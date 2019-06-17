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В 43-м округе задействована скамейка запасных
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Газета
В 43-м округе задействована скамейка запасных
Газета № 086 (3041) (1706) Политика,
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В 43-м округе задействована скамейка запасных
Нюта Федермессер решила не баллотироваться в Мосгордуму
После того как Нюта Федермессер решила не баллотироваться в депутаты Мосгордумы, о своем желании побороться с юристом ФБК Любовью Соболь в 43-м округе столицы сообщили актер Андрей Соколов и футболист Дмитрий Булыкин
Нюта Федермессер (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Без лжи и грязи

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер не будет баллотироваться в Мосгордуму. Об этом она 15 июня сообщила через Facebook.

Она рассказала, что подала документы о выдвижении 7 июня, но не стала сообщать об этом. «И хорошо, что не написала. Потому что в выборах в Мосгордуму я больше не участвую. Мое официальное заявление уже в избирательной комиссии», — сообщила Федермессер.

Свое решение она объяснила критикой и обвинениями, которые получала с начала избирательной кампании: «К такому объему лжи и грязи в свой адрес и в адрес дела, в котором вся моя жизнь, я не готова». По словам Федермессер, она вымотана эмоционально и все время болеет. «Удалось ли вам меня надломить? Да, пожалуй, удалось. Мне потребуется время на восстановление. Но я живучая. Я еще поработаю, в том числе и для тех, кто так неожиданно для самих себя меня возненавидел», — пообещала она.

О планах Федермессер идти на сентябрьские выборы рассказали собеседники РБК. Вскоре она подтвердила это в своем блоге, заявив, что «хотела бы, чтобы Дума думала и стала бы человечной».

Нюта Федермессер решила баллотироваться в Мосгордуму
Политика

В конце марта о планах идти на выборы в Мосгордуму в видеоролике рассказала юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Она утверждала, что решение баллотироваться приняла еще осенью. Для выдвижения Соболь и Федермессер выбрали один и тот же округ в центре Москвы — 43-й (Арбат, Пресня, Хамовники). В том же округе выдвигается и бывший лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Он, Соболь и Федермессер были зарегистрированы кандидатами в Мосгордуму.

Кто такая Нюта Федермессер

Федермессер — основатель фонда «Вера» — первой организации в России, которая занимается систематической помощью хосписам. В состав попечительского совета фонда вошли писательница Людмила Улицкая, актрисы Ингеборга Дапкунайте, Татьяна Друбич, танцовщик Андрис Лиепа и глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

В апреле 2016 года Федермессер возглавила Центр паллиативной помощи московского департамента здравоохранения. При этом ушла с поста директора фонда «Вера», оставаясь в составе его правления. В начале 2019 года фонд «Вера» совместно с фондом «Подари жизнь» открыл первый в Москве детский хоспис «Дом с маяком».

В 2015 году Федермессер в ходе прямой линии обратилась к президенту с просьбой разрешить тяжелобольным пользоваться на дому аппаратами искусственной вентиляции легких. На выборах мэра Москвы в прошлом году поддержала Сергея Собянина, став его доверенным лицом.

Спор за округ

Глава ФБК Алексей Навальный увидел в выдвижении Федермессер попытку мэрии помешать планам Соболь. Он в открытом письме попросил Федермессер отказаться от выдвижения. «Мэрия Москвы хочет использовать вас, — посчитал он. — Мы имеем дело с ситуацией, когда интересы мэрии и «Единой России» противоречат и общественным интересам, и вашим личным». По мнению Навального, московские власти намерены «использовать приличных людей для того, чтобы те заплатили своими репутациями за сохранение единороссовского большинства в городском парламенте».

Навальный попросил Нюту Федермессер отказаться от участия в выборах
Политика

Федермессер заявила в интервью «Новой газете», что работает с Соболь «в совершенно разных плоскостях». «Я не за власть и не против власти, — пояснила она. — Нет никакого соревнования между нами — оно надумывается искусственно, для того чтобы привлечь внимание ко всей этой ситуации».

