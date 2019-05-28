СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ

Несмотря на противодействие Центробанка, Сбербанк намерен добиваться особых условий своего подключения к системе быстрых платежей. Он хочет получать 1% от суммы перевода сверх комиссии самой системы

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Сбербанк готов подключиться к системе быстрых платежей, разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

«За каждый отправленный или полученный платеж банк хочет получать 1% от его суммы, помимо комиссии, которую будет взимать сама система. Это ниже, чем сейчас банк взимает при переводах на карты сторонних банков (1,5%), но выше тех социальных тарифов, на которые рассчитывал ЦБ», — рассказал собеседник издания.

В пресс-службе Центробанка заявили, что не считают возможным «рассматривать подключение к системе какого-либо банка на особых условиях».

Сбербанк сейчас является крупнейшим игроком на рынке переводов между физическими лицами. Система быстрых платежей Центробанка станет его основным конкурентом. Ранее 24 мая глава Сбербанка Герман Греф заявил, что рассчитывает на достижение компромисса с Центробанком в вопросе подключения к СБП. Греф пояснил, что особые условия для Сбербанка, который ранее был монополистом на рынке, «создадут смысл для дальнейшего развития системы».