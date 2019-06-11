Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС

Комиссия за использование сервиса составляет 1,5% от суммы, но не менее 30 руб. и не более 1 тыс. руб.

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Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных через банкомат, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Отправить перевод можно через приложение «Сбербанк Онлайн». Для этого необходимо знать номер мобильного телефона или ФИО получателя. Получение денег доступно в банкоматах сети Сбербанка с функцией выдачи наличных или в офисах кредитной организации, для этого нужно указать код из СМС. Отмечается, что отправитель может отменить перевод, пока тот не получен. В процессе операции ему будут сообщать обо всех изменениях статуса перевода.

Комиссия за использование сервиса составляет 1,5% от суммы, но не менее 30 руб. и не более 1 тыс. руб. Это меньше, чем при отправке перевода через офис кредитной организации, уточняет Сбербанк. «Теперь любой житель страны, даже не будучи клиентом Сбербанка, может воспользоваться преимуществом широкой сети банкоматов и отделений Сбербанка для получения перевода», — пояснил вице-президент банка, директор дивизиона «Платежи и переводы» Игорь Мамонтов.

К настоящему моменту опция доступна для клиентов из 27 регионов России, входящих в Северо-Западный, Волго-Вятский и Поволжский банки Сбербанка, получить деньги можно по всей стране.