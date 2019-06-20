Путин потребовал стабилизировать цены на авиакеросин и битум

В соглашение с нефтяниками о стабилизации цен, которое было заключено в прошлом году, по ошибке не включили авиатопливо, из-за чего произошел сильный скачок цен на авиабилеты, пояснил президент

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В соглашении о стабилизации цен с нефтяниками в систему получения обратного акциза на нефть с демпфером для сглаживания колебаний цен необходимо включить авиакеросин и битум. Об этом президент Владимир Путин заявил во время своей 17-й прямой линии, трансляцию которой ведет телеканал РБК.

«Проблема в том, что в эти меры не включили авиационный бензин. Цена в прошлом году скакнула на 9,5%, на авиационное топливо — на 30%, на билет на самолет — на 9% с лишним. У нас никогда такого не было. У нас рост в среднем составлял в год 2%, а здесь сразу почти 10%», — сказал он, уточнив, что треть стоимости авиабилета — это как раз цена за авиакеросин.

«Я разговаривал по этому поводу с правительством, с теми, кто в правительстве за это отвечает, и хочу еще раз напомнить: это явное упущение, и оно должно быть немедленно исправлено. Это касается и авиационного топлива, и битума, потому что дороги надо строить», — добавил президент.