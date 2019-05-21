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Финансы ,  
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ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией
Федеральная антимонопольная служба не считает, что Visa и Mastercard обладают доминирующим положением на российском рынке. Ранее на высокие комиссии платежных систем пожаловались ретейлеры, спор дошел до Владимира Путина
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.

ФАС «пришла к выводу об отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях международных платежных систем», сообщила РБК начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева, слова которой передала пресс-служба ведомства.

О чем спор

Торговые предприятия платят банкам комиссию за прием карт к оплате, в среднем по рынку она составляет 1,5–2,5%. Основная часть тарифа — межбанковская комиссия со средним размером 1,6–1,8% — устанавливается в соответствии с правилами платежной системы. К ней добавляется комиссия банка-эквайера, который отвечает за прием платежей в магазине, а также комиссии в адрес платежной системы (в среднем 0,3%).

Розничные сети давно высказывают недовольство комиссиями банков, а в начале февраля проблема вышла на уровень президента Владимира Путина. Он сказал, что существующие комиссии для бизнеса в 3% при безналичном расчете за товары и услуги слишком большие. «В некоторых странах [комиссия] даже не 0,3%, а еще меньше — 0,2%, у нас — 3%. Конечно, это слишком много, и, конечно, это квазиналог», — заявил Путин. Обсудить проблему президент предложил в том числе с бизнесом.

Вскоре после заявления Путина в ФАС, как писали «Ведомости», обратились три торговые ассоциации: АКИТ и АКОРТ (интернет- и розничная торговля), а также РАТЭК (производители электробытовой и компьютерной техники). Они назвали размер межбанковской комиссии слишком высоким и заявили о дискриминации по отраслевому признаку, так как в разных торговых точках платежные системы устанавливают разную комиссию.

ФАС установила, что «положение платежных систем Visa и Mastercard не может быть признано доминирующим в понимании закона «О защите конкуренции». «Отсутствие доминирующего положения у хозяйствующего субъекта, в свою очередь, делает невозможным квалификацию его действий в качестве нарушения ст. 10 закона «О защите конкуренции», на что и жаловались АКИТ, АКОРТ и РАТЭК», — добавили в ведомстве.

Автор: Евгения Чернышова
При участии: Антон Фейнберг
Теги: Visa, Mastercard
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