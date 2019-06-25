Минфин нашел способ избежать сильного роста цен на авиабилеты

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,60 -0,43 EUR Бирж. 71,30 -0,35 Brent 65,32 +1,57% USD Нал. 63,34 62,10 EUR Нал. 72,22 70,92 USD ЦБ 62,52 -0,39 EUR ЦБ 71,23 -0,37 EUR/USD 1,1396 +0,0028 BTC/USD Бирж. 11 390,00 +338,97 IMOEX 2 753,96 -0,31% RTSI 1 380,87 -0,45% DJIA 26 550,52 -0,66% Nasdaq 7 885,91 -1,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
McDonald's $230 (+11,84%) прогноз Credit Suisse к 25.06.20
Транснефть ₽225 000 (+41,02%) прогноз ВТБ Капитал к 23.06.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Microsoft $155 (+15,97%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
McDonald's $230 (+11,84%) прогноз Credit Suisse к 25.06.20
Транснефть ₽225 000 (+41,02%) прогноз ВТБ Капитал к 23.06.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Microsoft $155 (+15,97%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 62,52 (-0,39) Quote, 25 июн, 13:15
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 71,23 (-0,37) Quote, 25 июн, 13:15
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина Экономика, 00:00 Кикабидзе допустил преднамеренный характер конфликта России и Грузии Политика, 25 июн, 23:56 СМИ узнали об интересе властей к данным о грузинских винах в магазинах Политика, 25 июн, 23:54 Эксперт ООН предупредил о риске «климатического апартеида» Общество, 25 июн, 23:37 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 25 июн, 23:31 В ЛНР заявили об отступлении украинских военных с позиций в Донбассе Политика, 25 июн, 23:20 Минфин нашел способ избежать сильного роста цен на авиабилеты Экономика, 25 июн, 23:00 Мелания Трамп назвала имя нового пресс-секретаря Белого дома Политика, 25 июн, 22:57 В Испании арестовали подмешивающего жертвам в напиток наркотики грабителя Общество, 25 июн, 22:42 В ЦНИИмаш сообщили о способе оградить космонавтов от лунной пыли Технологии и медиа, 25 июн, 22:34 Стали известны поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны Политика, 25 июн, 22:22 Адвокаты Фирташа отреагировали на решение Австрии выдать его США Общество, 25 июн, 22:08 Суд отменил референдум о свалке для московского мусора под Архангельском Общество, 25 июн, 21:59 СБУ задержала бизнесмена по подозрению в переводе денег таможне России Общество, 25 июн, 21:52
Экономика ,  
0 
Минфин нашел способ избежать сильного роста цен на авиабилеты
Минфин прорабытывает вопрос создания механизма для сдерживания роста цен на авиабилеты и выплат компенсаций авиакомпаниям.
Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что сдерживание цен на авиакеросин должен включать демпфирующий механизм для авиакомпаний, передает «РИА Новости».

«Есть четкое поручение, что цены на авиабилеты не должны расти свыше инфляции. Соответственно, демпфер должен работать так, чтобы не допустить рост цены сверх инфляции», — сказал он.

Сазанов добавил, что данный вопрос прорабатывается. По его словам, для начала следует «собрать авиаторов» и узнать, каких компенсаций они хотят и какой ориентир цен им интересен. При разработке демпфирующего механизма нужно установить, насколько выросли цены на авиабилеты из-за подорожания авиакеросина, отметил он.

Экономика
Путин потребовал стабилизировать цены на авиакеросин и битум

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин потребовал стабилизировать цены на авиакеросин и битум. «Цена на авиационное топливо в прошлом году скакнула на 30%, на билет на самолет — на 9% с лишним», — заявил он и добавил, что ранее цены на авиабилеты в среднем росли на 2%. В качестве примера президент привел «Аэрофлот», у которого цена за керосин составляет 30% стоимости билета.

Совокупный убыток российских авиакомпаний в первом квартале 2019 года составил рекордные 45,3 млрд руб. (для сравнения, общий убыток за весь 2018 год — около 50 млрд руб.). Средневзвешенная стоимость топлива составила 43,26 тыс. руб. за тонну, что на 12,3% выше цены за аналогичный период в 2018 году, следует из отчета Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Минфин, авиабилеты, цены
Материалы по теме
Правительство рассмотрит вопрос о компенсациях авиакомпаниям из-за Грузии
Общество
Путин потребовал стабилизировать цены на авиакеросин и битум
Экономика
Российские авиакомпании получили рекордный убыток
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter