ЦБ определился со сроком запуска оплаты покупок по QR-коду

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,25 -0,16 EUR Бирж. 73,12 -0,04 Brent 70,02 -0,13% USD Нал. 65,71 64,78 EUR Нал. 73,72 72,64 USD ЦБ 65,22 -0,12 EUR ЦБ 73,08 -0,03 EUR/USD 1,1206 +0,0015 BTC/USD Бирж. 6 121,10 +7,10 IMOEX 2 559,73 -0,21% RTSI 1 235,71 -0,17% DJIA 25 965,09 -1,79% Nasdaq 7 963,76 -1,96%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ferrari $150 (+8,11%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Allergan $189 (+34,52%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Pfizer $48 (+17,1%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
Ferrari $150 (+8,11%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Allergan $189 (+34,52%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Pfizer $48 (+17,1%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 65,22 (-0,12) Quote, 07 мая, 12:19
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 73,08 (-0,03) Quote, 07 мая, 12:19
Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать РБК и ВТБ, 10:30 В Госкомрегистре Крыма признали права жены Зеленского на квартиру в Крыму Политика, 10:29 В Совфеде назвали странной идею украинского эксперта о ядерных минах Политика, 10:29 «Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов Общество, 10:16 Минкомсвязь предложила оценить глав госкорпораций по «цифровому KPI» Технологии и медиа, 10:07 В Британии назвали самые популярные виды обмана туристов Общество, 10:06 Тиражирование или аутентичность: какую стратегию выбрать ресторану Pro, 10:00 Крупная биржа потеряла более $41 млн в Bitcoin Крипто, 10:00 Как облегчить российской парфюмерии и косметике выход на мировые рынки Pro, 09:58 Бизнес без отговорок: кто справился со страхами и открыл свое дело РБК и «Билайн» Бизнес, 09:50 «У нас отнимали достоинство»: воспоминания узника Освенцима о войне Общество, 09:50  «Мы не банк, а ИТ-сервис»: для кого будет работать Банк 131 Pro, 09:49 В Новосибирске установили памятник Сталину Общество, 09:49 Управляемая память: чем опасно превращение истории в мифологию Мнение, 09:48
Финансы ,  
0 
ЦБ определился со сроком запуска оплаты покупок по QR-коду
ЦБ начнет тестировать оплату покупок в магазинах через QR-платежи 30 августа, рассказали источники РБК. Планируется использовать две модели — статических и динамических QR-кодов. В первом случае сумму придется вводить вручную
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Банк России определился с датой запуска тестирования QR-платежей в магазинах в рамках созданной регулятором Системы быстрых платежей: переводы от физических лиц в адрес юридических, так называемые C2B-платежи, планируется запустить для фокус-групп 30 августа. Об этом РБК рассказали два источника на платежном рынке. Сколько продлится тестирование, пока не определено, срок будет зависеть от результатов пилота, говорят они.

Для переводов в адрес юрлиц будут использоваться QR-коды двух типов — статические, в которых будет закодирован счет магазина, и динамические, которые будут формироваться с учетом суммы покупки, например на дисплее кассового аппарата, сообщили еще четыре источника РБК на платежном рынке. Информацию о планируемых ЦБ моделях QR-платежей подтвердили в Альфа-банке, Райффайзенбанке, Совкомбанке и Росбанке.

«ЦБ определился с первым пилотным сценарием платежей C2B через СБП — это статические QR-коды», — сказал РБК руководитель направления по развитию услуг интернет-банкинга для малого бизнеса Райффайзенбанка Куандык Жанайдаров. «Это будут статические QR-коды на бумаге и динамические на кассовом дисплее», — уточнила заместитель директора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидия Каширина. Эти данные подтвердили зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов и руководитель департамента онлайн-продаж Альфа-банка Александр Солонин. Динамический QR-код из-за сложности реализации, скорее всего, начнет использоваться после статического, полагают банкиры.

В конце февраля концепция по взаимодействию физических и юридических лиц в рамках Системы быстрых платежей еще не была определена, а QR-коды были лишь одним из вариантов, писал РБК. ЦБ сообщал, что переводы в адрес юрлиц через Систему быстрых платежей станут доступны во второй половине текущего года.

В настоящее время Банк России совместно с банковским сообществом разрабатывает стандарт формирования как статических, так и динамических QR-кодов при инициировании платежей, ответили РБК в пресс-службе регулятора. «Этот стандарт будет применяться в том числе и в СБП», — сказали в ЦБ, подчеркнув, что не планируют вводить ограничение по видам используемых в СБП QR-кодов.

Как будет проходить платеж

Статический QR-код содержит информацию о счете продавца. Для того чтобы совершить платеж в магазине с его помощью, покупателю нужно будет просканировать QR-код через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне сумму и оплатить покупку, пояснил Жанайдаров. Динамический QR-код содержит данные не только о счете магазина, но и о сумме покупки, поэтому для оплаты покупателю достаточно будет просто отсканировать код.

