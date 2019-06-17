Российские авиакомпании получили рекордный убыток

Первый квартал 2019 года «был сильно хуже для всех, второй чуть хуже», сказал РБК источник в одной из крупных авиакомпаний. Но третий и четвертый кварталы могут быть лучше за счет более низких цен на нефть, чем в 2018 году, добавил он. За 2019 год совокупный убыток авиакомпаний можно ожидать не ниже показателя 2018 года (50 млрд руб.), указывает заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров. «Но это крайне сложно оценивать, нужно дождаться финансовых результатов за второй и третий кварталы», — добавил он, назвав квартальный убыток отрасли рекордным минимум за последние десять лет.

Почему исчезают дешевые билеты

В конце мая гендиректор S7 Владимир Объедков обращал внимание, что за последние десять лет число перевозимых пассажиров в России выросло в три раза, до 116 млн человек, но тарифы при этом оставались «вполне доступными». Тогда он заметил, что убытки авиакомпаний за 2018 год стали рекордными, и перевозчикам необходимо усиление государственной поддержки. «Если меры государственной поддержки отрасли не будут усилены, не будут сделаны более адресными, не будут актуализированы, то удержать этот уровень доступности перевозок для населения будет крайне сложно», — предупреждал топ-менеджер.

Чистая прибыль крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлота» по РСБУ за 2018 год уменьшилась в 10,2 раза в годовом выражении, по МСФО — в четыре раза. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев 13 февраля сообщал, что компания не планирует в ближайшее время повышать цены на билеты из-за невысокой платежеспособности пассажиров. Однако для компенсации затрат из-за подорожавшего авиакеросина компания с 4 марта повысила топливный сбор минимум на 200 руб. в одну сторону. Кроме того, в конце марта перевозчик отменил самый дешевый вариант покупки билетов с багажом, одновременно введя безбагажные тарифы (багаж в них оплачивается отдельно).

Utair, входящая в пятерку крупнейших российских авиакомпаний, завершила 2018 год с чистым убытком на 4,4 млрд руб. «На топливо Utair потратила на 3,9 млрд руб. больше, чем годом ранее, из которых 3,1 млрд руб. — следствие роста цен на топливо», — указывала компания в годовом отчете. «Ситуация в авиаотрасли действительно очень сложная, но Utair заранее развернул антикризисные меры и поэтому сработал лучше рынка: в первом квартале 2019 года нарастил операционную прибыль на 5% и смог сдержать убыток от продаж на уровне первого квартала предыдущего года (2,5 млрд руб.)», — передал РБК через представителя президент «Utair — пассажирские авиалинии» Павел Пермяков. По его словам, компания не повышает цены для пассажиров, но ввела минимальный тариф и на 50% увеличила объем дополнительных услуг для пассажиров, заработав на этом 1,5 млрд руб.

Почему решения правительства не помогли

Из-за роста цен на авиакеросин Минтранс, предвидя убытки перевозчиков, в августе 2018 года предлагал правительству компенсировать авиакомпаниям половину расходов на топливо — 22,5 млрд руб. Однако на совещании в Белом доме в феврале 2019 года от этой идеи решили отказаться. По итогам переговоров была создана рабочая группа для урегулирования ситуации с ценами на топливо, но до сих пор решений не принято. Серию мер предлагал Минфин: в частности, заменить железнодорожные маршруты на перегруженных участках БАМа и Транссиба на авиаперевозки, сократить флот, а также оптимизировать маршрутные сети авиакомпаний.

Для поддержки авиаперевозчиков в начале апреля Минфин согласился обнулить НДС для внутрироссийских рейсов в обход Москвы. Ведомство отмечало, что это поможет увеличить спрос на региональные рейсы. Кроме того, действует нулевая ставка на рейсы через столицу до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа. Еще одна мера поддержки — выплата субсидий на перевозки в Крым и на Дальний Восток, в общей сложности они составляют около 10 млрд руб. ежегодно и охватывают 3–4% от числа всех перевезенных пассажиров (около 1,4 млн человек).

Однако субсидии — это поддержка «не авиаотрасли, а отдельных категорий граждан», составляющих небольшой процент от всех пассажиров, считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. «Обнуление НДС на перевозки, минуя Москву, эксперт назвал «лукавством». Более 80% маршрутов проходят сейчас через Москву, и это «незначительно» поможет лишь региональным авиакомпаниям», — говорит он.

Авиакомпании даже после «высокого» сезона останутся между «молотом и наковальней» без возможности перекладывать убытки на пассажиров, полагает Гусаров. «Себестоимость перевозок обгоняет стоимость билетов. Топливо не дешевеет, как и аэропортовые сборы, также нужно повышать зарплаты сотрудникам», — говорит Гусаров. Но рынок очень чувствителен, и в связи с низкой платежеспобностью населения повысить стоимость билетов не получится, продолжает эксперт. «Кроме того, на летний период билеты уже реализованы, разве что оставшиеся могут пробовать продать подороже, но это капля в море», — говорит Гусаров.

Компании не могут работать в убыток «бесконечно», и через год могут начаться банкротства перевозчиков и сужение рынка, предупреждает он. «Без существенного повышения цен на билеты в этот летний сезон авиакомпании уже не смогут выровнять ситуацию. Финансовое положение перевозчиков усугубляется, могут в дальнейшем последовать банкротства», — соглашается Бурмистров.