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Петербургский проектно-ориентированный
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Газета
Петербургский проектно-ориентированный
Газета № 081 (3036) (0706)
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Петербургский проектно-ориентированный
Стартовал XXIII ПМЭФ
В первый день Петербургского экономического форума чиновники говорили о национальных проектах, а также о стимулах и рисках для российской экономики
Фото: Сергей Бобылев / фотохост-агентство ТАСС

Спустя год после формирования нового правительства на Петербургском форуме чиновники говорили об ожиданиях запуска национальных программ, но пока не о конкретных результатах. Основная тема для беспокойства — динамика потребительских кредитов: из-за нее через три года после выхода России из рецессии власти спорят, возможно ли вновь падение экономики.

Стабильность важнее

Российские власти не жертвуют стабильностью ради роста — с такого заявления первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова стартовала самая представительная сессия первого дня ПМЭФа — панельная дискуссия «Российская экономика в поисках стимулов роста». Правительство должно подстегнуть экономическую активность, заявил Силуанов, но признал, что пока рост медленный — по данным Росстата, всего 0,5% в первом квартале.

«Мы так и ожидали. Это следствие тех изменений, которые и в налогах в том числе произошли (рост НДС с 18 до 20%. — РБК)», — сказал Силуанов.

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По проблемам «точечно бьют» национальные проекты, они сосредоточены на вызовах, которые раньше не решались: производительность труда, инфраструктура, стимулирование экспорта, малый бизнес. Но раскручивать маховик нацпроектов правительство только начинает, поэтому и результатов еще нет, сказал Силуанов. У предпринимателей есть деньги на частные инвестиции в проекты — судя по поступлениям налога на прибыль, которые в январе—апреле выросли на 50%. Но бизнесу нужны стабильные условия, чтобы вкладывать свои средства, объяснил он.

Что происходило с нацпроектами

Прошлый Петербургский форум пришелся на период полуопределенности для российской экономики: новое правительство тогда уже сформировалось, президент Владимир Путин подписал майский указ на следующие шесть лет на 25 трлн руб., однако его деталей еще не было, как и публичного понимания, за счет чего будут финансироваться указы. Но вскоре после форума правительство решилось на повышение пенсионного возраста и НДС, а уже затем разработало нацпроекты — более подробный формат майского указа.

Нацпроекты были утверждены к концу прошлого года. При этом за первый квартал 2019 года уровень исполнения расходов на них составил лишь 221 млрд руб., или 12,8% от годового объема, оценивала Счетная палата. Это проблемы, характерные для ранней стадии нацпроектов, сказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК на ПМЭФе, беспокоит другое: «Я как раз предполагаю, что освоение средств в конечном счете будет практически полным. Беспокойство за несвоевременное финансирование — скорее проблема начальная. А более серьезный вопрос: будут ли результаты, даже если будет софинансирование?»

Первый день ПМЭФ-2019. Главное
Бизнес

О рисках для нацпроектов незадолго до ПМЭФа сообщило агентство Bloomberg: его источники рассказали, что чиновники представили Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву данные, из которых следует, что достичь всех целей в планируемый срок до 2024 года не получится. Министр экономического развития Максим Орешкин подтвердил РБК, что его ведомство готовило такой экспертный доклад: «Любой долгосрочный проект — всегда живая история, которая меняется, которую нужно донастраивать, анализировать, что получается, что не получается».

Опасения кредитного бума

Главное опасение, которое финансовые и экономические власти высказали на ПМЭФе, касается закредитованности населения. При нынешних темпах роста потребкредитования экономика может перейти к падению, предупредил Орешкин: «Если мы посмотрим на структуру кредитного предложения сейчас, то увидим, что у нас лидирующий тип — это потребительский кредит. Здесь явно есть и социальные, и экономические последствия».

Министр привел тревожные, с его точки зрения, данные: за последние 12 месяцев потребительский кредитный портфель увеличился на 1,8 трлн руб. — это около 2% ВВП — за счет необеспеченных потребительских кредитов. По данным ЦБ, задолженность физических лиц по кредитам на 1 мая 2019 года достигла 15,85 трлн руб. при росте почти на 24% за год.

ПМЭФ-2019: главные контракты
Бизнес

В последние годы большая часть кредитного предложения была создана через банки «Открытие», «Траст» и Бинбанк, которые впоследствии попали под санацию, — это то кредитное предложение, которое ушло на сторону и стоило государству больше 1 трлн руб. (траты ЦБ на санацию), заявил Орешкин.

Нынешний темп роста кредитования не соответствует росту доходов, заявил Орешкин: в банковской системе произошел перекос в сторону розничного кредитования, и это несет серьезные риски. «Наивысший риск рецессии в России в ближайшие годы мы можем получить именно из-за проблемы пузыря в потребкредитовании», — сказал он. Случиться рецессия может в 2021 году, допустил министр.

С этим резко не согласилась председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: «Совершенно ложно считать, что сейчас уже есть риски финансовой стабильности или пузыря». Благодаря политике ЦБ банки имеют дополнительные буферы капитала, добавила она.

Замедлить потребкредитование в пользу корпоративного, как часто предлагает Минэкономразвития, не получится, уверена глава ЦБ: компаниям в первую очередь нужно снижение рисков в корпоративном секторе. Проблема потребкредитов — в доходах населения, считает Набиуллина: «Люди берут кредиты не от хорошей жизни. Это не наращивание спроса, не увеличение уровня жизни. Они этим поддерживают свой уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов». Если у людей будут занятость и растущие доходы, им не понадобятся кредиты, сказала она.

Тень Калви

Интрига с приездом на ПМЭФ основателя Baring Vostok Майкла Калви вышла и на официальный уровень. Арест Калви — шок для российской экономики, заявил Кудрин. «То, что арест произошел в отношении даже такого уважаемого человека, расценивается российскими и иностранными инвесторами как новая планка риска. Эта планка существенно выросла. И даже если сейчас он выйдет [из-под домашнего ареста], чего я желал бы, все равно эта планка не опустится сразу», — сказал глава Счетной палаты РБК.

Арест Калви, как и санкционные риски, стал одной из причин удвоения оттока капитала из России, считает Кудрин.

Меньше думать о деле Калви призвал Силуанов. «Понятно, что есть инцидент с Калви, у нас есть такие же инциденты с нашими российскими бизнесменами. Есть инциденты на Западе — смотрите, сколько их, но почему-то об этом так много не говорят и так много внимания этому не уделяют», — сказал он. «Ответа от следователя с разрешением [Калви на приезд] не видел», — сказал РБК адвокат Калви Дмитрий Клеточкин 6 июня в 17:30.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: ПМЭФ , Правительство , Майкл Калви , российская экономика
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