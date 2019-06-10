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Что не так в деле Ивана Голунова
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Газета
Что не так в деле Ивана Голунова
Газета № 082 (3037) (1006)
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Что не так в деле Ивана Голунова
РБК и независимые эксперты проанализировали позицию следствия
Журналист Иван Голунов обвинен в покушении на сбыт наркотиков и помещен под домашний арест. Он отрицает все обвинения и связывает дело с одним из своих расследований. РБК сформулировал основные вопросы к следствию
Иван Голунов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вопросы, которые вызывают сомнения в обоснованности дела и объективности его расследования

  • Почему сотрудники полиции Западного административного округа Москвы провели задержание Ивана Голунова на территории другого округа? Почему полиции не было известно, где и кем работает Голунов? На чем основаны подозрения в причастности Голунова к деятельности «группы лиц, занимающейся сбытом наркотиков»?

Сомнительно, что полицейские не знали о том, что разрабатывают журналиста, считает координатор правозащитной организации «Русь сидящая» Алексей Федяров. «Оперативная работа подразумевает сбор всей информации: адрес проживания, интересы, телефоны, друзья», — указал он.

Другой странностью в деле он считает то, что полиция, с одной стороны, вменяет Голунову именно сбыт и утверждает, что его разработка велась давно, с другой стороны, подозреваемого не взяли с поличным, то есть при передаче наркотика. «Обычно оперативник или привлеченный закупщик в подобных делах покупает наркотик у сбытчика и после фиксации сбыта человека задерживает группа по сигналу. А тут просто взяли фигуранта на улице», — сомневается эксперт, ранее работавший следователем.

  • Почему к Ивану Голунову сразу после задержания не был допущен адвокат? Почему ему не дали позвонить родным?

Согласно 48-й статье Конституции, каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката с момента задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.

«Оперативники не имеют права запретить доступ к адвокату — это фундаментальное нарушение права на защиту. Однако задержание — это процессуальное действие, которое оформляет следователь. И оперативники могут заявить, что не задерживали Голунова, а пригласили его на добровольный опрос в полицию», — говорит адвокат Сергей Худяков. Согласно опубликованным изданием «База» показаниям Голунова, его задержали сотрудники полиции в штатском, они заломали ему руки за спину, затем надели наручники и посадили в машину.

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  • На каком основании протокол задержания Ивана Голунова был составлен только спустя много часов после того, как оно произошло?

Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина называет это явным нарушением. «Протокол должен быть составлен незамедлительно, а не почти через 12 часов. Раньше часто, когда происходило задержание, оно не оформлялось, и первые часы использовались для выбивания показаний, а потом уже шло оформление», — отмечает эксперт.

  • Насколько законно то, что понятой был знаком с проводившими задержание полицейскими и сотрудниками отделения, куда доставили Ивана Голунова?

Часто работа понятого занимает целый день, поэтому оперативники регулярно используют не прохожих, а практикантов и делопроизводителей, работающих в полицейских отделениях, говорит Худяков. Очевидно, что говорить о непредвзятости последних сложно.

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  • Как объясняется наличие гематом и ссадин у Ивана Голунова, если избиения в полиции не было?

Как и в случае недопуска адвокатов при опросе в полиции до официального задержания, здесь ситуация «слово против слова», считает Худяков. «Он будет говорить, что его били, полицейские — это отрицать. И если нет видео или прямых свидетелей избиения, то что-то доказать невозможно», — рассуждает юрист.

  • Почему сразу после обнаружения наркотиков в вещах Ивана Голунова не была проведена химико-биологическая экспертиза? Почему отпечатки пальцев, смывы с рук и т.п. у него были взяты лишь спустя 48 часов после задержания?

В делах о наркотиках экспертиза (смывы с рук, срез ногтевых пластин, продувка, проба анализов волос) проводится сразу, говорит адвокат Худяков. «Раз ничего подобного не сделано, это дает повод задуматься над правомерностью задержания», — отмечает он.

  • Насколько законно отступление сотрудников полиции от прописанной процедуры обыска, в результате чего они, располагая ключами от квартиры Ивана Голунова, имели возможность доступа в нее до начала официального обыска?

