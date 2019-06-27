41 миллиард не долетел

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Эксперты «Петромаркета» подсчитали возможный объем поддержки авиаперевозчиков
Господдержка авиакомпаний, включая компенсации, о которых заявил президент, в 2018 году могла составить 41 млрд руб., подсчитали эксперты «Петромаркета». Но даже такая мера в этом году не избавит отрасль от убытков
Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС

Во сколько обойдутся компенсации авиакомпаниям

Господдержка авиакомпаний, включающая демпфирующий акциз для производителей авиакеросина (предполагает компенсации из бюджета за сдерживание цен) и обнуление НДС для полетов в обход Москвы, составила бы 41 млрд руб., если бы эти меры заработали с января 2018 года, подсчитали эксперты консалтинговой компании «Петромаркет». Это позволило бы компенсировать до 82% совокупных убытков перевозчиков за прошлый год, указывают аналитики.

По данным Минфина, совокупный убыток российских авиакомпаний в 2018 году был равен 50 млрд руб. Чистая прибыль крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» по МСФО упала в четыре раза и составила 5,7 млрд руб., а Utair, который также входил в первую пятерку перевозчиков, завершил прошлый год с чистым убытком 4,4 млрд руб.

Эксперты «Петромаркета» отмечают, что демпфер для авиакеросина, если бы цены на топливо сохранили на уровне декабря 2017 года (47,9 тыс. руб. за тонну), мог бы сэкономить авиакомпаниям в 2018 году 32 млрд руб., а обнуление НДС на полеты в обход Москвы, которое заработает с 1 июля 2019 года, — еще от 3 млрд до 9 млрд руб. «Описанные меры лишь частично решают проблемы авиакомпаний. Это сохраняет предпосылки либо для ухода с рынка наименее эффективных из них, либо для уменьшения масштаба их деятельности», — указывают эксперты. По их мнению, оставшиеся на рынке перевозчики могут восстановить прибыльность через рост стоимости билетов.

20 июня в ходе прямой линии Путин предложил включить авиакеросин в соглашения с нефтяниками о стабилизации цен на нефтепродукты, предполагающие демпфирующую надбавку нефтяным компаниям за сдерживание цен на бензин и дизтопливо. «Проблема в том, что в эти меры стабилизации на внутреннем рынке не включили авиационный бензин (авиакеросин. — РБК). <...> Цена на авиационное топливо в прошлом году скакнула на 30%, на билет на самолет — на 9% с лишним. У нас никогда такого не было. У нас рост [цен на авиабилеты] в среднем составлял в год 2%, а здесь сразу почти 10%», — сказал президент.

А уже через несколько дней руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что демпфирующая надбавка, позволяющая стабилизировать рост цен на авиабилеты, будет включена в обратный акциз на авиакеросин для авиакомпаний. «Авиакомпании сейчас получают отрицательный акциз в размере порядка 3 тыс. руб. [на тонну]. К этому отрицательному акцизу, видимо, надо настроить демпфирующий механизм, который бы позволял сдерживать рост цен на авиабилеты не более, чем на уровень инфляции», — сказал он. В виде отрицательного акциза авиаотрасль и так уже получает 40 млрд руб. в год, говорил ранее РБК источник в правительстве.

«Введение демпфера также вряд ли сделает перелеты прибыльными, но позволит снизить динамику роста расходов, а следовательно, и убытков перевозчиков», — сказал РБК заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров. По его мнению, даже с учетом поддержки от государства убыток российских авиакомпаний по итогам 2019 года будет на уровне прошлого года — около 50 млрд руб.

Правительство не первый раз задумывается о компенсациях авиакомпаниям из-за роста расходов на керосин — Минтранс еще в августе 2018 года предложил оплатить перевозчикам около половины дополнительных расходов на топливо, выделив из бюджета 22,5 млрд руб. Но в феврале 2019 года на совещании в Белом доме под руководством вице-премьеров Дмитрия Козака (курирует ТЭК) и Максима Акимова (транспорт) от этой инициативы решили отказаться.

Зачем нужна господдержка

Совокупный убыток российских авиакомпаний в первом квартале 2019 года, по данным АЭВТ, составил рекордные 45,3 млрд руб., что сопоставимо с убытками за весь прошлый год. Среди основных затрат перевозчиков АЭВТ назвала авиатопливо, лизинг и обслуживание в аэропортах. Средневзвешенная стоимость топлива составила 43,26 тыс. руб. за тонну, что на 12,3% выше цены за аналогичный период в 2018 году, отмечали в ассоциации.

В конце мая гендиректор крупнейшей в России частной авиакомпании S7 Владимир Объедков заявил, что за последние десять лет число перевозимых пассажиров выросло в три раза (до 116 млн человек), однако тарифы перевозчиков оставались «вполне доступными». Объедков подчеркивал, что перевозчикам необходимо расширение господдержки. «Если меры государственной поддержки отрасли не будут усилены, не будут сделаны более адресными, не будут актуализированы, то удержать этот уровень доступности перевозок для населения будет крайне сложно», — предупреждал он.

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев обещал, что компания в ближайшее время не будет повышать стоимость билетов из-за невысокой платежеспособности пассажиров. Но с 4 марта перевозчик повысил топливный сбор, который включен в стоимость билетов, минимум на 200 руб. в одну сторону, а с 1 июля — еще минимум на 235 руб. К тому же компания отменила самый дешевый вариант покупки билетов с багажом, одновременно введя безбагажные тарифы.

Вероятность введения демпфера высока, поскольку это единственный механизм для удержания цен на топливо, сказал РБК главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. «Но проблема в том, что даже если демпфер и будет введен, это не снизит цены на авиабилеты. Стоимость билетов продолжит расти, в том числе из-за сборов аэропортов, а также необходимости компенсировать убытки прошлого года», — предупреждает эксперт.

Автор: Мария Кокорева.
Теги: авиакомпании , авиатопливо , НДС , убытки
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