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Сбербанк приостановил планы по развитию криптовалютных проектов

Сбербанк приостановил свои планы по работе с криптовалютой. Об этом рассказал журналистам вице-президент финансовой организации Андрей Шеметов, передает ТАСС.

Основной причиной такого решения топ-менеджер банка назвал негативное отношение к криптовалютам со стороны Центробанка.

«Мы ждали законодательства, которое позволяет торговать криптовалютой. Так как на текущий момент регулятор смотрит негативно, мы решили приостановить этот план по криптовалюте», — пояснил он.

В январе 2018 года Шеметов рассказывал, что дочерний банк Сбербанка в Швейцарии (Sberbank Switzerlang AG) работает над возможностью открытия счетов в криптовалюте.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф, отвечая на вопросы о своем отношении к криптовалютам, ранее отмечал, что крупные страны не заинтересованы в существовании цифровых денег, поэтому ожидать их развития в ближайшее время не стоит. «Государство не уступит свою централизованную роль, не пустит криптовалюту», — говорил Греф.

При этом Греф подчеркивал, что ему самому нравится идея децентрализованной системы денежного предложения, говорил, что запрет криптовалют может навредить большому количеству компаний, и неоднократно называл блокчейн технологией будущего. Банк также запустил блокчейн-лабораторию, где разрабатывает пилотные проекты на основании этой технологии.

Теги: Сбербанк, криптовалюта
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