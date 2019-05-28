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Финансы ,  
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СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ
Несмотря на противодействие Центробанка, Сбербанк намерен добиваться особых условий своего подключения к системе быстрых платежей. Он хочет получать 1% от суммы перевода сверх комиссии самой системы
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Сбербанк готов подключиться к системе быстрых платежей, разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

«За каждый отправленный или полученный платеж банк хочет получать 1% от его суммы, помимо комиссии, которую будет взимать сама система. Это ниже, чем сейчас банк взимает при переводах на карты сторонних банков (1,5%), но выше тех социальных тарифов, на которые рассчитывал ЦБ», — рассказал собеседник издания.

В пресс-службе Центробанка заявили, что не считают возможным «рассматривать подключение к системе какого-либо банка на особых условиях». 

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Греф оценил систему быстрых платежей ЦБ фразой о «принудительном счастье»

Сбербанк сейчас является крупнейшим игроком на рынке переводов между физическими лицами. Система быстрых платежей Центробанка станет его основным конкурентом. Ранее 24 мая глава Сбербанка Герман Греф заявил, что рассчитывает на достижение компромисса с Центробанком в вопросе подключения к СБП. Греф пояснил, что особые условия для Сбербанка, который ранее был монополистом на рынке, «создадут смысл для дальнейшего развития системы».

Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект об обязательном подключении к СБП всех системно значимых банков. Первое чтение документ уже прошел. Согласно планам регулятора, участниками СБП все они должны стать с 1 сентября. Остальные кредитные организации, рассчитывают в ЦБ, должны будут подключиться к СБП не позднее 1 апреля 2020 года. Сейчас к системе Банка России уже подключились 14 банков. 

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В ЦБ назвали «абсолютным счастьем» тариф для платежей по QR-коду

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Сбербанк, СБП
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