Из репортажа «Медузы» из квартиры Голунова после обысков следует, что оперативники не перерыли всю квартиру, а сразу нашли наркотики. Алексей Федяров сомневается в том, что следователи за короткое время смогли найти сверток с наркотиком: «Это физически невозможно, если только не знаешь, где именно он лежит или если ты сам туда не положил его. Обычно обыск в двухкомнатной квартире занимает пять-шесть часов».

  • Чем закончилась служебная проверка в связи с обнародованием полицией неправильных фотографий по делу Ивана Голунова?

История с фотографиями на сайте ГУ МВД

В 11:28 7 июня на официальном сайте столичной полиции появились девять фотографий «нарколаборатории» в квартире Голунова. Друзья журналиста стали писать, что это не его квартира. Тем не менее в 12:57 полиция выпускает сообщение: «Фотографии, размещенные на официальном сайте, сделаны при обследовании жилища подозреваемого, в арендуемой квартире на Вешняковской улице Москвы и при его личном досмотре, проведенном в присутствии понятых».

Позиция полиции меняется в 16:18. Выясняется, что только одна из девяти  фотографий сделана в квартире Голунова: «Остальные фотографии, размещенные сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный».

Еще через час, в 17:30, ГУ МВД сообщает о служебной проверке по факту «предоставления некачественной информации». В 22:40 уточняется, что ошибка произошла по вине сотрудника главка.


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Участники дела Голунова

Согласно появившемуся в СМИ протоколу допроса Голунова, задержание проводили оперативники УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве Роман Филимонов и Дмитрий Кожанов. Фамилии других участников задержания не назывались.

Следователь Игорь Лопатин, сотрудник следственной части УВД по ЗАО, оформлял задержание Голунова. Это он позвонил ночью другу Голунова, журналистке Светлане Рейтер, и рассказал, что Голунова задержали «прямо сейчас» при попытке продать мефедрон. Во время разговора Рейтер, по ее словам, услышала выкрики Голунова, который находился рядом со следователем, о том, что его задержали не ночью, а в два часа дня 6 июня и подбросили пакеты с неизвестным веществом.

Евгений Машин, начальник следственной части УВД по ЗАО, по словам адвоката Голунова Дмитрия Джелая, отказывал журналисту в госпитализации, несмотря на то, что две бригады скорой помощи настаивали на необходимости отправить его в больницу из-за подозрения на перелом ребер и сотрясение мозга.

Полковник Андрей Щиров, начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО, который ведет дело Голунова. 9 июня «База» и Transparency International опубликовали расследование о принадлежащих семье Щирова автомобилях и земельных участках в Подмосковье.

Почему дело Голунова касается всех

Наркотические дела — самые распространенные в России. По данным ФСИН за 2016 год, осужденные по делам об обороте наркотиков составляют четверть от всех отбывающих наказание в российских колониях. Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде России, количество осужденных за наркопреступления в последние годы составляет от 103 тыс. до 114,5 тыс. человек ежегодно.

Исследования показывают, что фальсификация доказательств по наркотической статье Уголовного кодекса (ст. 228 УК РФ) — распространенное в России явление. «Палочная» система (когда в отчетный период необходимо выявить и раскрыть определенное количество преступлений. — РБК) подталкивает правоохранительные органы к повышению показателей раскрываемости наркопреступлений любыми доступными средствами, в том числе путем фальсификаций, подбросов и искажения статистики», — отмечалось в исследовании Института правоприменения в рамках проекта «Открытая полиция» Комитета гражданских инициатив. 

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Дело Голунова стало примером того, что привлечь по наркотической статье можно абсолютного любого человека, уверен координатор «Руси сидящей» Алексей Федяров.

Сложившаяся судебная практика по наркотическим делам свидетельствует о репрессивной направленности действий государства, и если вам подбросили наркотики, доказать невиновность будет очень сложно, указывает бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия. Жертвой может стать любой человек, а не только известный журналист. Багатурия советует в любом случае незамедлительно обращаться к адвокату, а до его приезда внимательно следить за тем, что полиция делает и оформляет, ни в коем случае не трогать подброшенное, не пить жидкости, предложенные сотрудниками, и писать все замечания в протокол.

Авторы: Владимир Дергачев, Александр Атасунцев, Кирилл Сироткин.
При участии: Егор Губернаторов.
Теги: Иван Голунов , журналистика , ГУ МВД России по г. Москве
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