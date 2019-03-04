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Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО за 2018 год упала в четыре раза
Рост цен на авиатопливо и падение курса рубля привело к тому, что чистая прибыль крупнейшего российского авиаперевозчика по МСФО упала в четыре раза. Исправлять ситуацию в «Аэрофлоте» планируют с помощью оптимизации
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В 2018 году чистая прибыль «Аэрофлота» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 5,7 млрд руб. по сравнению 23,06 млрд в 2017 году. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в распоряжение РБК.

«Наиболее существенными факторами, повлиявшими на финансовые результаты группы в 2018 году, стали беспрецедентно высокий рост средней стоимости керосина, а также ослабление курса рубля. Рост стоимости керосина по Группе «Аэрофлот» составил 36%, что при потребляемых объемах привело к дополнительным расходам в размере 48 млрд рублей. Обесценение рубля в ситуации, когда почти половина затрат компании номинирована в иностранных валютах, создало дополнительное давление на финансовые результаты», — приводятся в сообщении слова замгендиректора компании Андрея Чиханчина.

Несмотря на падение прибыли, операционные показатели авиакомпании выросли. Пассажиропоток в 2018 году составил 55,71 млн человек (рост на 11,1% по сравнению с предыдущим годом). Пассажирооборот достиг 173 млн пассажирокилометров (рост на 9,9%). Занятость кресел на внутренних линиях увеличилась на 1,9 п.п. при падении в международных рейсах на 1,5 п.п.

У «Аэрофлота» значительно увеличились операционные расходы на техническое обслуживание судов (на 25%) и расходы по операционной аренде (35,1%). Наиболее значительным стал рост расходов на авиатопливо (48,2%).

В связи с негативными факторами, влияющими на финасовое положение компании, «Аэрофлот» запустил дополнительную программу оптимизации, сообщили в компании. «Программа показала свою высокую эффективность: удельные расходы за исключением топлива на кресло-километр по итогам года увеличились только на 0,8% несмотря на растущее курсовое давление на валютные статьи расходов. Таким образом, удалось ограничить рост общих удельных операционных расходов с учетом топлива на уровне 9,2%», — рассказал Чиханчин.

Для повышения зарплат пилотов «Аэрофлот» урезал вознаграждения руководящему составу. Также компания снизила коммерческие, общехозяйственные и административные расходы.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль «Аэрофлота» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за тот же 2018 год снизилась в 10,2 раза в годовом выражении. Показатель составил 2,8 млрд против 28,4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании выросла на 13% до 504,7 млрд руб. Отчитываясь, компания уточняла, что добилась эффекта от оптимизационных программ и смогла нивелировать «беспрецедентное давление» от стоимости топлива и валютного курса на финансовые результаты.

В конце февраля «Аэрофлот» объявил об увеличении топливного сбора на практически всех внутрироссийских рейсах, объяснив решение девальвацией рубля и подорожанием авиакеросина.

Авторы: Георгий Тадтаев, Мария Кокорева
Теги: «Аэрофлот», прибыль
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