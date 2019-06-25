Минфин нашел способ избежать сильного роста цен на авиабилеты

Минфин прорабытывает вопрос создания механизма для сдерживания роста цен на авиабилеты и выплат компенсаций авиакомпаниям.

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что сдерживание цен на авиакеросин должен включать демпфирующий механизм для авиакомпаний, передает «РИА Новости».

«Есть четкое поручение, что цены на авиабилеты не должны расти свыше инфляции. Соответственно, демпфер должен работать так, чтобы не допустить рост цены сверх инфляции», — сказал он.

Сазанов добавил, что данный вопрос прорабатывается. По его словам, для начала следует «собрать авиаторов» и узнать, каких компенсаций они хотят и какой ориентир цен им интересен. При разработке демпфирующего механизма нужно установить, насколько выросли цены на авиабилеты из-за подорожания авиакеросина, отметил он.

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин потребовал стабилизировать цены на авиакеросин и битум. «Цена на авиационное топливо в прошлом году скакнула на 30%, на билет на самолет — на 9% с лишним», — заявил он и добавил, что ранее цены на авиабилеты в среднем росли на 2%. В качестве примера президент привел «Аэрофлот», у которого цена за керосин составляет 30% стоимости билета.