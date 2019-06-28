Бизнес , 00:10
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Главный дизайнер Apple Джони Айв решил уйти в отставку
Айв работал в Apple более 20 лет, он разработал дизайн Mac и iPhone
Тим Кук (слева) и Джонатан Айв (справа)
Директор по дизайну Apple Джонатан Айв уходит в отставку, сообщила компания.
Айв покинет свой пост до конца года и создаст собственную компанию LoveFrom, первым клиентом которой станет Apple. После его ухода команда дизайнеров будет подчиняться главному операционному директору Джеффу Уильямсу.
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