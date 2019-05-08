ЦБ определился со сроком запуска оплаты покупок по QR-коду

Как будет проходить платеж

Статический QR-код содержит информацию о счете продавца. Для того чтобы совершить платеж в магазине с его помощью, покупателю нужно будет просканировать QR-код через мобильное приложение банка, ввести на смартфоне сумму и оплатить покупку, пояснил Жанайдаров. Динамический QR-код содержит данные не только о счете магазина, но и о сумме покупки, поэтому для оплаты покупателю достаточно будет просто отсканировать код.

«Каждая кредитная организация будет выбирать наиболее приемлемый для себя подход либо синергию моделей. Но, конечно, осуществление оплаты с использованием статического QR-кода в реализации видится более понятной, и, вероятно, это решение будет первым при запуске сервиса C2B», — пояснил Солонин из Альфа-банка.

Стадия пилотного проекта QR-платежей с использованием обеих моделей оплаты запланирована на третий квартал 2019 года, рассказала Лидия Каширина, добавив, что Росбанк ведет работы по реализации обеих моделей оплаты.

Банк России запустил услугу денежных переводов через Систему быстрых платежей 28 января для ограниченного круга физических лиц. Систему для всех клиентов 11 банков — участников СБП начали внедрять в конце февраля. В СБП, в частности, участвуют ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк и другие. В дальнейшем участие в СБП планируется сделать обязательным для всех банков, в том числе для крупнейшего — Сбербанка.

Что должны сделать банки и магазины

Обе модели платежей через QR-коды не потребуют устанавливать в магазинах дополнительное оборудование, нужно будет только обновить программное обеспечение кассового аппарата, говорит замглавы Совкомбанка Алексей Панферов. Для реализации платежа через QR-код нужна касса с гибкой инфраструктурой: касса должна научиться генерировать специальный платежный QR-код или считывать его с помощью встроенной камеры, пояснил директор по развитию платежных решений «Эвотор» Заур Бесолов.

Также банкам необходимо будет доработать свои мобильные приложения, чтобы они могли считывать QR-коды, добавил заместитель директора департамента электронного бизнеса Промсвязьбанка Никита Хомутов. Новый функционал будет доступен в рамках стандартной процедуры обновления приложения и не потребует от клиента дополнительных активностей, пояснил Солонин.

Практически все торговые точки можно подготовить к приему QR-платежей при минимальных доработках, указал директор по продуктам «АТОЛ Cloud» Платон Песецкий. Но если QR-код будет отображаться на экране смарт-терминала (совмещает функции платежного терминала и онлайн-кассы), то в таком случае терминал нужно поворачивать к пользователю, что не всегда удобно, особенно если к устройству подключено несколько периферийных устройств — весы, сканер, денежный ящик и т.д., указывает он.

РБК направил запрос в X5 Retail Group, «Магнит», Metro Cash&Carry, «Ленту», «Азбуку вкуса». В «Ашане» отказались от комментариев.

Станут ли QR-платежи популярными

Основную роль в популяризации QR-платежей должны играть юридические лица, предоставляющие товары и услуги, считает Панферов, однако Совкомбанк со своей стороны также готов поддерживать работу СБП и стимулировать через нее оплату с помощью QR-кодов.

Многое будет зависеть от установленных комиссий, подчеркнул Жанайдаров. «Если банк с таких операций не будет получать комиссию, то, скорее всего, не будет возможности начислять по ним кешбэк. В таком случае задача по продвижению того или иного способа оплаты в первую очередь ляжет на торговую точку», — предупредил он.

Как ранее сообщал РБК, ЦБ намерен установить тариф, который будет взиматься с магазинов при оплате товаров через QR-код, на уровне 0,4–0,5%, что в три-четыре раза ниже действующих комиссий за прием карт. От этой ставки банки, которые обслуживают торговое предприятие, будут получать 0,1–0,125%.

QR-платежи найдут своих пользователей, так как люди уже привыкли использовать телефон для оплаты покупок, говорил ранее председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. По его словам, пользователю в принципе все равно — прикладывать телефон с привязанной картой либо считывать им QR-код. По мнению главы Национального платежного совета Алмы Обаевой, QR-платежи удобнее, чем карты, так как не нужно носить с собой пластик, а также в принципе заводить карту и платить за ее обслуживание.

В Банке России полагают, что платежи за товары и услуги в СБП, в том числе с помощью QR-кодов, будут привлекательны для потребителей за счет простоты, мобильности и удобства.

Однако предпосылок, что оплата по QR-кодам полностью заменит банковские карты, нет. СБП станет лишь дополнительным средством для проведения платежей для тех торговых точек, которые будут продвигать этот вариант, утверждал директор дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Юрий Чернышев. По его мнению, минусом новой технологии является отличие механики оплаты по QR-коду от привычной процедуры. «Оплата по картам — это хорошо отлаженный, прочно закрепившийся сервис, предоставляющий большую вариативность и простоту при оплате, кроме того, потребитель привык пользоваться картами», — подчеркивал он.

«Модель с динамическим QR-кодом, безусловно, быстрее, чем со статическим, так как не требуется вводить сумму. Но даже модель с использованием статического QR-кода мало чем отличается от оплаты картой. Просто сейчас сумму на POS-терминале вводит кассир, а вместо него это будет делать сам покупатель», — не согласна Обаева. Эксперт считает, что в первое время эти платежи могут замедлить процесс оплаты, но как только покупатели привыкнут к такой модели, то она ускорит обслуживание.