «М.Видео-Эльдорадо», Samsung удалось вернуть первенство благодаря поступившим в продажу смартфонам Galaxy S10 и моделям серии Galaxy А.

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Во втором квартале 2019 года в продажу на российском рынке поступили несколько моделей в ценовом сегменте от 10 тыс. до 20 тыс. руб. — A10, A30 и A50. Как отметили специалисты «М.Видео-Эльдорадо», смартфоны этого ценового сегмента наиболее популярны среди российских потребителей.

В пресс-службе «ВымпелКома» (бренд «Билайн») подтвердили, что Samsung действительно стал самым популярным брендом смартфонов в рознице и интернет-магазине «Билайн».

Представитель МТС согласился с оценкой рынка от «М.Видео-Эльдорадо». «Доля Samsung начала значительно расти благодаря появлению обновленной A-серии. Новая линейка смартфонов Galaxy пополнилась моделями, в которых удачно сочетаются доступная цена и интересные технические характеристики», — пояснил он.

Михаил Комков отметил, стоимость телефонов A-серии более чем конкурентная. Каждая новая модель очень хорошо воспринималась рынком, продажи росли быстрее, чем в прошлом году, в результате по итогам второго квартала смартфон Samsung Galaxy A50 стал самым популярным на российском рынке в штуках и деньгах. На второй квартал года пришлись и наиболее высокие продажи флагманской модели Galaxy S10, дебютировавшей в марте этого года, что также позволило Samsung улучшить свои позиции.

Автор: Евгения Баленко.
Теги: Samsung , Huawei , смартфоны
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