«Каждая кредитная организация будет выбирать наиболее приемлемый для себя подход либо синергию моделей. Но, конечно, осуществление оплаты с использованием статического QR-кода в реализации видится более понятной, и, вероятно, это решение будет первым при запуске сервиса C2B», — пояснил Солонин из Альфа-банка.

Стадия пилотного проекта QR-платежей с использованием обеих моделей оплаты запланирована на третий квартал 2019 года, рассказала Лидия Каширина, добавив, что Росбанк ведет работы по реализации обеих моделей оплаты.

Банк России запустил услугу денежных переводов через Систему быстрых платежей 28 января для ограниченного круга физических лиц. Систему для всех клиентов 11 банков — участников СБП начали внедрять в конце февраля. В СБП, в частности, участвуют ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк и другие. В дальнейшем участие в СБП планируется сделать обязательным для всех банков, в том числе для крупнейшего — Сбербанка.

Что должны сделать банки и магазины

Обе модели платежей через QR-коды не потребуют устанавливать в магазинах дополнительное оборудование, нужно будет только обновить программное обеспечение кассового аппарата, говорит замглавы Совкомбанка Алексей Панферов. Для реализации платежа через QR-код нужна касса с гибкой инфраструктурой: касса должна научиться генерировать специальный платежный QR-код или считывать его с помощью встроенной камеры, пояснил директор по развитию платежных решений «Эвотор» Заур Бесолов.

Также банкам необходимо будет доработать свои мобильные приложения, чтобы они могли считывать QR-коды, добавил заместитель директора департамента электронного бизнеса Промсвязьбанка Никита Хомутов. Новый функционал будет доступен в рамках стандартной процедуры обновления приложения и не потребует от клиента дополнительных активностей, пояснил Солонин.

Практически все торговые точки можно подготовить к приему QR-платежей при минимальных доработках, указал директор по продуктам «АТОЛ Cloud» Платон Песецкий. Но если QR-код будет отображаться на экране смарт-терминала (совмещает функции платежного терминала и онлайн-кассы), то в таком случае терминал нужно поворачивать к пользователю, что не всегда удобно, особенно если к устройству подключено несколько периферийных устройств — весы, сканер, денежный ящик и т.д., указывает он.

РБК направил запрос в X5 Retail Group, «Магнит», Metro Cash&Carry, «Ленту», «Азбуку вкуса». В «Ашане» отказались от комментариев.

Станут ли QR-платежи популярными

Основную роль в популяризации QR-платежей должны играть юридические лица, предоставляющие товары и услуги, считает Панферов, однако Совкомбанк со своей стороны также готов поддерживать работу СБП и стимулировать через нее оплату с помощью QR-кодов.

Многое будет зависеть от установленных комиссий, подчеркнул Жанайдаров. «Если банк с таких операций не будет получать комиссию, то, скорее всего, не будет возможности начислять по ним кешбэк. В таком случае задача по продвижению того или иного способа оплаты в первую очередь ляжет на торговую точку», — предупредил он.

Как ранее сообщал РБК, ЦБ намерен установить тариф, который будет взиматься с магазинов при оплате товаров через QR-код, на уровне 0,4–0,5%, что в три-четыре раза ниже действующих комиссий за прием карт. От этой ставки банки, которые обслуживают торговое предприятие, будут получать 0,1–0,125%.

QR-платежи найдут своих пользователей, так как люди уже привыкли использовать телефон для оплаты покупок, говорил ранее председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. По его словам, пользователю в принципе все равно — прикладывать телефон с привязанной картой либо считывать им QR-код. По мнению главы Национального платежного совета Алмы Обаевой, QR-платежи удобнее, чем карты, так как не нужно носить с собой пластик, а также в принципе заводить карту и платить за ее обслуживание.

В Банке России полагают, что платежи за товары и услуги в СБП, в том числе с помощью QR-кодов, будут привлекательны для потребителей за счет простоты, мобильности и удобства.

Однако предпосылок, что оплата по QR-кодам полностью заменит банковские карты, нет. СБП станет лишь дополнительным средством для проведения платежей для тех торговых точек, которые будут продвигать этот вариант, утверждал директор дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Юрий Чернышев. По его мнению, минусом новой технологии является отличие механики оплаты по QR-коду от привычной процедуры. «Оплата по картам — это хорошо отлаженный, прочно закрепившийся сервис, предоставляющий большую вариативность и простоту при оплате, кроме того, потребитель привык пользоваться картами», — подчеркивал он.

«Модель с динамическим QR-кодом, безусловно, быстрее, чем со статическим, так как не требуется вводить сумму. Но даже модель с использованием статического QR-кода мало чем отличается от оплаты картой. Просто сейчас сумму на POS-терминале вводит кассир, а вместо него это будет делать сам покупатель», — не согласна Обаева. Эксперт считает, что в первое время эти платежи могут замедлить процесс оплаты, но как только покупатели привыкнут к такой модели, то она ускорит обслуживание.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: Платежи, QR-код
Материалы по теме
Система быстрых платежей получила шанс потеснить Visa и MasterCard
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter