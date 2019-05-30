Сбербанк приостановил планы по развитию криптовалютных проектов

Сбербанк приостановил свои планы по работе с криптовалютой. Об этом рассказал журналистам вице-президент финансовой организации Андрей Шеметов, передает ТАСС.

Основной причиной такого решения топ-менеджер банка назвал негативное отношение к криптовалютам со стороны Центробанка.

«Мы ждали законодательства, которое позволяет торговать криптовалютой. Так как на текущий момент регулятор смотрит негативно, мы решили приостановить этот план по криптовалюте», — пояснил он.

В январе 2018 года Шеметов рассказывал, что дочерний банк Сбербанка в Швейцарии (Sberbank Switzerlang AG) работает над возможностью открытия счетов в криптовалюте.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф, отвечая на вопросы о своем отношении к криптовалютам, ранее отмечал, что крупные страны не заинтересованы в существовании цифровых денег, поэтому ожидать их развития в ближайшее время не стоит. «Государство не уступит свою централизованную роль, не пустит криптовалюту», — говорил Греф.