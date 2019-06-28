Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставку

Айв работал в Apple более 20 лет, он разработал дизайн Mac и iPhone

Тим Кук (слева) и Джонатан Айв (справа) (Фото: Jeff Chiu / AP)

Директор по дизайну Apple Джонатан Айв уходит в отставку, сообщила компания.

Айв покинет свой пост до конца года и создаст собственную компанию LoveFrom, первым клиентом которой станет Apple. После его ухода команда дизайнеров будет подчиняться главному операционному директору Джеффу Уильямсу.

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