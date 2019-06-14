Сбербанк скопировал QR-код

Зачем крупнейшая кредитная организация создает клон сервиса ЦБ

Сбербанк разрабатывает сервис оплаты в магазинах через QR-код, в котором смогут принять участие другие банки. Такая возможность будет и в Системе быстрых платежей ЦБ

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Сбербанк будет конкурировать с Системой быстрых платежей (СБП) ЦБ не только на рынке денежных переводов между физическими лицами по номеру телефона, но и в сегменте переводов от физического лица юридическому. Он разрабатывает технологическую платформу, которая позволит оплачивать покупки в магазинах через QR-код, при этом система будет открыта для других банков. Об этом РБК рассказали два источника на финансовом рынке.

«Система Сбербанка полностью копирует Систему быстрых платежей, то есть можно просто взять презентацию СБП и это наименование поменять на Сбербанк, чтобы понять суть проекта», — говорит один из источников. Другой утверждает, что Сбербанк начал переговоры с другими банками о присоединении к своей системе. Два собеседника в банках сказали, что знают о существовании такого проекта, одной из этих кредитных организаций уже предлагали рассмотреть участие в нем.

Пресс-служба Сбербанка отказалась от комментариев. РБК направил запросы в крупнейшие банки. В Альфа-банке и «Русском стандарте» сообщили, что им пока не предлагали участие в проекте, остальные не ответили на запросы.

Работа СБП, уже сейчас позволяющей переводить средства из одного банка в другой по номеру телефона, стала причиной конфликта между ЦБ и Сбербанком, который уже давно запустил эту функцию и стал лидером на рынке переводов. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в начале 2019 года заявила, что подключение к СБП будет обязательным для всех банков. «Отдельные игроки хотели бы сохранить свое монопольное положение на рынке и доходность от таких платежей, и это серьезное препятствие для развития конкуренции на рынке платежей и для доступности финансовых услуг для населения», — говорила она. Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект, согласно которому системно значимые банки должны подключиться к системе не позднее 1 сентября.

Глава Сбербанка Герман Греф признавал, что у банка большая доля на рынке цифрового банкинга, но она не досталась ему «по наследству», а выстраивалась десять лет. Сбербанк заявляет, что не хочет присоединяться к СБП как из-за экономических условий, так и из-за рисков для безопасности.

Как будут проходить платежи По словам собеседников РБК, платежи в магазинах через новую систему Сбербанка будут проводиться так же, как и в СБП, то есть через QR-код с банковского счета на банковский счет без использования платежных систем (Visa, Mastercard, «Мир» и т.п.). «Чтобы расплатиться QR-кодом, нужно будет зайти в мобильное приложение банка — участника системы, выбрать оплату с помощью QR-кода от Сбербанка, который будет размещен в статическом или динамическом виде, и просканировать его на кассе», — объяснил один из источников, уточнив, что банк планирует начать рекламную кампанию своей системы уже в августе текущего года. По информации другого собеседника, новая технология оплаты может появиться в российских магазинах осенью.

Конкуренция с регулятором

Оплата с помощью QR-кодов в российских магазинах через СБП должна начаться летом. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявляла, что тестирование услуги стартует в начале июля, а источники РБК говорили, что 30 августа ее запустят для фокус-групп.

Этот проект может стать конкурентом для Сбербанка, лидера на рынке эквайринга: в 2018 году объем услуг по его терминалам составил 13,1 трлн руб., или 67,1% рынка, говорится в материалах Федеральной антимонопольной службы. В СБП будут установлены более низкие комиссии за прием безналичных платежей (0,4%) по сравнению с комиссией за прием карт, которую сейчас банки взимают с магазинов (средняя по рынку — 1,5–2,5%). Скоробогатова называла такой тариф для бизнеса «абсолютным счастьем по сравнению с тем, что они платят сейчас». Ретейлеры уже не первый год жалуются на высокий размер комиссии за прием карт, которые устанавливают банки, а СБП может помочь решить эту проблему.

Главный вопрос для конкурентоспособности новой системы Сбербанка именно размер комиссии. Банк хочет оставлять себе 1% с каждой операции как организатор системы, поэтому итоговый размер тарифа, который магазины будут платить за прием оплаты с помощью QR-кода, может достигать 1,5–2% (остальная часть комиссии будет распределяться между банками — участниками системы, счета которых участвуют в платеже), знает один из источников РБК. Такой тариф находится практически на одном уровне с комиссией за эквайринг и в четыре-пять раз превышает предполагаемый тариф в СБП. «Поэтому пока неясно, за счет чего Сбербанк планирует привлекать магазины к участию в своей системе», — сказал он.

Такую же ставку (1%) Сбербанк хочет взимать с операций за переводы между физическими лицами в СБП, сейчас он пытается договориться о специальных экономических условиях присоединения к системе, писал «Коммерсантъ».

По словам собеседника РБК, Сбербанк сможет предлагать другим банкам более высокие комиссии за операции, чем в СБП, например около 1%. За счет этого система Сбербанка и может быть востребована у других игроков — в СБП они будут зарабатывать всего около 0,1%.

Как расширяются СБП и Сбербанк СБП была запущена в конце января 2019 года. Она позволяет клиентам-физлицам из разных банков отправлять друг другу деньги со счета на счет по номеру телефона. В проекте уже участвуют 15 кредитных организаций, среди которых ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк и другие. На втором этапе в системе будут доступны переводы от физического лица юридическому. Свою систему переводов по номеру телефона расширяет и Сбербанк. Еще в июле прошлого года к ней присоединился Тинькофф Банк, а через несколько месяцев — Совкомбанк. Греф говорил, что соглашения о подключении подписали еще несколько банков, но не уточнял, какие именно. Пока новых банков-участников не появилось, однако переводы по номеру телефона клиентам Сбербанка также могут делать посетители салонов «Связной» и «Евросеть».

Перспективы сервиса Сбербанка

С точки зрения конкуренции существование двух аналогичных сервисов на рынке лучше, чем один, говорит председатель Ассоциации электронных денег Виктор Достов. Сбербанк разработкой такого сервиса хочет продемонстрировать, что он более технологически продвинутый, чем регулятор, считает глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

Но новый сервис сможет конкурировать с СБП только в том случае, если Сбербанк установит более низкие тарифы, рассуждает председатель правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева, ему также придется давать льготы по обслуживанию для малых и средних предприятий. Однако если комиссия с каждой операции составит минимум 1%, смысла в услуге не будет, считает она.

Скорее всего, банки присоединятся к обеим системам, а затем выберут одну из них в зависимости от условий, отмечает Достов.