Возможно, что снятие Федермессер с выборов будет использовано для «медийной легитимации» отказа Соболь в регистрации после проверки подписей, предположил политолог Александр Пожалов. На юриста ФБК обрушилась волна медийно-общественного негодования за публичное давление на Федермессер, напомнил он. «Хотя по факту получается, что Навальный этот раунд выиграл — он добился ухода с выборов главного конкурента», — отметил эксперт.

Полку претендентов прибыло

На следующий день после снятия кандидатуры Федермессер о планах участия в выборах в 43-м округе заявили бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин и народный артист России Андрей Соколов, известный по ролям в «Маленькой Вере», «Мушкетерах тридцать лет спустя», «Предсказании» и сериале «Адвокат».

Мэрия очень долго искала кандидатуру на этот округ, и Федермессер с ее бэкграундом была достаточно сильной фигурой, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. Больше кандидатур такого калибра у властей просто нет, уверен он. «Поэтому сейчас выбрана тактика заявить не одну кандидатуру, а несколько, и смотреть, какая из них окажется наиболее востребованной избирателем, и уже затем делать ее основной, — предположил эксперт. — При этом нельзя исключать, что помимо Булыкина и Соколова на округ заявятся и другие кандидаты от власти».

В любом случае снятие Федермессер стало серьезным политическим ударом для столичных властей. Ситуация, когда их кандидат снимается «на одном из самых принципиальных округов», может расцениваться как неспособность контролировать ход кампании и своих кандидатов, считает Фетисов. Ситуация с Федермессер нанесла большой имиджевый удар по партии власти, особенно после дела Ивана Голунова, соглашается Пожалов.

Самовыдвиженцы, отказ от бренда «Единой России» и разрешенная критика
Политика

«Выдвижение Булыкина — это отвлечение внимания на негодный объект и абсолютное непопадание в повестку округа и настроения избирателей, — оценил он новых участников кампании. — Не уверен, что и актер Соколов будет воспринят избирателями». По мнению Пожалова, политизированный избиратель Москвы сегодня не готов голосовать за спортсменов и актеров просто в силу их известности, а аполитичная публика вообще вряд ли интересуется выборами в городскую думу.

По его мнению, вполне реалистичным теперь выглядит прохождение в Мосгордуму Сергея Митрохина. Политолог считает, что этот сценарий вполне приемлем для мэрии, в отличие от победы Соболь.

Кто идет на выборы в Мосгордуму

Еще зимой стало известно, что мэрия Москвы на выборах сделает ставку на известных людей. К кампании привлекли олимпийскую чемпионку и телеведущую Марию Киселеву, телеведущего ТВЦ Романа Бабаяна, бывшего бизнес-омбудсмена Москвы Михаила Вышегородцева, шеф-редактора «Вестей» Андрея Медведева, ректора РГСУ Наталью Починок. Все кандидаты, поддержанные партией власти в Москве, идут самовыдвиженцами. «Единая Россия» не выставила в Москве ни одного кандидата.

Помимо перечисленных, кандидатами в Мосгордуму зарегистрированы экс-депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудковы, члены команды Навального Иван Жданов и Владимир Милов, уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, бывший журналист «Коммерсанта» Виктор Хамраев, член СПЧ Андрей Бабушкин, глава округа Таганский, справедливоросс Илья Свиридов, депутат округа Зюзино Константин Янкаускас и председатель красносельского совета депутатов Илья Яшин.

КПРФ планирует выставить на выборах внука главы партии Леонида Зюганова, экс-депутата Госдумы и соперника Сергея Собянина на мэрских выборах Вадима Кумина, которого называют спонсором партии, жену координатора «Левого фронта» Анастасию Удальцову и адвоката Дмитрия Аграновского.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Нюта Федермессер , Любовь Соболь , Мосгордума
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